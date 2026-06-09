O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildi
Dunyo nigohi qaratilgan global mundial arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi AQSHning Nyu-York shahrida Yevropaning eng kuchli va mashhur jamoalaridan biri — Niderlandiya termasiga qarshi nihoyatda shiddatli va mazmunli nazorat uchrashuvida maydonga tushdi. Yashil maydonda kechgan keskin kurashlar ostida tajribali mutaxassis Ronald Kuman shogirdlari ikkita penalti imkoniyatidan unumli foydalanib, 2:1 hisobida g‘alabani ilib ketishdi. «Oq bo‘rilar» tarkibida raqib darvozasini aniq nishonga olgan mahoratli hujumchimiz Igor Sergeyev terma jamoamizning ushbu uchrashuvdagi yagona va chiroyli goliga mualliflik qildi.
Biroq ushbu sport bayrami faqatgina futboldagi shiddatli voqealar bilan cheklanib qolmadi. Mazkur tarixiy bellashuv boshlanishidan avval Nyu-Yorkdagi stadionga yetib kelgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi va futbolchilari AQSH xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kutilmaganda o‘ta qat’iy va sinchkovlik bilan maxsus ko‘rikdan o‘tkazildi. Mahalliy tartib posbonlarining bunday xatti-harakati stadion atrofida qisqa muddatli hayronlik va bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Qayd etish lozimki, milliy terma jamoamiz vakillari o‘z futbol tarixida ilk bor xorij safarlari davomida bunday o‘ziga xos va kutilmagan vaziyatga duch kelishdi. Okean ortidagi xavfsizlik choralarining naqadar yuqori va keskin darajada ekanligi mana shu voqea orqali yaqqol namoyon bo‘ldi. Bu holat faqatgina bizning vakillarimizga nisbatan qo‘llanilmagan bo‘lib, bundan avvalroq mashhur Senegal milliy terma jamoasi a’zolari ham AQSH tuprog‘ida aynan shunday qat’iy va jiddiy tekshiruvlar chizig‘idan o‘tkazilgan edi.
Mag‘lubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz bo‘lajak yirik musobaqa oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini yuqori darajada sinovdan o‘tkazib olishdi. Terma jamoamizning AQSH yashil maydonlaridagi eng so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari, Jahon chempionatining rasmiy kundaliklari va futbol olamidagi eng shov-shuvli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…