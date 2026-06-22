Osmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmon

·1·Dunyo
Osmono‘par binoda barpo etilgan o‘rmon

Italiyaning Milan shahrida aynan shunday noyob turar joy majmuasi mavjud. U “Bosco Verticale”, ya’ni “Vertikal o‘rmon” nomi bilan mashhur.

Mazkur majmua ikki baland minoradan tashkil topgan bo‘lib, ulardan biri 110 metr, ikkinchisi esa 76 metr balandlikka ega.

Loyihaning eng e’tiborga molik jihati shundaki, har bir qavatdagi xonadonlarning terrasalari turli xil o‘simliklar bilan bezatilgan. Binolar fasadida qariyb 900 ta daraxt, 5000 ga yaqin buta hamda 11 mingdan ortiq ko‘p yillik o‘simliklar va gullar parvarish qilinadi.

Agar ushbu yashilliklar oddiy yer maydoniga ekilsa, ular taxminan 2 gektar hududni egallagan haqiqiy o‘rmonni hosil qilgan bo‘lardi.

Ushbu betakror majmuaning qurilishi 2009 yilda boshlangan bo‘lib, 2014 yilda to‘liq yakuniga yetkazilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiIspaniya Bosh vazirining rafiqasi korrupsiya ishi bo‘yicha sud qilinadiKecha, 21:16Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Hindistonlik erkak o‘ziga atab soxta dafn marosimi o‘tkazdi (video)Kecha, 20:35Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Nyu-Yorkda O‘zbekiston bayrog‘i tushirilgan poyezd ko‘pchilikni hayratga soldi (video)Kecha, 19:17To‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqatTo‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqatKecha, 17:29Ishga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziIshga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziKecha, 17:17Viral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiViral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiKecha, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi