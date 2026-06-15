Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdi

·32·Dunyo
Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdi

Global siyosat maydonida qit’aning kelajagi va xavfsizlik tizimi bilan bog‘liq munozaralar yana kun tartibining markaziga chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘zining navbatdagi maxsus videomurojaatida yevropalik ittifoqchilarning mudofaa salohiyatini tahlil qilib, rasmiy Kiyevning ushbu jarayondagi tutgan o‘rni xususida to‘xtalib o‘tdi. O‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali chiqish qilgan Ukraina rahbari o‘z mamlakatini butun Yevropa qit’asining xavfsizligi va barqarorligini ta’minlovchi eng muhim va ajralmas tarkibiy qism sifatida baholadi.

«Ukrainaning tajribasisiz Yevropaga juda murakkab bo‘ladi»

Vladimir Zelenskiy o‘z nutqida rasmiy Moskvaning geosiyosiy maqsadlariga alohida e’tibor qaratib, Ukraina qit’ani turli xavf-xatarlardan himoya qilishda jiddiy qalqon vazifasini bajarayotganini ta’kidladi.

Ukraina prezidentining xavfsizlik masalalari bo‘yicha fikrlari:

«Agar Rossiyaning uzoq muddatli maqsad va niyatlarini inobatga oladigan bo‘lsak — zero, ayni paytda Rossiyaning harbiy bazalari Yevropa chegaralariga yaqin hududlarda, hatto sobiq Sovet Ittifoqi davrida ham bunday bazalar mavjud bo‘lmagan joylarda qad rostlamoqda — bu omil Ukrainaning harbiy imkoniyatlari va katta jang tajribasisiz Yevropa mamlakatlariga kelajakda juda qiyin va murakkab bo‘lishini yaqqol ko‘rsatib turibdi».

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, rasmiy Moskva bunday iddaolarni muntazam ravishda rad etib keladi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning Yevropa davlatlariga hujum qilish yoki tahdid solish niyati yo‘qligini qat’iy ma’lum qilgan edi. Rossiya rahbari bu kabi da’volarni mutlaqo asossiz va bema’nilik deb atab, bunday bayonotlar G‘arb davlatlari tomonidan faqatgina ichki siyosiy maqsadlar va jamoatchilik fikrini boshqarish uchungina ishlatilayotganini ta’kidlagan.

Quyidagi maxsus siyosiy tahlil jadvali orqali Yevropa qit’asida tinchlikka erishish borasidagi muzokaralar, Berlin va Parij uchrashuvlari hamda tomonlarning pozitsiyalari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Muzokaralar olib borilayotgan asosiy mavzu

Ukraina rahbariyatining taklifi va sanasi

Yevropa tomoni ishtirokining bosh sababi

«Yevropa uchligi» tomonidan qo‘yilayotgan asosiy shartlar

Tinchlik kafolatlari uchun asos bo‘luvchi hujjatlar

Rossiya rahbariyatining rasmiy munosabati

Yevropa qit’asida tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash

9 iyun kuni


Uch ochishni to‘xtatish bo‘yicha uchrashuv

Yevropa davlatlarining dronlardan (dron hujumlaridan) aziyat chekayotgani

Vladimir Putinning o‘t ochishni to‘liq va zudlik bilan to‘xtatishga roziligi

Berlin (2025 yilgi kelishuvlar)


Parij (2026 yilgi shartnomalar)

Yevropaga hujum qilish niyati yo‘q, da’volar bema’nilikdir

Tinchlik o‘rnatish shartlari va Yevropaning kafolatlari

Vladimir Zelenskiy 9 iyun sanasida Ukraina hududida o‘t ochishni to‘xtatish masalalariga bag‘ishlab o‘tkazilishi kutilayotgan muhim uchrashuvda Yevropa tomoni vakillari ham albatta bevosita ishtirok etishi lozimligini bildirgan. Bunga sabab sifatida u mazkur nizodan nafaqat bevosita ishtirokchilar, balki Yevropa mamlakatlari ham, xususan, uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan jiddiy zarar va aziyat ko‘rayotganini ko‘rsatgan.

O‘z navbatida, xalqaro maydonda «Yevropa uchligi» sifatida e’tirof etiluvchi yetakchi davlatlar rahbarlari Ukrainada barqaror tinchlikka erishishning bosh mezonlarini e’lon qilishgan. Ularning fikricha, buning uchun birinchi navbatda Vladimir Putinning harbiy harakatlarni va o‘t ochishni to‘liq hamda zudlik bilan to‘xtatishga roziligi zarur. Shuningdek, xalqaro huquq doirasida «yuridik jihatdan majburiy» bo‘lgan kuchli xavfsizlik kafolatlari ishlab chiqilishi shart. Yevropa yetakchilari ushbu kafolatlar tizimi uchun yaqin o‘tmishda, ya’ni Berlin (2025 yil) va Parij (2026 yil) uchrashuvlari doirasida tomonlar o‘rtasida erishilgan oliy darajadagi kelishuvlar mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi kerakligini alohida qayd etishgan.

Xalqaro siyosat maydonidagi eng yirik geosiyosiy to‘qnashuvlar, dunyo yetakchilarining parda ortidagi maxfiy kelishuvlari, qit’a xavfsizligiga oid eng qaynoq bahslar va dunyo hamjamiyatidan eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vladimir ZelenskiyUkrainaRossiyaVladimir PutinTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiNorvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiBugun, 11:46Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:47Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiSoxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiBugun, 10:39Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiFir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiBugun, 08:54Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi