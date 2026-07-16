Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildi

·37·Dunyo
Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildi

Kongo Demokratik Respublikasining zich tropik o‘rmonlarida olimlar fanga avval noma’lum bo‘lgan yangi maymun turini aniqladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu so‘nggi 75 yil ichida Afrikada rasman tasniflangan beshinchi yangi maymun turi hisoblanadi.

Nodir jonivor Lomami milliy bog‘idagi baland daraxtlar orasida yashaydi. Uni ilk bor mahalliy tabiat muhofazachilari 2008 yilda ko‘rgan bo‘lsa-da, o‘shanda faqat bitta xira suratga olishning uddasidan chiqilgan.

Oradan o‘n yil o‘tib, maymun yana kuzatilgach, Kongo, AQSH va Germaniya olimlaridan iborat xalqaro tadqiqotchilar guruhi uni izlashga kirishdi. Audioyozuvlar, fotosuratlar va genetik tahlillar natijasida bu mutlaqo yangi tur ekani tasdiqlandi.

Tadqiqotga rahbarlik qilgan Florida Atlantika universiteti tadqiqotchisi Junior Ambokoning aytishicha, mahalliy aholi bu maymunni avvaldan bilib, uni «Likveli» deb atab kelgan. Biroq u juda ehtiyotkor jonivor bo‘lgani uchun deyarli hech qachon ko‘zga tashlanmaydi.

Olimlar 52 ta qishloq aholisi bilan suhbat o‘tkazgan. Shundan atigi sakkizta qishloq aholisi ushbu maymunni avval ko‘rganini ma’lum qilgan.

Yangi turga Colobus congoensis deb nom berildi. U kolobuslar oilasiga mansub bo‘lib, asosan daraxtlarda yashaydi va o‘simliklar bilan oziqlanadi. Mutaxassislar ushbu maymunlar o‘rmonlarda urug‘larni tarqatish orqali ekotizim muvozanatini saqlashda muhim o‘rin tutishini ta’kidlamoqda.

Tadqiqotchilarning qayd etishicha, jonivorning eng qiziq xususiyati uning ovozidir. Maymun o‘ziga xos baland «bo‘kiruvchi» tovush chiqaradi, ammo daraxtlarning eng yuqori qismida yashiringani uchun uni ko‘rish juda qiyin.

«Ularning ovozini tez-tez eshitasiz, ammo o‘zini deyarli hech qachon ko‘rmaysiz», — deydi tadqiqot rahbari Junior Amboko.

Olimlar bu tur juda kamyob ekanini, yashash hududi cheklanganini va ayrim joylarda go‘shti uchun ovlanishini ma’lum qildi. Shu bois Colobus congoensis turini rasman muhofaza ostiga olish va uning soni hamda yashash tarzini chuqurroq o‘rganish ishlari boshlanishi rejalashtirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?Bugun, 19:23Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdiBugun, 18:13Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiParaseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiBugun, 18:03Harbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiHarbiydan qaytgan yigitning ilk quchog‘i bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi