Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqda

·70·Dunyo
Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqda

Yer sayyorasida G3.33 darajasidagi kuchli magnit bo‘roni kuzatilmoqda. Mutaxassislar ta’kidlashicha, bu 2026 yil boshidan buyon qayd etilgan ikkinchi eng kuchli geomagnit hodisa bo‘lib, u Quyoshdagi faollikning keskin kuchayishi bilan bog‘liq.

Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti huzuridagi Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lumotiga ko‘ra, magnit bo‘roni avvalgi prognozlarga nisbatan qariyb bir sutka kechroq boshlangan.

Olimlarning qayd etishicha, Yer magnit maydoni so‘nggi 24 soat davomida Quyoshdan otilgan plazma oqimlari ta’siri ostida bo‘lgan. Ushbu oqimlarning birinchi to‘lqini 3 iyul kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 16:00 da Yerga yetib kelgan.

Hal qiluvchi o‘zgarish esa 4 iyulga o‘tar kechasi kuzatilgan. Aynan shu vaqtda Quyosh shamolining tezligi keskin oshib, sayyoralararo magnit maydoni yo‘nalishi o‘zgargan. Shuning natijasida G3.33 darajasidagi kuchli geomagnit bo‘ron yuzaga kelgan.

Mutaxassislar eslatishicha, Quyosh chaqnashlari rentgen nurlanishining quvvatiga qarab A, B, C, M va X sinflariga ajratiladi. Ana shunday kuchli geomagnit bo‘ronlar ayrim holatlarda elektr tarmoqlari va aloqa tizimlari ishida uzilishlarni keltirib chiqarishi, qushlar hamda ayrim hayvonlarning migratsiya yo‘nalishlariga ta’sir o‘tkazishi mumkin.

Shuningdek, bunday geomagnit faollik davrida qutb yog‘dulari kuzatiladigan hududlar kengayishi ham ehtimoldan xoli emas. Olimlar Quyosh faolligini doimiy ravishda kuzatib borayotganini va vaziyat rivojini nazorat qilayotganini ma’lum qildi.

Rossiya fanlar akademiyasiKoinot tadqiqotlari instituti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaAQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaBugun, 19:37Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiTurkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiBugun, 16:27Meksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiMeksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiBugun, 15:58Hindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiHindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiBugun, 15:52Yo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiYo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiBugun, 15:45Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Bugun, 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi