Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildi
Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi Umra ziyoratini amalga oshirishni rejalashtirayotganlar uchun muhim yangilikni e’lon qildi. Mamlakatda endi bir yil muddatga amal qiladigan ko‘p martalik Umra vizasi joriy etildi. Yangi tartib ziyoratchilarga Saudiya Arabistoniga bir necha marta kirish va safarlarni yanada qulay rejalashtirish imkonini beradi.
Yangi qoidalarga ko‘ra, mazkur viza berilgan sanadan boshlab 365 kun davomida amal qiladi. Viza egalari ushbu muddat ichida Saudiya Arabistoniga bir necha bor kirishi mumkin bo‘lib, mamlakatda umumiy hisobda 90 kungacha qolish huquqiga ega bo‘ladi.
Saudiya matbuot agentligi (SPA) ma’lum qilishicha, mazkur tashabbus mamlakatning Saudi Vision 2030 strategiyasi hamda Ziyoratchilar tajribasi dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi ziyoratchilar uchun yanada qulay shart-sharoit yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.
Yangi tartibga muvofiq, har bir safar oldidan ziyoratchilar Nusuk platformasi orqali tasdiqlangan xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotdan xizmatlar paketini xarid qilishi lozim. Shuningdek, Umra ziyoratini amalga oshirish uchun Nusuk mobil ilovasi orqali maxsus ruxsatnoma rasmiylashtirilishi shart.
Vazirlikning ma’lum qilishicha, viza har bir tashrifdan so‘ng, mamlakat tark etilganda vaqtincha to‘xtatiladi. Keyingi safar uchun belgilangan talablar bajarilgach, u yana avtomatik ravishda faollashtiriladi.
Ayni paytda mazkur viza Haj mavsumi davrida — Zulqa’da oyining birinchi kunidan Zulhijja oyining 13-kunigacha amal qilmaydi.
…