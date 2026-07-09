Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdi

·53·Dunyo
Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdi

Yaqin Sharqdagi vaziyat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eron hududidagi obyektlarga yangi yirik havo zarbalari berilganini ma’lum qildi. Eng dahshatlisi, ushbu hujumlar to‘g‘risidagi buyruqni shaxsan AQSH prezidenti Donald Tramp bergan. Bunga javoban Eron ham zudlik bilan AQSHning mintaqadagi harbiy bazalarini raketa bilan urdi. Zamin.uz ushbu xavfli harbiy to‘qnashuv tafsilotlarini to‘pladi.

AQSH Eronning 80 dan ortiq obyektini yo‘q qildi

AQSH harbiylari operatsiyaning aniq koordinatalarini sir saqlayotgan bo‘lsa-da, uning asosiy maqsadi Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi harbiy imkoniyatlarini butunlay zaiflashtirish ekanini bildirgan.

CENTCOM ma’lumotlariga ko‘ra, qisqa vaqt ichida Eron hududidagi 80 dan ortiq obyektga shiddatli zarbalar berilgan. Vayron qilingan nishonlar ro‘yxati quyidagicha:

  • Eronning havo mudofaasi (PVO) tizimlari;

  • Qo‘mondonlik va aloqa tarmoqlari;

  • Qirg‘oqdagi radiolokatsiya stansiyalari va kemalarga qarshi raketa majmualari;

  • Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK)ga tegishli 60 dan ortiq tezyurar harbiy qayiqlar.

Vashington bu qadamni Ho‘rmuz bo‘g‘ozida xalqaro savdo kemalari va 3 ta neft tankeriga qilingan dron hamda raketa hujumlariga nisbatan qonuniy javob deb atamoqda. Bundan tashqari, AQSH atigi ikki hafta avval bekor qilingan Eron neftiga qarshi sanksiyalarni qaytadan kuchga kiritdi.

Eronning qasosi: Quvayt va Bahrayndagi AQSH bazalari o‘qqa tutildi

Amerikaning ommaviy zarbalaridan so‘ng Tehron rasmiylari AQSHni Ho‘rmuz bo‘g‘ozida erkin kema qatnovini ta’minlash bo‘yicha amaldagi memorandumni buzganlikda aybladi. Eron TIV rasmiy vakili Ismoil Bag‘oiy Vashington bir tomonlama harbiy harakatlari bilan kelishuvlarni chippakka chiqarganini va Tehron o‘z suverenitetini oxirigacha himoya qilishini e’lon qildi.

Ko‘p o‘tmay, Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) javob choralari boshlanganini ma’lum qildi. Kuvayt va Bahrayn hukumatlari o‘z hududlariga Eron tomonidan ballistik raketalar uchirilganini tasdiqladi. Eron tomoni zarbalar aynan ushbu davlatlarda joylashgan AQSH harbiy obyektlarini nishonga olganini yashirmadi.

Donald Tramp: "Men endi ular bilan ishlashni istamayman"

NATO sammiti doirasida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi rasman yakuniga yetganini qat’iy ta’kidladi:

«Men endi ular bilan hech qanday ish qilishni istamayman. Eron rasmiylari bilan muloqot qilish — bu shunchaki vaqtni behuda sarflashdir».

Shu bilan birga, Tramp agar AQSH muzokarachilari juda zarur deb hisoblashsa, ularga Tehron bilan aloqa ushlab turishga to‘sqinlik qilmasligini qo‘shimcha qilgan.

Global iqtisod xavf ostida: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yopilmoqdami?

Global neft tashishning asosiy arteriyasi bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi vaziyat hozir nihoyatda og‘ir. Eron G‘arb davlatlariga bo‘g‘ozni minalardan tozalashga ruxsat bermayapti. Shu sababli savdo kemalari faqatgina ikkita tor va xavfli yo‘lak orqali harakatlanishga majbur bo‘lmoqda.

Ko‘rsatkich

Joriy holat (Inqirozdan keyin)

Yuk tashish hajmi

AQSH va Isroilning Eronga qarshi amaliyotlari boshlangunga qadar bo‘lgan ko‘rsatkichning yarmidan ham kamayib ketdi.

Harakat xavfsizligi

Kemalar dengiz minalari va kutilmagan dron hujumlari xavfi ostida harakatlanmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlar davom etsa, dunyo bozorida neft narxi keskin ko‘tarilib ketishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Bugun, 10:39Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiDiana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiBugun, 10:09Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiSietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiBugun, 09:35Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiParijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiBugun, 09:27Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi