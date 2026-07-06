Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladi

·47·Dunyo
Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladi

Misr poytaxti Qohiradan taxminan 45 kilometr sharqda barpo etilayotgan mamlakatning yangi ma’muriy poytaxtida dunyodagi eng yirik harbiy qo‘mondonlik markazi rasman faoliyatini boshladi. O‘ziga xos sakkiz burchakli arxitektura yechimi tufayli majmua «Oktagon» deb nomlangan. Bu haqda Ahram Online nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Misr Qurolli kuchlarining yangi Strategik qo‘mondonlik shtabi mamlakat harbiy boshqaruv tizimining eng muhim bo‘g‘iniga aylangan. Majmua armiya, davlat vazirliklari va boshqa muassasalar o‘rtasida yagona qo‘mondonlik, boshqaruv, aloqa hamda muvofiqlashtirish markazi vazifasini bajaradi.

«Oktagon» Misr Qurolli kuchlarining turli qo‘shin turlari va strategik bo‘linmalarini ramziy ifodalovchi o‘zaro tutashgan sakkizta asosiy binodan tashkil topgan. Majmua markazida joylashgan bosh qo‘mondonlik binosi harbiy rahbariyat o‘rtasida tezkor ma’lumot almashinuvi va harakatlarni muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Cho‘l o‘rtasida doira shaklida joylashgan sakkiz qirrali binolar majmuasi.

Qariyb 92 kvadrat kilometr maydonni egallagan majmua 13 ta strategik va logistik hududga ajratilgan. U yerosti data-markazlari, bulutli raqamli infratuzilma, zamonaviy sun’iy yo‘ldosh razvedka tizimlari, Big Data tahlili uchun sun’iy intellekt texnologiyalari hamda ilg‘or kiberxavfsizlik vositalari bilan jihozlangan.

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, obyekt portlashlar va havo hujumlariga bardosh beradigan muhandislik yechimlari asosida qurilgan. Shuningdek, u avtonom elektr ta’minoti, suv va sovutish tizimlariga ega bo‘lib, favqulodda vaziyatlarda ham uzluksiz faoliyat yuritish imkoniyatini ta’minlaydi.

Loyiha mualliflarining ta’kidlashicha, «Oktagon» arxitekturasi qadimgi Misr ramzlari hamda muvozanat, tartib va aniqlikni anglatuvchi sakkiz burchakli geometriyadan ilhomlangan. Yangi shtab strategik qarorlarni tezkor qabul qilish, inqirozli vaziyatlarni markazlashgan tarzda boshqarish va mamlakatning mudofaa salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:095000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdiBugun, 19:07Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiBugun, 18:58Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi