Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror bor
Madridning «Real» klubi yarimhimoyachisi Orelen Tchuameni kelasi mavsumda ham jamoada qolishi kutilmoqda.
TEAMtalk ma’lumotiga ko‘ra, yangi bosh murabbiy Joze Mourino fransiyalik futbolchiga asosiy tarkibda doimiy o‘rin berishni rejalashtirmoqda.
Tchuameni sotilishi mumkin edi
Manbaga ko‘ra, «Real» avvalroq Tchuamenini sotish variantini ko‘rib chiqqan.
Shu vaziyatdan «Manchester Yunayted» va «Liverpul» foydalanishni maqsad qilgan. Angliya klublari yozgi transfer oynasi davomida futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borgan.
Mourino rejasi vaziyatni o‘zgartirdi
Joze Mourino «Real» bosh murabbiyi sifatida yarimhimoya chizig‘i bo‘yicha o‘z qarashini shakllantirgani aytilmoqda.
Portugaliyalik mutaxassis Tchuamenini kelasi mavsumda asosiy tarkibda muhim futbolchi sifatida ko‘rmoqda. Shu sabab uning jamoadan ketishi hozircha deyarli istisno qilingan.
«Real» boshqa transfer rejalaridan voz kechdi
Xabarlarga qaraganda, madridliklar Enso Fernandes va Rodri kabi yarimhimoyachilarni xarid qilish rejasidan voz kechgan.
Shundan keyin Mourino asosiy e’tiborni himoya chizig‘ini kuchaytirishga qaratgan. Bu qaror Tchuamenining «Real»da qolish ehtimolini yanada oshirgan.
Futbolchining o‘zi ham ketishni so‘ramagan
Tchuameni tomonidan transfer talab qilinmagani ham qayd etilmoqda.
Fransiyalik yarimhimoyachi «Real»da qolib, asosiy tarkibda mustahkam o‘rin egallashni maqsad qilgan.
Angliya klublari uchun eshik yopilmoqda
«Manchester Yunayted» va «Liverpul» Tchuameni vaziyatini kuzatgan bo‘lsa-da, «Real»ning pozitsiyasi o‘zgargan ko‘rinadi.
Endi asosiy intriga shunda: Mourino Tchuamenini yangi mavsumda qaysi rolda ishlatadi va fransiyalik futbolchi Madridda o‘z o‘rnini to‘liq mustahkamlay oladimi?
…