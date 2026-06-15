Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardi

·27·Dunyo
Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardi

Rossiyaning Moskva shahrida xizmatkor sifatida ishlagan ayol yirik o‘g‘irlik va firibgarlikda aybdor deb topildi. Sud qaroriga ko‘ra, u 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda TASS xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Lyudmila Farmer o‘zini boy va nufuzli inson sifatida ko‘rsatib, uy egalarining ishonchiga kirgan. U hatto o‘zini Buyuk Britaniyada yashagan, sobiq lordning rafiqasi sifatida tanishtirgan.

2023 yil avgust oyida uy egalari yo‘qligidan foydalanib, u xonadondan qimmatbaho soatlar va pul mablag‘larini yashirincha olib chiqqan. O‘g‘irlangan buyumlar orasida Rolex, Cartier va Audemars Piguet kabi mashhur brendlar ham bo‘lgan.

Keyinchalik ayol ushbu qimmatbaho buyumlarni lombardga topshirib, katta miqdorda pul olgan. Shuningdek, u uy bekasiga go‘yoki ishlayotgandek ko‘rinish berib, aslida bajarilmagan ishlar uchun ham haq olgani aniqlangan.

Sud jarayonida ayol o‘z aybini tan olmagan bo‘lsa-da, to‘plangan dalillar uning jinoyat sodir etganini tasdiqlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:47Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiFir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiBugun, 08:54Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi