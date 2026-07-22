Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi
Rossiya Harbiy-dengiz flotining «Neustrashimiy» fregati Buyuk Britaniyaning Plimut shahri yaqinida jangovar o‘q otish mashg‘ulotini o‘tkazdi. Kema sohildan taxminan 40 dengiz mili — 74 kilometr uzoqlikda bo‘lgan va uni Britaniya Qirollik dengiz floti nazorat qilib turgan.
Mashg‘ulot xalqaro suvlarda o‘tkazilgan bo‘lsa-da, Rossiya harbiy kemalarining Britaniya qirg‘oqlari yaqinidagi faolligi Londonda yana xavotir uyg‘otdi.
Rossiya kemasi HMS Tyne'ni oldindan ogohlantirgan
Britaniya Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, «Neustrashimiy» dushanba kuni o‘q otish mashg‘ulotini o‘tkazish niyati haqida yaqin atrofdagi HMS Tyne patrul kemasiga xabar bergan.
Rossiya tomoni Britaniya kemasidan xavfsiz masofaga uzoqlashishni so‘ragan. HMS Tyne belgilangan hududdan chekinganidan keyin mashg‘ulot boshlangan va taxminan 30 daqiqa davom etgan.
Otishma Britaniya hududiy suvlaridan tashqarida amalga oshirilgan. Shu bilan birga, voqea tijorat kemalari faol harakatlanadigan dengiz yo‘liga yaqin hududda sodir bo‘lgani qayd etilmoqda.
Fransiya harbiy samolyoti ham kuzatgan
Rossiya fregatining harakatlarini Britaniya kemasidan tashqari Fransiya harbiy samolyoti ham kuzatgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot ekipaji Rossiya kemasi bilan radioaloqa o‘rnatib, uning rejalari va keyingi harakat yo‘nalishiga aniqlik kiritishni so‘ragan.
Britaniya Mudofaa vazirligi vakili Qirollik dengiz floti «Neustrashimiy»ning harakatlarini diqqat bilan kuzatishda davom etayotganini bildirdi.
Britaniya mudofaa vaziri Rossiyani tanqid qildi
Buyuk Britaniyaning yangi mudofaa vaziri Ues Striting Rossiya kemasining Britaniya sohillari yaqinidagi mashg‘ulotini «namoyishkorona va mas’uliyatsiz» harakat sifatida baholadi.
U Rossiyaning bunday xatti-harakatlari London va uning ittifoqchilari duch kelayotgan xavflarning bir qismi ekanini ta’kidladi. Biroq rasmiylar mashg‘ulot paytida dengiz xavfsizligi uchun zarur ogohlantirish choralari ko‘rilganini ham tasdiqladi.
Voqea yangi bosh vazirning birinchi kuniga to‘g‘ri keldi
Hodisa Endi Bernem Buyuk Britaniya bosh vaziri lavozimida ish boshlagan kunga to‘g‘ri keldi. Shu bois ayrim britan ekspertlari mashg‘ulotning vaqti tasodifiy tanlanmagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qildi.
Biroq Britaniya mudofaa doiralaridagi manbalar Rossiya tomoni mashg‘ulotni aynan hukumat almashinuvi munosabati bilan uyushtirgani haqidagi taxminlarni rasman tasdiqlamadi.
Britaniya Rossiya kemalarini muntazam kuzatmoqda
Britaniya Qirollik dengiz floti so‘nggi oylarda mamlakat suvlari yaqinidan o‘tayotgan Rossiya harbiy kemalarini doimiy ravishda kuzatib kelmoqda. Qirollik floti 2026 yil iyunida Rossiya fregatlari va ularga hamrohlik qiluvchi kemalar ustidan qariyb uch oylik uzluksiz nazorat olib borilganini ma’lum qilgandi.
«Neustrashimiy»ning Plimut yaqinida jangovar o‘q otishi harbiy to‘qnashuv bo‘lmagan. Biroq Britaniya sohillaridan 74 kilometr masofadagi bunday mashg‘ulot Rossiya va NATO davlatlari o‘rtasidagi keskinlikni yana bir bor namoyon qildi.
…