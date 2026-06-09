O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildi

·4·Dunyo
O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildi

Dunyo nigohi qaratilgan global mundial arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi AQSHning Nyu-York shahrida Yevropaning eng kuchli va mashhur jamoalaridan biri — Niderlandiya termasiga qarshi nihoyatda shiddatli va mazmunli nazorat uchrashuvida maydonga tushdi. Yashil maydonda kechgan keskin kurashlar ostida tajribali mutaxassis Ronald Kuman shogirdlari ikkita penalti imkoniyatidan unumli foydalanib, 2:1 hisobida g‘alabani ilib ketishdi. «Oq bo‘rilar» tarkibida raqib darvozasini aniq nishonga olgan mahoratli hujumchimiz Igor Sergeyev terma jamoamizning ushbu uchrashuvdagi yagona va chiroyli goliga mualliflik qildi.

Biroq ushbu sport bayrami faqatgina futboldagi shiddatli voqealar bilan cheklanib qolmadi. Mazkur tarixiy bellashuv boshlanishidan avval Nyu-Yorkdagi stadionga yetib kelgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi va futbolchilari AQSH xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kutilmaganda o‘ta qat’iy va sinchkovlik bilan maxsus ko‘rikdan o‘tkazildi. Mahalliy tartib posbonlarining bunday xatti-harakati stadion atrofida qisqa muddatli hayronlik va bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

Qayd etish lozimki, milliy terma jamoamiz vakillari o‘z futbol tarixida ilk bor xorij safarlari davomida bunday o‘ziga xos va kutilmagan vaziyatga duch kelishdi. Okean ortidagi xavfsizlik choralarining naqadar yuqori va keskin darajada ekanligi mana shu voqea orqali yaqqol namoyon bo‘ldi. Bu holat faqatgina bizning vakillarimizga nisbatan qo‘llanilmagan bo‘lib, bundan avvalroq mashhur Senegal milliy terma jamoasi a’zolari ham AQSH tuprog‘ida aynan shunday qat’iy va jiddiy tekshiruvlar chizig‘idan o‘tkazilgan edi.

Mag‘lubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz bo‘lajak yirik musobaqa oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini yuqori darajada sinovdan o‘tkazib olishdi. Terma jamoamizning AQSH yashil maydonlaridagi eng so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari, Jahon chempionatining rasmiy kundaliklari va futbol olamidagi eng shov-shuvli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandiSobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandiBugun, 05:01Yaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiYaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiBugun, 04:35Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaOlimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaBugun, 04:30Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiKecha, 18:14AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatKecha, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi