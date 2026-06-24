133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi

·0·Dunyo
133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi

Janubiy Koreyada braziliyalik ayol begona uy eshigi qo‘ng‘irog‘ini 133 marta bosgani uchun sud tomonidan jazoga tortildi. Unga 1 yil muddatga qamoq jazosi hamda yana 2 yil shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi.

Ma’lum bo‘lishicha, ayol bezovta qilgan xonadon mashhur K-pop yulduzi, Chonguk yashaydigan uy bo‘lgan. U BTS guruhining a’zosi sifatida dunyo bo‘ylab katta mashhurlikka ega.

Ismi oshkor etilmagan ayol xonandani ilk bor o‘tgan yil dekabr oyidan boshlab ta’qib qila boshlagan. U bir necha bor xonadon atrofida paydo bo‘lib, eshik qo‘ng‘irog‘ini tinimsiz bosish orqali bezovta qilgan.

Huquq-tartibot organlari ushbu holatni jiddiy qabul qilib, ayolga nisbatan tegishli choralar ko‘rdi. Sud qaroriga ko‘ra, uning harakatlari shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va ta’qib qilish sifatida baholangan.

Mazkur voqea muxlislik va chegarani bilish masalasi yana bir bor dolzarb ekanini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?Bugun, 16:30Demokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqdaDemokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqdaBugun, 16:18“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqda“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqdaBugun, 16:15Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiUyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiBugun, 14:51YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiYouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiBugun, 14:1453 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda