Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandi

·35·Dunyo
Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandi

Fransiyada joylashgan Lalique muzeyidan 20 ga yaqin noyob eksponat o‘g‘irlandi. Dastlabki baholashga ko‘ra, yo‘qolgan buyumlarning umumiy qiymati 4 million yevrogacha yetishi mumkin.

Manbalarning xabar berishicha, jinoyat 5 iyul kuni kechqurun sodir etilgan. Noma’lum shaxslar kirish eshigini buzgan, oltita shisha vitrinani sindirgan va eksponatlarni olib ketgan.

Hodisa vaqtida muzeyning signalizatsiya tizimi ishga tushgan. Ammo politsiyaga birinchi xabar qo‘riqlash xizmati tomonidan emas, farrosh tomonidan berilgan. Shu sabab xavfsizlik xodimlarining harakatlari va nega tezkor chora ko‘rilmagani tekshirilmoqda.

Lalique muzeyi 2025 yil oktyabrida Luvrda yuz bergan o‘g‘irlikdan keyin kuchaytirilgan nazoratga olingan edi. Biroq qo‘shimcha choralarga qaramay, jinoyatchilar muzeyga kirib, qimmatbaho eksponatlarni olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan.

Muzey Rene Lalik va uning ijodiy merosiga bag‘ishlangan. Fransuz ustasi zargarlik va shisha san’atida, ayniqsa ar-nuvo hamda ar-deko uslublaridagi asarlari bilan mashhur.

Hozir politsiya o‘g‘irlangan eksponatlarni qidirmoqda. Tergov doirasida kuzatuv kameralari yozuvlari, signalizatsiya ma’lumotlari va muzey xodimlarining ko‘rsatmalari o‘rganilmoqda.

Avvalroq Luvr muzeyidan o‘g‘irlangan osori-atiqalar 88 million yevroga baholangan edi.

FranceLalique MuseumLouvreRené Lalique
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:095000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdiBugun, 19:07Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiMisrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiBugun, 19:00Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi