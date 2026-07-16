Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldi

·50·Dunyo
Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldi

70 yoshli avstraliyalik tadbirkor Tailandning Phuket orolida dam olayotgan vaqtida yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida vafot etdi. Fojia 12 iyul kuni paraseyling mashg‘uloti chog‘ida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, sayyoh instruktor bilan birga havoga ko‘tarilganidan bir necha soniya o‘tib, taxminan 30 metr balandlikdan yerga qulab tushgan. Hodisa dam olish maskanida bo‘lib o‘tgan va uning turmush o‘rtog‘i parvozni videoga olayotgan paytda fojia to‘liq kameraga muhrlangan.

Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, u olgan og‘ir tan jarohatlari sabab hayotdan ko‘z yumgan.

Hodisadan so‘ng paraseyling instruktori huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘lga olingan. Uning dastlabki ko‘rsatmasiga ko‘ra, havoga ko‘tarilish vaqtida ehtiyotsizlik oqibatida sayyohni ushlab turgan xavfsizlik moslamasining qulflash richagini tasodifan bosib yuborgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?Bugun, 19:23Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdiBugun, 18:13Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiOvozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiBugun, 18:07Harbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiHarbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi