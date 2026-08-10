Zelenskiyning bayonotidan so‘ng Prishtinada Ukraina bayrog‘i olib tashlandi
Prishtina rasmiylari Zelenskiyning Serbiyaga tashrifi va Kosovo masalasidagi pozitsiyasidan so'ng shahar markazidagi Ukraina bayrog'ini olib tashladi. Kosovo poytaxti meri Perparim Rama bu jarayonni Facebook'da jonli namoyish etdi. Ukraina Oliy Radasi deputati Aleksey Goncharenko Zelenskiyning bayonotlarini keskin qoralab, ular Kiyevning mintaqadagi ittifoqchilarini yo'qotishiga olib kelayotganini aytdi.
Ukraina Oliy Radasi deputati Aleksey Goncharenko Vladimir Zelenskiyning Serbiyaga qilgan tashrifi va Kosovo masalasidagi pozitsiyasini keskin qoraladi. Deputatning ta’kidlashicha, bunday bayonotlar Kiyevning mintaqadagi eng ishonchli ittifoqchilarini yo‘qotishiga olib kelmoqda.
Ushbu tanqidiy fikrlarni deputat o‘zining rasmiy Telegram-kanalida e’lon qildi.
«Biz prezidentning javoblari sabab ittifoqchilarimizni yo‘qotmoqdamiz»
Aleksey Goncharenko Zelenskiyning Serbiyadagi chiqishi va undan so‘ng Kosovo poytaxti Prishtinada Ukraina bayrog‘ining olib tashlanishi voqeasiga to‘xtalib, vaziyatga quyidagicha baho berdi:
«Kosovo — Bolqon yarim orolidagi eng yaqin va hamkor davlatlardan biridir. Uni tan olmaslik — prezidentimiz uchun yana bir tashxis. Bu vaziyatni to‘liq diplomatik tushunmaslik tashxisidir. Biz prezidentning aynan shunday o‘ylanmagan javoblari tufayli atrofimizdagi ittifoqchilarimizni yo‘qotmoqdamiz», — deb yozadi Goncharenko.
Deputat o‘z bayonotida Kosovo mustaqilligini qo‘llab-quvvatlashini qat’iy ta’kidlab o‘tdi:
«Kosovo mustaqil bo‘lishi va Ukraina tomonidan rasman tan olinishi kerak. Nuqta», — deya xulosa qildi Oliy Rada vakili.
Prishtinadagi namoyishkorona munosabat
Zelenskiyning Belgradga qilgan tashrifi va Kosovoga nisbatan pozitsiyasi fonida Prishtina rasmiylari namoyishkorona qadam tashlashdi.
Shahar markaziga olib chiqilgan Ukraina bayrog‘i rasman olib tashlandi. Ushbu jarayonni Kosovo poytaxti meri Perparim Rama o‘zining Facebook'dagi sahifasida jonli ravishda namoyish etdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…