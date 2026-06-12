Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan inson

·47·Dunyo
Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan inson

U butun boshli mamlakatlardan ham ko‘proq yordam berayotgan inson bo‘lishi mumkin, ammo uni hech kim tanimaydi — u niqob ostidagi xayriya qiluvchi shaxs.

U anonim tarzda odamlarga yordam berib, oilalarni qiyin vaziyatdan qutqaradi va ko‘plab insonlar taqdirini o‘zgartiradi. Hech qanday mukofot yoki shuhrat kutmasdan, katta mablag‘larni xayriya qiladi.

Uning bu yo‘li hayotidagi og‘ir burilishdan keyin boshlangan. Otasi insultga uchragan paytda u unga qayta yashashni, harakat qilishni o‘rgatishga majbur bo‘lgan. Aynan o‘sha davrda u o‘zining haqiqiy maqsadini — boshqalarga yordam berishni anglab yetgan.

Shundan beri u mutlaqo yashirin tarzda yaxshilik qilib keladi: qimmat tibbiy muolajalar xarajatlarini qoplaydi, muhtoj oilalarga uy-joy sovg‘a qiladi va yordamga muhtoj insonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Bir necha yil ichida u yuzlab insonlarning hayotini o‘zgartirdi. Uning qilgan ishlari internetda millionlab tomoshalar yig‘ib, ko‘plab odamlarni hayratga solmoqda va ta’sirlantirmoqda. Ammo u hanuzgacha o‘z yuzini yashirib keladi. Uning fikricha, haqiqiy yaxshilik shov-shuvsiz, shuhratsiz va ko‘z-ko‘z qilmasdan amalga oshirilishi kerak.

Filantrof
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriInsoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriBugun, 10:14Ilon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaIlon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaBugun, 08:56Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiJanubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiBugun, 08:33Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiErdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiBugun, 06:54Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiKecha, 18:48Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKecha, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi