YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildi

·0·Dunyo
YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildi

Google'ga tegishli YouTube platformasi AQSHning Florida shtatida yashovchi 15 yoshli o‘smir tomonidan kiritilgan ijtimoiy tarmoqqa qaramlik bo‘yicha sud ishini kelishuv orqali yakunladi. Bu esa bolalar o‘rtasidagi ruhiy salomatlik inqirozini kuchaytirishda ayblanayotgan texnologik kompaniyalar uchun navbatdagi huquqiy bosim sifatida baholanmoqda.

Sud hujjatlarida R.K.C. bosh harflari bilan qayd etilgan o‘smir YouTube, Meta, TikTok va Snap platformalarini foydalanuvchilarni o‘ziga qaram qilib qo‘yish uchun maxsus ishlab chiqilgan mexanizmlardan foydalanishda ayblagan. Xususan, cheksiz kontent tasmasi va avtomatik video qo‘yish funksiyalari ortiqcha foydalanishga sabab bo‘lib, unda xavotir, uyqusizlik va boshqa muammolarni keltirib chiqargani ta’kidlangan.

Google esa o‘z bayonotida platformani bolalar uchun xavfsiz va yoshga mos tarzda rivojlantirishga e’tibor qaratib kelayotganini bildirdi. Kompaniya 2015 yilda bolalar uchun maxsus mo‘ljallangan YouTube Kids ilovasini ham ishga tushirganini eslatdi.

Bu ish Kaliforniyadagi mingdan ortiq shunga o‘xshash da’volarning bir qismi hisoblanadi. Avvalroq 20 yoshli qiz Meta va YouTube'ni yosh foydalanuvchilarni qaram qilib qo‘yadigan tizimlar yaratganlikda ayblab, sud orqali 6 million dollarlik tovon pulini qo‘lga kiritgan edi.

Shu bilan birga, Nyu-Meksiko shtatidagi yana bir sud Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi bo‘yicha foydalanuvchilarni chalg‘itgani uchun 375 million dollar to‘lashga majbur qilgan. Hozirda AQSH bo‘ylab ijtimoiy tarmoqlar faoliyati bilan bog‘liq minglab sud ishlari davom etmoqda.

YouTubeGoogleMetaTikTokSnap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiKongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 13:00Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaAyiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaBugun, 10:58Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi