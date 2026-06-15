Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdi
Global siyosat maydonida qit’aning kelajagi va xavfsizlik tizimi bilan bog‘liq munozaralar yana kun tartibining markaziga chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘zining navbatdagi maxsus videomurojaatida yevropalik ittifoqchilarning mudofaa salohiyatini tahlil qilib, rasmiy Kiyevning ushbu jarayondagi tutgan o‘rni xususida to‘xtalib o‘tdi. O‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali chiqish qilgan Ukraina rahbari o‘z mamlakatini butun Yevropa qit’asining xavfsizligi va barqarorligini ta’minlovchi eng muhim va ajralmas tarkibiy qism sifatida baholadi.
«Ukrainaning tajribasisiz Yevropaga juda murakkab bo‘ladi»
Vladimir Zelenskiy o‘z nutqida rasmiy Moskvaning geosiyosiy maqsadlariga alohida e’tibor qaratib, Ukraina qit’ani turli xavf-xatarlardan himoya qilishda jiddiy qalqon vazifasini bajarayotganini ta’kidladi.
Ukraina prezidentining xavfsizlik masalalari bo‘yicha fikrlari:
«Agar Rossiyaning uzoq muddatli maqsad va niyatlarini inobatga oladigan bo‘lsak — zero, ayni paytda Rossiyaning harbiy bazalari Yevropa chegaralariga yaqin hududlarda, hatto sobiq Sovet Ittifoqi davrida ham bunday bazalar mavjud bo‘lmagan joylarda qad rostlamoqda — bu omil Ukrainaning harbiy imkoniyatlari va katta jang tajribasisiz Yevropa mamlakatlariga kelajakda juda qiyin va murakkab bo‘lishini yaqqol ko‘rsatib turibdi».
Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, rasmiy Moskva bunday iddaolarni muntazam ravishda rad etib keladi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning Yevropa davlatlariga hujum qilish yoki tahdid solish niyati yo‘qligini qat’iy ma’lum qilgan edi. Rossiya rahbari bu kabi da’volarni mutlaqo asossiz va bema’nilik deb atab, bunday bayonotlar G‘arb davlatlari tomonidan faqatgina ichki siyosiy maqsadlar va jamoatchilik fikrini boshqarish uchungina ishlatilayotganini ta’kidlagan.
Quyidagi maxsus siyosiy tahlil jadvali orqali Yevropa qit’asida tinchlikka erishish borasidagi muzokaralar, Berlin va Parij uchrashuvlari hamda tomonlarning pozitsiyalari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Muzokaralar olib borilayotgan asosiy mavzu
Ukraina rahbariyatining taklifi va sanasi
Yevropa tomoni ishtirokining bosh sababi
«Yevropa uchligi» tomonidan qo‘yilayotgan asosiy shartlar
Tinchlik kafolatlari uchun asos bo‘luvchi hujjatlar
Rossiya rahbariyatining rasmiy munosabati
Yevropa qit’asida tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash
9 iyun kuni
Uch ochishni to‘xtatish bo‘yicha uchrashuv
Yevropa davlatlarining dronlardan (dron hujumlaridan) aziyat chekayotgani
Vladimir Putinning o‘t ochishni to‘liq va zudlik bilan to‘xtatishga roziligi
• Berlin (2025 yilgi kelishuvlar)
• Parij (2026 yilgi shartnomalar)
Yevropaga hujum qilish niyati yo‘q, da’volar bema’nilikdir
Tinchlik o‘rnatish shartlari va Yevropaning kafolatlari
Vladimir Zelenskiy 9 iyun sanasida Ukraina hududida o‘t ochishni to‘xtatish masalalariga bag‘ishlab o‘tkazilishi kutilayotgan muhim uchrashuvda Yevropa tomoni vakillari ham albatta bevosita ishtirok etishi lozimligini bildirgan. Bunga sabab sifatida u mazkur nizodan nafaqat bevosita ishtirokchilar, balki Yevropa mamlakatlari ham, xususan, uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan jiddiy zarar va aziyat ko‘rayotganini ko‘rsatgan.
O‘z navbatida, xalqaro maydonda «Yevropa uchligi» sifatida e’tirof etiluvchi yetakchi davlatlar rahbarlari Ukrainada barqaror tinchlikka erishishning bosh mezonlarini e’lon qilishgan. Ularning fikricha, buning uchun birinchi navbatda Vladimir Putinning harbiy harakatlarni va o‘t ochishni to‘liq hamda zudlik bilan to‘xtatishga roziligi zarur. Shuningdek, xalqaro huquq doirasida «yuridik jihatdan majburiy» bo‘lgan kuchli xavfsizlik kafolatlari ishlab chiqilishi shart. Yevropa yetakchilari ushbu kafolatlar tizimi uchun yaqin o‘tmishda, ya’ni Berlin (2025 yil) va Parij (2026 yil) uchrashuvlari doirasida tomonlar o‘rtasida erishilgan oliy darajadagi kelishuvlar mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi kerakligini alohida qayd etishgan.
Xalqaro siyosat maydonidagi eng yirik geosiyosiy to‘qnashuvlar, dunyo yetakchilarining parda ortidagi maxfiy kelishuvlari, qit’a xavfsizligiga oid eng qaynoq bahslar va dunyo hamjamiyatidan eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…