Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildi

·86·Dunyo
Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildi

Pokiston hukumati 7 iyul kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahridan Karachiga parvoz qilayotgan va yo‘lda radarlardan g‘oyib bo‘lgan Boeing 737-400 rusumli yuk samolyotining qoldiqlari topilganini ma’lum qildi. Bu haqda Flightradar24 aloqa direktori Yan Petchenik xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, K2 Airways aviakompaniyasiga tegishli havo kemasining qoldiqlari Arabiston dengizida, Ormara shahridan taxminan 98 kilometr janubda aniqlangan. Ayni vaqtda qidiruv-qutqaruv xizmatlari ekipaj a’zolarini izlash ishlarini davom ettirmoqda. Samolyot bortida ikki nafar uchuvchi, ikki bort muhandisi hamda bir texnik xizmat xodimi bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot Karachi port shahridan taxminan 250 kilometr g‘arbda, Arabiston dengizi ustida radarlardan yo‘qolgan. Pokiston aeroportlari boshqarmasi bildirishicha, radar tizimlari havo kemasi qisqa vaqt ichida keskin balandlik yo‘qotganini va parvoz yo‘nalishini o‘zgartirganini qayd etgan. Bundan bir necha daqiqa oldin esa uchuvchi navigatsiya tizimida yuzaga kelgan muammolar haqida dispetcherlarga xabar bergan.

Flightradar24 parvozlarni kuzatish xizmatiga ko‘ra, ADS-B texnologiyasi orqali olingan dastlabki ma’lumotlar samolyot bilan halokat yuz bergan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif halokat munosabati bilan ekipaj a’zolarining oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Qidiruv-qutqaruv ishlarini Pakistan Airports Authority davlat agentligi muvofiqlashtirmoqda. K2 Airways aviakompaniyasi esa barcha favqulodda xizmatlar bilan yaqin hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi.

Ma’lumot uchun, ushbu Boeing 737-400 samolyoti dastlab yo‘lovchi tashish uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, 1999 yilda Aeroflot aviakompaniyasi parkiga qo‘shilgan. Keyinchalik, 2004 yilda Garuda Indonesia tarkibida xizmat qilgan. 2012 yilda esa yuk samolyotiga qayta jihozlanib, avval TNT Airways, keyinroq ASL Airlines tomonidan ekspluatatsiya qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiBugun, 16:50Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Bugun, 16:464 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 16:38Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiIlk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiBugun, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi