Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldi
Janubiy Koreya sobiq prezidenti Yun Sok Yolga qarshi davlat to‘ntarishiga urinish ishi bo‘yicha apellyatsiya sudi davom etmoqda. Yonhap agentligi xabariga ko‘ra, maxsus prokuratura sobiq davlat rahbari uchun yana o‘lim jazosi talab qildi.
Ish 2024 yilda mamlakatda harbiy holat joriy etilishi bilan bog‘liq. Sud jarayoni Yun Sok Yolning sudyani rad etish haqidagi iltimosi sabab vaqtincha to‘xtatilgan, biroq Oliy sud bu talabni qanoatlantirmagan.
Avvalroq birinchi instansiya sudi Yun Sok Yolni davlat to‘ntarishiga urinishga rahbarlik qilganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi.
Prokuratura ushbu hukmni juda yengil deb hisoblamoqda. Shuningdek, sobiq harbiy qo‘mondon No San Vonning yozuvlari muhim dalil sifatida baholanishi kerakligini ta’kidlamoqda.
…