Zelenskiyning bayonotidan so‘ng Prishtinada Ukraina bayrog‘i olib tashlandi

·1.2K·Dunyo
Zelenskiyning bayonotidan so‘ng Prishtinada Ukraina bayrog‘i olib tashlandi
Qisqacha

Prishtina rasmiylari Zelenskiyning Serbiyaga tashrifi va Kosovo masalasidagi pozitsiyasidan so'ng shahar markazidagi Ukraina bayrog'ini olib tashladi. Kosovo poytaxti meri Perparim Rama bu jarayonni Facebook'da jonli namoyish etdi. Ukraina Oliy Radasi deputati Aleksey Goncharenko Zelenskiyning bayonotlarini keskin qoralab, ular Kiyevning mintaqadagi ittifoqchilarini yo'qotishiga olib kelayotganini aytdi.

Ukraina Oliy Radasi deputati Aleksey Goncharenko Vladimir Zelenskiyning Serbiyaga qilgan tashrifi va Kosovo masalasidagi pozitsiyasini keskin qoraladi. Deputatning ta’kidlashicha, bunday bayonotlar Kiyevning mintaqadagi eng ishonchli ittifoqchilarini yo‘qotishiga olib kelmoqda.

Ushbu tanqidiy fikrlarni deputat o‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qildi.

«Biz prezidentning javoblari sabab ittifoqchilarimizni yo‘qotmoqdamiz»

Aleksey Goncharenko Zelenskiyning Serbiyadagi chiqishi va undan so‘ng Kosovo poytaxti Prishtinada Ukraina bayrog‘ining olib tashlanishi voqeasiga to‘xtalib, vaziyatga quyidagicha baho berdi:

«Kosovo — Bolqon yarim orolidagi eng yaqin va hamkor davlatlardan biridir. Uni tan olmaslik — prezidentimiz uchun yana bir tashxis. Bu vaziyatni to‘liq diplomatik tushunmaslik tashxisidir. Biz prezidentning aynan shunday o‘ylanmagan javoblari tufayli atrofimizdagi ittifoqchilarimizni yo‘qotmoqdamiz», — deb yozadi Goncharenko.

Deputat o‘z bayonotida Kosovo mustaqilligini qo‘llab-quvvatlashini qat’iy ta’kidlab o‘tdi:

«Kosovo mustaqil bo‘lishi va Ukraina tomonidan rasman tan olinishi kerak. Nuqta», — deya xulosa qildi Oliy Rada vakili.

Prishtinadagi namoyishkorona munosabat

Zelenskiyning Belgradga qilgan tashrifi va Kosovoga nisbatan pozitsiyasi fonida Prishtina rasmiylari namoyishkorona qadam tashlashdi.

Shahar markaziga olib chiqilgan Ukraina bayrog‘i rasman olib tashlandi. Ushbu jarayonni Kosovo poytaxti meri Perparim Rama o‘zining Facebook'dagi sahifasida jonli ravishda namoyish etdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Volodymyr ZelenskyyOleksiy GoncharenkoKosovoPristinaVerkhovna Rada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi