«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi

·42·Dunyo
«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi

Gretsiya osmonida Ryanair aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 NG samolyoti ishtirokida sodir bo‘lgan favqulodda hodisa yo‘lovchilarni jiddiy sarosimaga soldi. Parvoz vaqtida illyuminatorlardan biri sinib ketishi oqibatida samolyotda bosim buzildi va yo‘lovchilardan biri havo oqimi ta’sirida qisman tashqariga tortilib ketdi.

Ma’lum bo‘lishicha, hodisa 10 iyul kuni Salonikidan Germaniyaning Memmingen shahriga yo‘l olgan reysda sodir bo‘lgan. Samolyot havoga ko‘tarilganidan taxminan 10 daqiqa o‘tgach, yo‘lovchilar kuchli portlashga o‘xshash ovozni eshitgan va layner shoshilinch ravishda pastlay boshlagan.

Illyuminator yonida o‘tirgan 61 yoshli Serbiya fuqarosi Lyubisha Karovich bosimning keskin o‘zgarishi sababli tashqi tomonga tortila boshlagan. Uni orqasida o‘tirgan rafiqasi Svetlana Grkovich erining oyog‘idan ushlab qolgan, yonidagi boshqa yo‘lovchi esa qo‘lidan mahkam tutgan. Keyinroq yana bir erkak yordamga kelib, ular birgalikda jabrlanuvchini salon ichiga tortib olishga muvaffaq bo‘lgan. Erkakning xavfsizlik kamari taqilgani uning hayotini saqlab qolishda muhim omil bo‘lgan.

Svetlana Grkovichning aytishicha, voqea davomida eri bir necha marta hushini yo‘qotgan. U o‘sha daqiqalarni eslar ekan: «O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz», degan so‘zlarini aytdi. Uning ta’kidlashicha, jabrlanuvchining og‘zi va burnidan qon kelgan, biroq bort kuzatuvchilari tomonidan yetarli yordam ko‘rsatilmagan. Hatto suvni ham boshqa yo‘lovchilar olib kelib bergan.

Yo‘lovchilar singan illyuminatorni chamadon bilan to‘sishga uringan, ammo kuchli havo oqimi uni ham tashqariga tortib ketgan.

Samolyot tez orada Saloniki aeroportiga qaytarildi va xavfsiz qo‘ndirildi. Lyubisha Karovich shifoxonaga yetkazilib, hozirgacha davolanmoqda. Rafiqasining so‘zlariga ko‘ra, u og‘ir ruhiy zarba olgan, qo‘li jarohatlangan va hozircha sodir bo‘lgan voqeani to‘liq eslay olmaydi.

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, hodisaga samolyotning o‘ng dvigatelidagi nosozlik sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ayrim mutaxassislar dvigatel bo‘lagi illyuminatorga urilganini taxmin qilmoqda. Biroq bu versiya hozircha rasman tasdiqlangani yo‘q.

Hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv boshlangan. Tergovda AQSH Federal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi (FAA), Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi (EASA), Gretsiyaning HARSIA idorasi hamda Boeing kompaniyasi mutaxassislari ishtirok etmoqda.

Ryanair aviakompaniyasi esa qisqa bayonot bilan chiqib, illyuminator shikastlangani sabab samolyot Salonikiga qaytgani va reys xavfsiz qo‘ndirilganini ma’lum qildi. Kompaniyaning bildirishicha, jabrlangan yo‘lovchiga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiOvozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiBugun, 18:07Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiParaseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiBugun, 18:03Harbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiHarbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 17:39Taksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiTaksi ustiga quvurlar qulab tushdi, haydovchi omon qoldiBugun, 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi