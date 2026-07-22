Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi

·81·Dunyo
Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi

Rossiya Harbiy-dengiz flotining «Neustrashimiy» fregati Buyuk Britaniyaning Plimut shahri yaqinida jangovar o‘q otish mashg‘ulotini o‘tkazdi. Kema sohildan taxminan 40 dengiz mili — 74 kilometr uzoqlikda bo‘lgan va uni Britaniya Qirollik dengiz floti nazorat qilib turgan.

Mashg‘ulot xalqaro suvlarda o‘tkazilgan bo‘lsa-da, Rossiya harbiy kemalarining Britaniya qirg‘oqlari yaqinidagi faolligi Londonda yana xavotir uyg‘otdi.

Rossiya kemasi HMS Tyne'ni oldindan ogohlantirgan

Britaniya Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, «Neustrashimiy» dushanba kuni o‘q otish mashg‘ulotini o‘tkazish niyati haqida yaqin atrofdagi HMS Tyne patrul kemasiga xabar bergan.

Rossiya tomoni Britaniya kemasidan xavfsiz masofaga uzoqlashishni so‘ragan. HMS Tyne belgilangan hududdan chekinganidan keyin mashg‘ulot boshlangan va taxminan 30 daqiqa davom etgan.

Otishma Britaniya hududiy suvlaridan tashqarida amalga oshirilgan. Shu bilan birga, voqea tijorat kemalari faol harakatlanadigan dengiz yo‘liga yaqin hududda sodir bo‘lgani qayd etilmoqda.

Fransiya harbiy samolyoti ham kuzatgan

Rossiya fregatining harakatlarini Britaniya kemasidan tashqari Fransiya harbiy samolyoti ham kuzatgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot ekipaji Rossiya kemasi bilan radioaloqa o‘rnatib, uning rejalari va keyingi harakat yo‘nalishiga aniqlik kiritishni so‘ragan.

Britaniya Mudofaa vazirligi vakili Qirollik dengiz floti «Neustrashimiy»ning harakatlarini diqqat bilan kuzatishda davom etayotganini bildirdi.

Britaniya mudofaa vaziri Rossiyani tanqid qildi

Buyuk Britaniyaning yangi mudofaa vaziri Ues Striting Rossiya kemasining Britaniya sohillari yaqinidagi mashg‘ulotini «namoyishkorona va mas’uliyatsiz» harakat sifatida baholadi.

U Rossiyaning bunday xatti-harakatlari London va uning ittifoqchilari duch kelayotgan xavflarning bir qismi ekanini ta’kidladi. Biroq rasmiylar mashg‘ulot paytida dengiz xavfsizligi uchun zarur ogohlantirish choralari ko‘rilganini ham tasdiqladi.

Voqea yangi bosh vazirning birinchi kuniga to‘g‘ri keldi

Hodisa Endi Bernem Buyuk Britaniya bosh vaziri lavozimida ish boshlagan kunga to‘g‘ri keldi. Shu bois ayrim britan ekspertlari mashg‘ulotning vaqti tasodifiy tanlanmagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qildi.

Biroq Britaniya mudofaa doiralaridagi manbalar Rossiya tomoni mashg‘ulotni aynan hukumat almashinuvi munosabati bilan uyushtirgani haqidagi taxminlarni rasman tasdiqlamadi.

Britaniya Rossiya kemalarini muntazam kuzatmoqda

Britaniya Qirollik dengiz floti so‘nggi oylarda mamlakat suvlari yaqinidan o‘tayotgan Rossiya harbiy kemalarini doimiy ravishda kuzatib kelmoqda. Qirollik floti 2026 yil iyunida Rossiya fregatlari va ularga hamrohlik qiluvchi kemalar ustidan qariyb uch oylik uzluksiz nazorat olib borilganini ma’lum qilgandi.

«Neustrashimiy»ning Plimut yaqinida jangovar o‘q otishi harbiy to‘qnashuv bo‘lmagan. Biroq Britaniya sohillaridan 74 kilometr masofadagi bunday mashg‘ulot Rossiya va NATO davlatlari o‘rtasidagi keskinlikni yana bir bor namoyon qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi