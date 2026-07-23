Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?
Avtomobil sanoati shiddat bilan elektrlashib borar ekan, ishlab chiqaruvchilar oldida jiddiy muammo paydo bo'ldi: qanday qilib shovqinsiz va og'ir elektromobillarni haydovchi uchun qiziqarli va boshqaruvchan qilish mumkin? Bu borada eng asosiy yechimlardan biri sifatida "torque vectoring" (tortish kuchini taqsimlash) tizimi tilga olinmoqda. Garchi bu texnologiya ichki yonuv dvigatelli mashinalarda avval ham bo'lgan bo'lsa-da, aynan elektromobillar davrida u yangi bosqichga ko'tarildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ixbt.com nashri tahliliga ko'ra, elektromobillarning dinamikasi va boshqaruvchanligini oshirishda torque vectoring hal qiluvchi rol o'ynaydi. An'anaviy avtomobillarda bu tizim tormoz mexanizmlari yoki murakkab differensiallar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, elektromobillarda jarayon ancha sodda va samaraliroq kechadi. Har bir g'ildirak uchun alohida elektr motorining o'rnatilishi quvvatni millisoniyalarda kerakli nuqtaga yo'naltirish imkonini beradi.
Boshqaruvdagi inqilobiy o'zgarishlarTorque vectoring tizimi avtomobil burilishga kirganda tashqi g'ildiraklarga ko'proq, ichki g'ildiraklarga esa kamroq quvvat uzatadi. Bu esa mashinaning burilish radiusini qisqartiradi va "understeer" (old g'ildiraklarning sirpanib ketishi) holatining oldini oladi. Natijada, og'ir akkumulyatorlarga ega bo'lgan Tesla Model 3 yoki Porsche Taycan kabi modellar o'z vazniga nisbatan ancha chaqqon harakatlanadi.
O'zbekiston bozorida ommalashib borayotgan BYD Han yoki Zeekr 001 kabi modellarda ham ushbu texnologiyaning elementlarini ko'rish mumkin. Mahalliy haydovchilar uchun bu nafaqat tezlik, balki xavfsizlik va barqarorlik demakdir. Ayniqsa, tog'li yo'llarda yoki nam ob-havo sharoitida torque vectoring avtomobilning yo'lni mahkam ushlashini ta'minlaydi.
Nega aynan elektromobillar uchun bu muhim?Ichki yonuv dvigatelli sport karlarida haydovchi dvigatel ovozi va mexanik vites qutisi orqali emotsional zavq oladi. Elektromobillar esa deyarli tovushsiz va bir maromda tezlashadi. Ishlab chiqaruvchilar haydash zavqini saqlab qolish uchun aynan boshqaruv aniqligiga urg'u berishmoqda. Torque vectoring tizimi haydovchiga avtomobilni xuddi "relsdagi poyezddek" aniq boshqarish hissini beradi.
Ushbu texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Burilishlarda yuqori barqarorlik va tezlikni saqlash;
- Tormoz tizimiga tushadigan yuklamani kamaytirish;
- G'ildiraklarning yo'l bilan tishlashishini maksimal darajaga yetkazish;
- Haydovchiga sportcha haydash uslubida ko'proq erkinlik berish.
…