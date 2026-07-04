AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirda

·42·Dunyo
AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirda

AQSH hududining katta qismida kuzatilayotgan kuchli issiqlik to‘lqini mamlakatdagi yirik ommaviy tadbirlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Jazirama tufayli AQSHning 250 yillik Mustaqillik bayramiga bag‘ishlangan qator tadbirlar rejasi o‘zgartirildi, FIFA Jahon chempionati doirasidagi ba’zi uchrashuvlar taqdiri ham muhokama qilinmoqda.

The Guardian nashrining yozishicha, xalqaro World Weather Attribution tadqiqot guruhi AQSH va Kanadaning ayrim hududlaridagi favqulodda issiq havoni “issiqlik gumbazi” deb ataluvchi yuqori bosimli atmosfera tizimi bilan izohlagan. Mutaxassislar fikricha, global iqlim o‘zgarishi bu kabi ekstremal ob-havo hodisalarining tez-tez takrorlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Olimlar hisob-kitoblariga ko‘ra, agar Yer atmosferasining o‘rtacha harorati sanoat davridan oldingi darajaga nisbatan 1,4 darajaga oshmaganida, bu darajadagi issiqlik deyarli uchramas edi.

Imperial kolleji tadqiqotchisi Teodor Kipping ta’kidlashicha, bugungi AQSH iqlimi mamlakat mustaqilligi e’lon qilingan davrdagidan mutlaqo farq qiladi. Ayni paytda Vashingtonda o‘tkazilayotgan yubiley tadbirlarida yuqori harorat sabab bir qator o‘zgarishlar kiritilgan. Ma’lum qilinishicha, o‘ndan ortiq ishtirokchiga tibbiy yordam ko‘rsatilgan, 11 nafar kishi esa shifoxonaga yotqizilgan.

Kuchli issiq FIFA Jahon chempionati bahslariga ham ta’sir qilishi mumkin. Jumladan, Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tadigan Fransiya – Paragvay uchrashuvi yuqori harorat va namlik sharoitida o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Futbolchilar xalqaro uyushmasi esa bunday vaziyatda o‘yinlarni boshqa vaqtga ko‘chirish yoki kechiktirish ehtimoli mavjudligini ma’lum qildi.

Pensilvaniya shtatidagi ommaviy tadbirlardan birida esa 100 nafardan ortiq odam issiqlik ta’siri oqibatida tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan. Shu munosabat bilan hududga qo‘shimcha tez yordam brigadalari va mobil sovutish punktlari jalb etilgan.

Bundan tashqari, mamlakatning yirik temiryo‘l tashuvchisi Amtrak ham yuqori harorat sabab shimoli-sharqiy hududlardagi 20 dan ortiq poyezd reysini bekor qildi va yo‘lovchilarni ehtimoliy kechikishlar haqida ogohlantirdi.

Mutaxassislar global isish ta’siri yil sayin kuchayib borayotganini ta’kidlab, issiqxona gazlari chiqindilarini qisqartirish bo‘yicha tezkor choralar ko‘rish zarurligini yana bir bor eslatmoqda.

AQSHFIFAKanadaVashingtonFiladelfiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaBugun, 19:04Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiTurkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiBugun, 16:27Meksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiMeksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiBugun, 15:58Hindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiHindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiBugun, 15:52Yo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiYo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiBugun, 15:45Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Bugun, 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi