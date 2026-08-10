Arsenal jiddiy yoʻqotishga uchradi: Mikel Arteta himoyachilar jarohati haqida gapirdi

·64·Sport
Arsenal jiddiy yoʻqotishga uchradi: Mikel Arteta himoyachilar jarohati haqida gapirdi
Qisqacha

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta William Saliba va Yurrien Timber jarohatlari sabab jamoa yetakchi himoyachilarini uzoq muddatga yo'qotganini tan oldi. William Saliba bel qismidagi surunkali og'riqlar tufayli tinch holatda saqlanmoqda, Yurrien Timber esa chov qismidagi muammolar sabab davolanmoqda. Timber maydondagi mashg'ulotlarga qaytgan bo'lsa-da, uning safga qo'shilishiga yana bir necha hafta kerak, Salibaning qaytish muddati esa noma'lum.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan Arsenal jamoasi bosh murabbiyi Mikel Arteta himoya chizigʻidagi asosiy futbolchilar — William Saliba va Yurrien Timberning jarohati borasida jiddiy xavotir bildirdi. Goal.com xabar berishicha, London klubi bosh murabbiyi jamoa oʻzining yetakchi oʻyinchilarini uzoq muddatga yoʻqotgani va bu mavsumdagi maqsadlarga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu noxush xabar jamoaning Emirates Stadium maydonida Borussiya Dortmund klubiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvidagi magʻlubiyatidan soʻng maʼlum qilindi. Oʻsha bahsda londonliklar 2:3 hisobida imkoniyatni boy berishgandi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, William Saliba oʻtgan 2026 yilgi Jahon chempionatidan keyin bel qismidagi surunkali ogʻriqlar sababli hozirda tinch holatda boʻlib turibdi, Yurrien Timber esa chov qismidagi muammolar tufayli davolanmoqda.

Yetakchilar safdan chiqqani jamoa rejalarini oʻzgartirib yubordi

Mikel Arteta futbolchilarning maydonga qaytish muddati boʻyicha aniq bir narsa deya olmasligini taʼkidladi. Uning aytishicha, Yurrien Timber reabilitatsiya jarayonini ijobiy davom ettirayotgan va maydonda mashgʻulotlarga kirishgan boʻlsa-da, uning safga qaytishiga yana bir necha hafta kerak boʻladi. William Saliba esa jarohatni zoʻriqtirib yubormaslik uchun mutlaqo tinch holatda saqlanmoqda.

Salibaning yoʻqotilishi jamoa uchun ogʻir zarba hisoblanadi. 25 yoshli fransiyalik markaziy himoyachi oʻtgan mavsumda Arsenal himoya chizigʻining eng muhim qismi boʻlib, klubning eng yaxshi natijalar qayd etishida bosh rolni oʻynagandi. Avvalgi mavsumlarda ham uning yoʻqligi jamoa natijalarining pasayishiga olib kelgani kuzatilgan edi.

Transfer bozorida yangi harakatlar kutiladimi

Hozirgi kunda Arsenal safida Gabriel Magalyans, Rikardo Kalafiori va Ben Uayt kabi himoyachilar mavjud boʻlsa-da, zaxira imkoniyatlari mavsum boshlaniboq sinov ostida qolmoqda. Shunga qaramay, Mikel Arteta matbuot anjumanida transfer bozoridan darhol yangi markaziy himoyachi izlashga tushib ketmasligini ishora qildi.

Murabbiyning fikricha, mavjud tarkibdagi futbolchilar jamoaviy masʼuliyatni yanada kuchaytirib, himoyadagi kamchiliklarni oʻz vaqtida yopishlari kerak. Oldinda esa jamoani Como qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi hamda Manchester Siti klubiga qarshi Angliya Superkubogi — Community Shield bahsi kutib turibdi.

ArsenalMikel ArtetaWilliam SalibaAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)