Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdi
Yaqin Sharqdagi vaziyat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eron hududidagi obyektlarga yangi yirik havo zarbalari berilganini ma’lum qildi. Eng dahshatlisi, ushbu hujumlar to‘g‘risidagi buyruqni shaxsan AQSH prezidenti Donald Tramp bergan. Bunga javoban Eron ham zudlik bilan AQSHning mintaqadagi harbiy bazalarini raketa bilan urdi. Zamin.uz ushbu xavfli harbiy to‘qnashuv tafsilotlarini to‘pladi.
AQSH Eronning 80 dan ortiq obyektini yo‘q qildi
AQSH harbiylari operatsiyaning aniq koordinatalarini sir saqlayotgan bo‘lsa-da, uning asosiy maqsadi Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi harbiy imkoniyatlarini butunlay zaiflashtirish ekanini bildirgan.
CENTCOM ma’lumotlariga ko‘ra, qisqa vaqt ichida Eron hududidagi 80 dan ortiq obyektga shiddatli zarbalar berilgan. Vayron qilingan nishonlar ro‘yxati quyidagicha:
Eronning havo mudofaasi (PVO) tizimlari;
Qo‘mondonlik va aloqa tarmoqlari;
Qirg‘oqdagi radiolokatsiya stansiyalari va kemalarga qarshi raketa majmualari;
Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK)ga tegishli 60 dan ortiq tezyurar harbiy qayiqlar.
Vashington bu qadamni Ho‘rmuz bo‘g‘ozida xalqaro savdo kemalari va 3 ta neft tankeriga qilingan dron hamda raketa hujumlariga nisbatan qonuniy javob deb atamoqda. Bundan tashqari, AQSH atigi ikki hafta avval bekor qilingan Eron neftiga qarshi sanksiyalarni qaytadan kuchga kiritdi.
Eronning qasosi: Quvayt va Bahrayndagi AQSH bazalari o‘qqa tutildi
Amerikaning ommaviy zarbalaridan so‘ng Tehron rasmiylari AQSHni Ho‘rmuz bo‘g‘ozida erkin kema qatnovini ta’minlash bo‘yicha amaldagi memorandumni buzganlikda aybladi. Eron TIV rasmiy vakili Ismoil Bag‘oiy Vashington bir tomonlama harbiy harakatlari bilan kelishuvlarni chippakka chiqarganini va Tehron o‘z suverenitetini oxirigacha himoya qilishini e’lon qildi.
Ko‘p o‘tmay, Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) javob choralari boshlanganini ma’lum qildi. Kuvayt va Bahrayn hukumatlari o‘z hududlariga Eron tomonidan ballistik raketalar uchirilganini tasdiqladi. Eron tomoni zarbalar aynan ushbu davlatlarda joylashgan AQSH harbiy obyektlarini nishonga olganini yashirmadi.
Donald Tramp: "Men endi ular bilan ishlashni istamayman"
NATO sammiti doirasida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi rasman yakuniga yetganini qat’iy ta’kidladi:
«Men endi ular bilan hech qanday ish qilishni istamayman. Eron rasmiylari bilan muloqot qilish — bu shunchaki vaqtni behuda sarflashdir».
Shu bilan birga, Tramp agar AQSH muzokarachilari juda zarur deb hisoblashsa, ularga Tehron bilan aloqa ushlab turishga to‘sqinlik qilmasligini qo‘shimcha qilgan.
Global iqtisod xavf ostida: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yopilmoqdami?
Global neft tashishning asosiy arteriyasi bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi vaziyat hozir nihoyatda og‘ir. Eron G‘arb davlatlariga bo‘g‘ozni minalardan tozalashga ruxsat bermayapti. Shu sababli savdo kemalari faqatgina ikkita tor va xavfli yo‘lak orqali harakatlanishga majbur bo‘lmoqda.
Ko‘rsatkich
Joriy holat (Inqirozdan keyin)
Yuk tashish hajmi
AQSH va Isroilning Eronga qarshi amaliyotlari boshlangunga qadar bo‘lgan ko‘rsatkichning yarmidan ham kamayib ketdi.
Harakat xavfsizligi
Kemalar dengiz minalari va kutilmagan dron hujumlari xavfi ostida harakatlanmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlar davom etsa, dunyo bozorida neft narxi keskin ko‘tarilib ketishi mumkin.
…