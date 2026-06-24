133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi
Janubiy Koreyada braziliyalik ayol begona uy eshigi qo‘ng‘irog‘ini 133 marta bosgani uchun sud tomonidan jazoga tortildi. Unga 1 yil muddatga qamoq jazosi hamda yana 2 yil shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi.
Ma’lum bo‘lishicha, ayol bezovta qilgan xonadon mashhur K-pop yulduzi, Chonguk yashaydigan uy bo‘lgan. U BTS guruhining a’zosi sifatida dunyo bo‘ylab katta mashhurlikka ega.
Ismi oshkor etilmagan ayol xonandani ilk bor o‘tgan yil dekabr oyidan boshlab ta’qib qila boshlagan. U bir necha bor xonadon atrofida paydo bo‘lib, eshik qo‘ng‘irog‘ini tinimsiz bosish orqali bezovta qilgan.
Huquq-tartibot organlari ushbu holatni jiddiy qabul qilib, ayolga nisbatan tegishli choralar ko‘rdi. Sud qaroriga ko‘ra, uning harakatlari shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va ta’qib qilish sifatida baholangan.
Mazkur voqea muxlislik va chegarani bilish masalasi yana bir bor dolzarb ekanini ko‘rsatdi.
…