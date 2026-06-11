Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)

·39·Dunyo
Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)

Qozog‘istonlik taniqli shaxmatchi, xalqaro grossmeyster va ayollar o‘rtasidagi jahon reytingi peshqadamlaridan biri Bibisora Asaubayeva mamlakat Prezidenti Qosim-Jomart To‘qayevga videomurojaat yo‘lladi. Sportchi Sport vazirligi tomonidan uning maoshi uch barobarga qisqartirilganini ma’lum qildi. Bu haqda u o‘zining Instagram sahifasida xabar bergan.

Shaxmatchining ta’kidlashicha, nufuzli Norway Chess 2026 turnirida g‘olib chiqqan bo‘lsa-da, mazkur musobaqaga tayyorgarlik ishlari o‘z mablag‘lari va ota-onasining ko‘magi hisobidan amalga oshirilgan. Shuningdek, uning jamoasida faoliyat yuritgan tahlilchilar va sekundantlar mehnati uchun hanuzgacha haq to‘lanmagan.

Bibisora Asaubayeva murojaatida mamlakatda shaxmat bo‘yicha jahon chempionlari juda kam ekanini ta’kidlab, sportchilarni qo‘llab-quvvatlash tizimidagi muammolarga e’tibor qaratgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, jahon chempionatidagi g‘alaba uchun Sport vazirligi ajratgan mukofot mablag‘i atigi 2 ming dollardan iborat. Olimpiya o‘yinlari medaldorlari esa 250 ming dollar mukofot oladi.

Shaxmatchi 2023 yildan beri davlat tomonidan berib kelingan maoshi 2025 yilda yangi sport vaziri tayinlanganidan keyin uch baravarga kamaytirilganini ham ma’lum qildi. Shu bilan birga, u Qozog‘iston shaxmat federatsiyasidan hech qachon oylik maosh olmaganini qayd etdi.

Uning aytishicha, joriy yil boshida blis bo‘yicha jahon chempionatida uchinchi oltin medalni qo‘lga kiritib, ayollar o‘rtasidagi Jahon shaxmat toji uchun nomzodlar turniriga yo‘llanma olgan. Biroq muhim musobaqaga munosib tayyorgarlik ko‘rish uchun yetarli mablag‘ ajratilmagani sababli, uning jamoasi masofaviy tarzda ishlashga majbur bo‘lgan.

Asaubayeva davlat tomonidan berilgan qo‘llab-quvvatlash va’dalarining bajarilmagani, shuningdek, turli idoralarga yuborilgan murojaatlari ham javobsiz qolganini ta’kidladi.

Ma’lumot uchun, Bibisora Asaubayeva yaqinda Oslo shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli Norway Chess turnirida muddatidan avval chempionlikni ta’minlab, musobaqa tarixida bunday natijaga erishgan ilk qozog‘istonlik shaxmatchi sifatida tarixga kirgan. Shuningdek, yangilangan FIDE reytingiga ko‘ra, u ayollar o‘rtasida jahon reytingida birinchi o‘ringa ko‘tarildi.

Bibisara AsaubayevaQasim-Jomart ToqayevQozog'istonInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiPlastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiBugun, 08:20Nafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdiNafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdiBugun, 08:05Xitoyda ilk bor insonga cho‘chqa a’zolari muvaffaqiyatli ko‘chirildiXitoyda ilk bor insonga cho‘chqa a’zolari muvaffaqiyatli ko‘chirildiBugun, 07:54Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukYer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukKecha, 16:13Turkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiTurkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldiKecha, 15:59Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBritaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiKecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi