5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi

·26·Dunyo
5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi

O‘zbekistonlik shifokor va hamshiralar uchun Italiyaning Sardiniya hududida yuqori maoshli ish o‘rinlari taklif etilmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, shoshilinch tibbiy yordam shifokorlari (magistratura, ordinatura diplomi yoki mazkur yo‘nalish bo‘yicha sertifikatga ega mutaxassislar) hamda oliy hamshiralik ishi (bakalavr diplomiga ega nomzodlar) uchun bo‘sh ish o‘rinlari mavjud. Har yili mazkur yo‘nalishlar bo‘yicha 100 nafar mutaxassisni ishga qabul qilish rejalashtirilgan.

Tanlovda ishtirok etish uchun nomzodlar 50 yoshdan oshmagan bo‘lishi talab etiladi. Shu bilan birga, 40 yoshgacha bo‘lgan nomzodlarga ustuvorlik beriladi. Oliy tibbiy ma’lumot (diplom) majburiy hisoblanadi. Ish tajribasi shart emas, ammo tajribali mutaxassislar afzallikka ega bo‘ladi.

Dastlab nomzodlar Italiyaning Peruja universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan italyan tili kurslarida 7 oy davomida onlayn tarzda ta’lim oladi. Mashg‘ulotlar nomzodlarga qulay vaqtda o‘tkaziladi. O‘qish xarajatlari, ya’ni oyiga 600 yevro, to‘liq Migratsiya agentligi tomonidan qoplab beriladi.

Til kursini muvaffaqiyatli yakunlagan mutaxassislar Italiyada 3500 yevrogacha oylik maosh bilan ish boshlaydi. Qo‘shimcha ish soatlari va tungi navbatchilik uchun beriladigan ustamalar hisobidan umumiy daromad 4000–5000 yevrogacha yetishi mumkin.

Ish vaqti haftasiga 38 soat qilib belgilangan. Shuningdek, ish beruvchi turar joy xarajatlarini qoplaydi, tushlik bilan ta’minlaydi va xodimlar uchun tibbiy sug‘urta rasmiylashtiradi.

Nomzodlar belgilangan havola orqali ro‘yxatdan o‘tishlari mumkin. Qo‘shimcha ma’lumotlarni esa 71 202 33 55 (221) raqami orqali olish mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:09Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiMisrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiBugun, 19:00Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiBugun, 18:58Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiBugun, 16:36Qo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiQo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi