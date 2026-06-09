Eron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldi

·0·Dunyo
Eron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldi

7 iyun kuni Eron Isroilning shimoliy hududlariga bir necha to‘lqinda raketa hujumlarini amalga oshirdi. Isroil Mudofaa armiyasi (SAHAL) ma’lum qilishicha, uchirilgan barcha raketalar havo mudofaasi tizimlari tomonidan yo‘q qilingan.

Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi mazkur operatsiya davomli tus olishini bildirib, keyingi kunlarda ham raketa va dron hujumlari davom etishini ma’lum qildi.

Eron rasmiylari Isroilning Bayrut janubidagi nishonlarga bergan zarbasini tanqid qilib, bu harakat “barcha qizil chiziqlardan o‘tish” ekanini ta’kidladi. Avvalroq Isroil “Hizbulloh” obyektlariga zarba berganini ma’lum qilgan edi.

Raketa hujumlaridan so‘ng Isroil armiyasi qat’iy javob qaytarilishini bildirdi va Eron “jiddiy xato qilgani”ni ta’kidladi.

Ayni paytda AQSH Prezidenti Donald Tramp Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyahudan vaziyatni yanada keskinlashtirmaslikni so‘rash niyati borligini aytdi. Uning fikricha, bu AQSH va Eron o‘rtasida ehtimoliy kelishuvni saqlab qolish uchun muhim hisoblanadi.

Keyinroq SAHAL Eronning raketa hujumlaridan so‘ng Isroil harbiy-havo kuchlari Eronning g‘arbiy va markaziy hududlaridagi bir qator harbiy nishonlarga zarba berganini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiO‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiBugun, 05:04Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)Bugun, 05:01Yaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiYaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildiBugun, 04:35Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaOlimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaBugun, 04:30Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiKecha, 18:14AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi