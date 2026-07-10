Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildi
Misrning atom energetikasi sohasidagi ulkan loyihasi — «El-Dabaa» atom elektr stansiyasi qurilishida navbatdagi muhim texnologik jarayon yakunlandi. «Rosatom» davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, mazkur stansiyaning ikkinchi energoblogi uchun moʻljallangan reaktor korpusi oʻzining loyihaviy oʻrniga muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reaktor korpusi atom elektr stansiyasining eng muhim elementi hisoblanadi. Aynan uning ichida reaktorning faol zonasi joylashadi va boshqariladigan yadro zanjir reaksiyasi amalga oshiriladi. Qurilmaning xavfsizligi va mustahkamligi bevosita ushbu korpusning sifatli oʻrnatilishiga bogʻliq.
Murakkab muhandislik amaliyotiVazni 340 tonnadan ortiq boʻlgan ushbu ulkan uskunani oʻrnatish jarayoni oʻta yuqori aniqlikni talab etdi. Mutaxassislar yuk koʻtarish quvvati 1350 tonnaga teng boʻlgan maxsus oʻziyurar gusenitsali kran yordamida korpusni reaktor shaxtasining markaziga joylashtirishdi. Qayd etilishicha, oʻrnatish jarayonidagi aniqlik millimetrning oʻndan bir qismigacha hisob-kitob qilingan.
«Rosatom» vakillarining taʼkidlashicha, reaktor korpusining oʻrnatilishi energoblok qurilishidagi «burilish nuqtasi» hisoblanadi. Ushbu bosqich yakunlangach, obyektdagi ishlar yangi darajaga koʻtariladi va jismoniy ishga tushirish jarayoniga tayyorgarlik koʻrish uchun teskari sanoq boshlanadi.
Navbatdagi bosqichda mutaxassislar ikkinchi energoblokning asosiy sirkulyatsiya quvurlarini payvandlash ishlariga kirishadilar. Bu tizim reaktor va bugʻ generatorlari oʻrtasida issiqlik tashuvchi moddaning harakatlanishini taʼminlaydi.
Loyiha haqida maʼlumot«El-Dabaa» — Misrdagi birinchi atom elektr stansiyasi boʻlib, u Oʻrta yer dengizi sohilida barpo etilmoqda. Loyiha doirasida quyidagi texnik koʻrsatkichlar koʻzda tutilgan:
- Har birining quvvati 1200 megavatt boʻlgan jami 4 ta energoblok;
- Rossiyaning 3+ avlodiga mansub VVER-1200 rusumli zamonaviy reaktorlari;
- Xalqaro xavfsizlik standartlariga toʻliq javob beradigan himoya tizimlari.
…