Real Madrid transfer bozorini portlatmoqda: Yan Diomandé uchun 100 million yevro
Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasida faollikni misli koʻrilmagan darajaga koʻtardi. Joze Mourinyo bosh murabbiylikka qaytganidan soʻng, jamoa tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Navbatdagi asosiy nishon — Germaniyaning RB Leipzig klubi va Kot-d'Ivuar terma jamoasi vingeri Yan Diomandé boʻlib turibdi. Madridliklar ushbu iqtidorli futbolchi uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Real Madrid 2006-yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachi uchun 90 million yevro naqd va 10 million yevro bonus koʻrinishidagi ilk rasmiy taklifini yuborgan. Biroq, RB Leipzig rahbariyati ushbu taklifni rad etgan. Germaniya matbuoti tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "buqalar" oʻz yulduzini 120 million yevrodan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Yan Diomandé oʻtgan mavsumda 10 ta gol va 13 ta golli uzatmani amalga oshirib, koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan edi.
Mourinyoning yangi loyihasi va raqobatJoze Mourinyo shaxsan oʻzi Yan Diomandé profilidagi futbolchini jamoada koʻrishni istamoqda. Murabbiyning fikricha, yosh vinger hujum chizigʻiga tezlik va kutilmagan qarorlar olib kiradi. Taʼkidlash joizki, futbolchi uchun kurashda Real Madrid Pari Sen-Jermen (PSJ) bilan toʻqnash kelmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Yan Diomandé Parij klubi bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan edi, biroq Madridning aralashuvi vaziyatni keskin oʻzgartirib yubordi.
Hozirga qadar Real Madrid tarkibiga Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella va Bernardo Silva kabi nomdor oʻyinchilar kelib qoʻshildi. Shuningdek, klub Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Ispaniyalik futbolchi vataniga qaytishga moyillik bildirgan, bu esa "qirollik klubi"ning markaziy chizigʻini yanada mustahkamlashi mumkin.
Brahim Diaz uchun Italiya yoʻli ochilmoqdaHujum chizigʻiga yangi yulduzlarning kelishi amaldagi futbolchilarning kelajagiga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. Xususan, Brahim Diaz yana Italiya A Seriyasiga qaytishi mumkin. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti marokashlik pleymeykerni oʻz jamoasining hujumkor yarim himoya chizigʻida asosiy figura sifatida koʻrmoqda. Brahim Diaz avvalroq Milan safida ijara asosida toʻp surib, Italiya chempionligini qoʻlga kiritgan va mahalliy futbol muhitiga yaxshi tanish.
Garchi Brahim Diazning Real Madrid bilan shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da va u jamoada qolishni istayotganini bildirgan boʻlsa-da, Yan Diomandé transferi uning zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga sabab boʻlishi mumkin. Yuventus rahbariyati aynan shu omildan foydalanib, futbolchini Turindagi loyihaga jalb etishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, Madrid klubi futbolchi bilan amaldagi bitimni 2030-yilgacha uzaytirish boʻyicha ham aloqada boʻlib turibdi, bu esa uning transfer narxini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
…