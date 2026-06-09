Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi

·0·Dunyo
Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi

Qirg‘izistonning Mehnat va ijtimoiy rivojlanish sohasi bo‘yicha sobiq vaziri Ulug‘bek Qo‘chqorovning AQSHda kuryerlik qilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lum qildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan videoda aks etgan erkakni foydalanuvchilar va post muallifi Qirg‘iziston Jogorku Keneshining sobiq deputati Ulug‘bek Qo‘chqorov sifatida tilga olmoqda. Kadrlarda uning avtomobil bagajiga turli paketlarni joylashtirayotganini ko‘rish mumkin.

Post mualliflarining ta’kidlashicha, Qo‘chqorov hozirda AQSHda Amazon kompaniyasida kuryer sifatida mehnat qilmoqda.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokamalarni keltirib chiqardi. Ko‘plab foydalanuvchilar har qanday halol mehnat qadrli va hurmatga munosib ekanini ta’kidlagan. Ayrimlar esa uning siyosiy faoliyati va davlat boshqaruvidagi faoliyatini esga olgan.

Ochiq manbalardagi ma’lumotlarga ko‘ra, Ulug‘bek Qo‘chqorov “Ata-Jurt” partiyasi vakili sifatida V chaqiriq Jogorku Kenesh deputati bo‘lgan. Shuningdek, u 2017 yilgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etgan.

2018 yil oktyabr oyida Qo‘chqorov Qirg‘iziston Mehnat va ijtimoiy rivojlanish vaziri lavozimiga tayinlangan. Keyinchalik, 2020 yilda u “Birdamlik” partiyasidan parlament saylovlarida qatnashish uchun nomzodini ilgari surgan.

2020 yil kuzida mamlakatda yuz bergan siyosiy voqealardan keyin u vazirlik lavozimidan ozod qilingan.

Ayrim nashrlar keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, Ulug‘bek Qo‘chqorov keyingi bir necha yildan buyon oilasi bilan Chikago shahrida yashab kelmoqda. Biroq u hozirgi mehnat faoliyati yuzasidan rasmiy izoh bermagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiYaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiBugun, 04:35Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaOlimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaBugun, 04:30Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiKecha, 18:14AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatKecha, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiKecha, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi