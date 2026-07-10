Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror bor

·57·Sport
Mourino «Real»da rejani o‘zgartirdi: Tchuameni masalasida qaror bor

Madridning «Real» klubi yarimhimoyachisi Orelen Tchuameni kelasi mavsumda ham jamoada qolishi kutilmoqda.

TEAMtalk ma’lumotiga ko‘ra, yangi bosh murabbiy Joze Mourino fransiyalik futbolchiga asosiy tarkibda doimiy o‘rin berishni rejalashtirmoqda.

Tchuameni sotilishi mumkin edi

Manbaga ko‘ra, «Real» avvalroq Tchuamenini sotish variantini ko‘rib chiqqan.

Shu vaziyatdan «Manchester Yunayted» va «Liverpul» foydalanishni maqsad qilgan. Angliya klublari yozgi transfer oynasi davomida futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borgan.

Mourino rejasi vaziyatni o‘zgartirdi

Joze Mourino «Real» bosh murabbiyi sifatida yarimhimoya chizig‘i bo‘yicha o‘z qarashini shakllantirgani aytilmoqda.

Portugaliyalik mutaxassis Tchuamenini kelasi mavsumda asosiy tarkibda muhim futbolchi sifatida ko‘rmoqda. Shu sabab uning jamoadan ketishi hozircha deyarli istisno qilingan.

«Real» boshqa transfer rejalaridan voz kechdi

Xabarlarga qaraganda, madridliklar Enso Fernandes va Rodri kabi yarimhimoyachilarni xarid qilish rejasidan voz kechgan.

Shundan keyin Mourino asosiy e’tiborni himoya chizig‘ini kuchaytirishga qaratgan. Bu qaror Tchuamenining «Real»da qolish ehtimolini yanada oshirgan.

Futbolchining o‘zi ham ketishni so‘ramagan

Tchuameni tomonidan transfer talab qilinmagani ham qayd etilmoqda.

Fransiyalik yarimhimoyachi «Real»da qolib, asosiy tarkibda mustahkam o‘rin egallashni maqsad qilgan.

Angliya klublari uchun eshik yopilmoqda

«Manchester Yunayted» va «Liverpul» Tchuameni vaziyatini kuzatgan bo‘lsa-da, «Real»ning pozitsiyasi o‘zgargan ko‘rinadi.

Endi asosiy intriga shunda: Mourino Tchuamenini yangi mavsumda qaysi rolda ishlatadi va fransiyalik futbolchi Madridda o‘z o‘rnini to‘liq mustahkamlay oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiKylian Mbappe jarohat oldi: Fransiya terma jamoasi sardorining holati maʼlum boʻldiBugun, 15:00Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Jud Bellingem va Muhammad Salah: Nega ingliz yulduzining «takabburligi» foydaliroq?Bugun, 14:53Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga Liverpul dagi sodiq yordamchilarini olib keladiBugun, 14:39Romano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiRomano «Manchester Siti» va Enso haqidagi xabarlarga nuqta qo‘ydiBugun, 14:16Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Bugun, 13:51Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi