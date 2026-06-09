Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqda

·0·Dunyo
Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqda

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolar ko‘proq havo harorati, qurg‘oqchilik yoki toshqinlar bilan tilga olinayotgan edi. Ammo olimlar endi bu jarayon sayyoramizning harakatiga ham ta’sir ko‘rsatayotganini ma’lum qildi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, qutb hududlaridagi ulkan muz qatlamlarining erishi Yerdagi massa taqsimotini o‘zgartirmoqda. Bu esa sayyoraning o‘z o‘qi atrofidagi aylanish tezligiga ta’sir qilib, sutka davomiyligining asta-sekin uzayishiga sabab bo‘lmoqda.

Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, hozirgi kunda sutka uzunligi har asrda o‘rtacha 1,33 millisoniyaga ortib bormoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, bunday ko‘rsatkich millionlab yillar davomida kuzatilmagan.

Bu o‘zgarishlar oddiy inson uchun sezilmasligi mumkin. Biroq GPS navigatsiyasi, sun’iy yo‘ldoshlar va yuqori aniqlikka asoslangan texnologiyalar uchun vaqt hisobidagi hatto kichik farqlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, avvalgi tadqiqotlar muzliklar erishi dengiz sathining ko‘tarilishi va Yer shaklidagi ayrim o‘zgarishlarga ham sabab bo‘layotganini ko‘rsatgan. Mutaxassislar mazkur jarayonlarning uzoq muddatli oqibatlarini o‘rganishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiKecha, 18:14AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatKecha, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiKecha, 13:53Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiKecha, 13:21Kaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKecha, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi