Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildi

·35·Texno
Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildi

Misrning atom energetikasi sohasidagi ulkan loyihasi — «El-Dabaa» atom elektr stansiyasi qurilishida navbatdagi muhim texnologik jarayon yakunlandi. «Rosatom» davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, mazkur stansiyaning ikkinchi energoblogi uchun moʻljallangan reaktor korpusi oʻzining loyihaviy oʻrniga muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reaktor korpusi atom elektr stansiyasining eng muhim elementi hisoblanadi. Aynan uning ichida reaktorning faol zonasi joylashadi va boshqariladigan yadro zanjir reaksiyasi amalga oshiriladi. Qurilmaning xavfsizligi va mustahkamligi bevosita ushbu korpusning sifatli oʻrnatilishiga bogʻliq.

Murakkab muhandislik amaliyoti

Vazni 340 tonnadan ortiq boʻlgan ushbu ulkan uskunani oʻrnatish jarayoni oʻta yuqori aniqlikni talab etdi. Mutaxassislar yuk koʻtarish quvvati 1350 tonnaga teng boʻlgan maxsus oʻziyurar gusenitsali kran yordamida korpusni reaktor shaxtasining markaziga joylashtirishdi. Qayd etilishicha, oʻrnatish jarayonidagi aniqlik millimetrning oʻndan bir qismigacha hisob-kitob qilingan.

«Rosatom» vakillarining taʼkidlashicha, reaktor korpusining oʻrnatilishi energoblok qurilishidagi «burilish nuqtasi» hisoblanadi. Ushbu bosqich yakunlangach, obyektdagi ishlar yangi darajaga koʻtariladi va jismoniy ishga tushirish jarayoniga tayyorgarlik koʻrish uchun teskari sanoq boshlanadi.

Navbatdagi bosqichda mutaxassislar ikkinchi energoblokning asosiy sirkulyatsiya quvurlarini payvandlash ishlariga kirishadilar. Bu tizim reaktor va bugʻ generatorlari oʻrtasida issiqlik tashuvchi moddaning harakatlanishini taʼminlaydi.

Loyiha haqida maʼlumot

«El-Dabaa» — Misrdagi birinchi atom elektr stansiyasi boʻlib, u Oʻrta yer dengizi sohilida barpo etilmoqda. Loyiha doirasida quyidagi texnik koʻrsatkichlar koʻzda tutilgan:

  • Har birining quvvati 1200 megavatt boʻlgan jami 4 ta energoblok;
  • Rossiyaning 3+ avlodiga mansub VVER-1200 rusumli zamonaviy reaktorlari;
  • Xalqaro xavfsizlik standartlariga toʻliq javob beradigan himoya tizimlari.
Ushbu loyiha nafaqat Misr, balki butun Shimoliy Afrika mintaqasi uchun strategik ahamiyatga ega. Stansiya toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, mamlakatning elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojini sezilarli darajada qoplaydi va ekologik toza energiya manbai boʻlib xizmat qiladi. Oʻzbekiston ham oʻzining ilk AES loyihasini rejalashtirayotgan bir paytda, mintaqadagi bunday yirik loyihalarning borishi soha mutaxassislari uchun muhim tajriba maktabi boʻlib xizmat qiladi.

AESMisrRosatomEnergetikaТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiRedmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildiBugun, 13:24Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi