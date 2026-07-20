Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildi

·81·Dunyo
Saudiya Umra ziyoratchilari uchun muhim yangilikni e’lon qildi

Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi Umra ziyoratini amalga oshirishni rejalashtirayotganlar uchun muhim yangilikni e’lon qildi. Mamlakatda endi bir yil muddatga amal qiladigan ko‘p martalik Umra vizasi joriy etildi. Yangi tartib ziyoratchilarga Saudiya Arabistoniga bir necha marta kirish va safarlarni yanada qulay rejalashtirish imkonini beradi.

Yangi qoidalarga ko‘ra, mazkur viza berilgan sanadan boshlab 365 kun davomida amal qiladi. Viza egalari ushbu muddat ichida Saudiya Arabistoniga bir necha bor kirishi mumkin bo‘lib, mamlakatda umumiy hisobda 90 kungacha qolish huquqiga ega bo‘ladi.

Saudiya matbuot agentligi (SPA) ma’lum qilishicha, mazkur tashabbus mamlakatning Saudi Vision 2030 strategiyasi hamda Ziyoratchilar tajribasi dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi ziyoratchilar uchun yanada qulay shart-sharoit yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

Yangi tartibga muvofiq, har bir safar oldidan ziyoratchilar Nusuk platformasi orqali tasdiqlangan xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotdan xizmatlar paketini xarid qilishi lozim. Shuningdek, Umra ziyoratini amalga oshirish uchun Nusuk mobil ilovasi orqali maxsus ruxsatnoma rasmiylashtirilishi shart.

Vazirlikning ma’lum qilishicha, viza har bir tashrifdan so‘ng, mamlakat tark etilganda vaqtincha to‘xtatiladi. Keyingi safar uchun belgilangan talablar bajarilgach, u yana avtomatik ravishda faollashtiriladi.

Ayni paytda mazkur viza Haj mavsumi davrida — Zulqa’da oyining birinchi kunidan Zulhijja oyining 13-kunigacha amal qilmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiOddiy dori ayol tanasini ko‘k rangga aylantirib yubordiBugun, 18:16Koreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiKoreyalik olimlar 10 soniyada o‘zi kiyiladigan kiyim yaratdiBugun, 17:37Rossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiRossiyada yana bir fizik olim davlatga xiyonatda ayblandiBugun, 14:58Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiLamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:53Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiSun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiBugun, 14:11JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)Bugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?