Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?

·13·Avto
Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?

Avtomobil sanoati shiddat bilan elektrlashib borar ekan, ishlab chiqaruvchilar oldida jiddiy muammo paydo bo'ldi: qanday qilib shovqinsiz va og'ir elektromobillarni haydovchi uchun qiziqarli va boshqaruvchan qilish mumkin? Bu borada eng asosiy yechimlardan biri sifatida "torque vectoring" (tortish kuchini taqsimlash) tizimi tilga olinmoqda. Garchi bu texnologiya ichki yonuv dvigatelli mashinalarda avval ham bo'lgan bo'lsa-da, aynan elektromobillar davrida u yangi bosqichga ko'tarildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ixbt.com nashri tahliliga ko'ra, elektromobillarning dinamikasi va boshqaruvchanligini oshirishda torque vectoring hal qiluvchi rol o'ynaydi. An'anaviy avtomobillarda bu tizim tormoz mexanizmlari yoki murakkab differensiallar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, elektromobillarda jarayon ancha sodda va samaraliroq kechadi. Har bir g'ildirak uchun alohida elektr motorining o'rnatilishi quvvatni millisoniyalarda kerakli nuqtaga yo'naltirish imkonini beradi.

Boshqaruvdagi inqilobiy o'zgarishlar

Torque vectoring tizimi avtomobil burilishga kirganda tashqi g'ildiraklarga ko'proq, ichki g'ildiraklarga esa kamroq quvvat uzatadi. Bu esa mashinaning burilish radiusini qisqartiradi va "understeer" (old g'ildiraklarning sirpanib ketishi) holatining oldini oladi. Natijada, og'ir akkumulyatorlarga ega bo'lgan Tesla Model 3 yoki Porsche Taycan kabi modellar o'z vazniga nisbatan ancha chaqqon harakatlanadi.

O'zbekiston bozorida ommalashib borayotgan BYD Han yoki Zeekr 001 kabi modellarda ham ushbu texnologiyaning elementlarini ko'rish mumkin. Mahalliy haydovchilar uchun bu nafaqat tezlik, balki xavfsizlik va barqarorlik demakdir. Ayniqsa, tog'li yo'llarda yoki nam ob-havo sharoitida torque vectoring avtomobilning yo'lni mahkam ushlashini ta'minlaydi.

Nega aynan elektromobillar uchun bu muhim?

Ichki yonuv dvigatelli sport karlarida haydovchi dvigatel ovozi va mexanik vites qutisi orqali emotsional zavq oladi. Elektromobillar esa deyarli tovushsiz va bir maromda tezlashadi. Ishlab chiqaruvchilar haydash zavqini saqlab qolish uchun aynan boshqaruv aniqligiga urg'u berishmoqda. Torque vectoring tizimi haydovchiga avtomobilni xuddi "relsdagi poyezddek" aniq boshqarish hissini beradi.

Ushbu texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Burilishlarda yuqori barqarorlik va tezlikni saqlash;
  • Tormoz tizimiga tushadigan yuklamani kamaytirish;
  • G'ildiraklarning yo'l bilan tishlashishini maksimal darajaga yetkazish;
  • Haydovchiga sportcha haydash uslubida ko'proq erkinlik berish.
Xulosa qilib aytganda, torque vectoring shunchaki marketing atamasi emas, balki elektr transport vositalarining zerikarli bo'lib qolmasligini ta'minlovchi texnologik yechimdir. Kelajakda hatto o'rta sinfga mansub elektromobillarda ham ushbu tizim standart holatga aylanishi kutilmoqda, bu esa yo'llardagi umumiy xavfsizlik va haydash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

ElektromobilTexnologiyaAvtomobilTorque VectoringXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfMercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan