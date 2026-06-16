6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi

·0·Dunyo
6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi

Indoneziyada 16 iyun kuni 6,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Asosiy yer silkinishidan keyin ketma-ket bir nechta kuchli takroriy zilzilalar ham kuzatildi. Bu haqda “Euronews” xabar berdi.

Yerosti tebranishlari Markaziy Sulavesi provinsiyasining ma’muriy markazi hisoblangan Palu shahrida bir daqiqadan ortiq davom etgan kuchli silkinishlarni keltirib chiqardi. Mazkur shaharda qariyb 400 ming nafar aholi istiqomat qiladi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila oqibatida ayrim hududlarda vayronagarchiliklar yuz bergan. Bir qator binolarda yoriqlar paydo bo‘lgan, Sigi okrugi ma’muriy binosining tom qismi qulab tushgan. Shuningdek, mahalliy universitet binolaridan biri ham shikastlangan.

Xavfsizlik choralari doirasida shifoxonalardagi bemorlar, jumladan tomchilatib dori qabul qilayotgan bemorlar ham tashqariga evakuatsiya qilingan.

AQSH Geologiya xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, zilzilaning epitsentri Palu shahridan 46 kilometr sharqiy-janubi-sharqda joylashgan bo‘lib, o‘chog‘i taxminan 10 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Eng kuchli takroriy silkinishlar magnitudasi 5,2, 5,0 va 4,9 ni tashkil qilgan.

Mahalliy hokimiyat aholini rasmiy ko‘rsatmalarga amal qilish hamda ehtiyot choralarini ko‘rishga chaqirdi. Mutaxassislar takroriy yer silkinishlari yana bir necha soat davom etishi mumkinligidan ogohlantirgan.

Ma’lumot uchun, Indoneziya bir nechta yirik seysmik yoriqlar kesishgan hududda joylashgani sababli mamlakatda zilzilalar va vulqon faolligi tez-tez kuzatiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinEbola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinBugun, 17:242000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 15:196,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiBugun, 15:05Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Bugun, 14:55Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBugun, 14:36“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi