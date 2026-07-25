Real Madrid transfer bozorini portlatmoqda: Yan Diomandé uchun 100 million yevro

·56·Sport
Real Madrid transfer bozorini portlatmoqda: Yan Diomandé uchun 100 million yevro

Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasida faollikni misli koʻrilmagan darajaga koʻtardi. Joze Mourinyo bosh murabbiylikka qaytganidan soʻng, jamoa tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Navbatdagi asosiy nishon — Germaniyaning RB Leipzig klubi va Kot-d'Ivuar terma jamoasi vingeri Yan Diomandé boʻlib turibdi. Madridliklar ushbu iqtidorli futbolchi uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Real Madrid 2006-yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachi uchun 90 million yevro naqd va 10 million yevro bonus koʻrinishidagi ilk rasmiy taklifini yuborgan. Biroq, RB Leipzig rahbariyati ushbu taklifni rad etgan. Germaniya matbuoti tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "buqalar" oʻz yulduzini 120 million yevrodan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Yan Diomandé oʻtgan mavsumda 10 ta gol va 13 ta golli uzatmani amalga oshirib, koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan edi.

Mourinyoning yangi loyihasi va raqobat

Joze Mourinyo shaxsan oʻzi Yan Diomandé profilidagi futbolchini jamoada koʻrishni istamoqda. Murabbiyning fikricha, yosh vinger hujum chizigʻiga tezlik va kutilmagan qarorlar olib kiradi. Taʼkidlash joizki, futbolchi uchun kurashda Real Madrid Pari Sen-Jermen (PSJ) bilan toʻqnash kelmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Yan Diomandé Parij klubi bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan edi, biroq Madridning aralashuvi vaziyatni keskin oʻzgartirib yubordi.

Hozirga qadar Real Madrid tarkibiga Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella va Bernardo Silva kabi nomdor oʻyinchilar kelib qoʻshildi. Shuningdek, klub Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Ispaniyalik futbolchi vataniga qaytishga moyillik bildirgan, bu esa "qirollik klubi"ning markaziy chizigʻini yanada mustahkamlashi mumkin.

Brahim Diaz uchun Italiya yoʻli ochilmoqda

Hujum chizigʻiga yangi yulduzlarning kelishi amaldagi futbolchilarning kelajagiga taʼsir koʻrsatmay qolmaydi. Xususan, Brahim Diaz yana Italiya A Seriyasiga qaytishi mumkin. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti marokashlik pleymeykerni oʻz jamoasining hujumkor yarim himoya chizigʻida asosiy figura sifatida koʻrmoqda. Brahim Diaz avvalroq Milan safida ijara asosida toʻp surib, Italiya chempionligini qoʻlga kiritgan va mahalliy futbol muhitiga yaxshi tanish.

Garchi Brahim Diazning Real Madrid bilan shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da va u jamoada qolishni istayotganini bildirgan boʻlsa-da, Yan Diomandé transferi uning zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga sabab boʻlishi mumkin. Yuventus rahbariyati aynan shu omildan foydalanib, futbolchini Turindagi loyihaga jalb etishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, Madrid klubi futbolchi bilan amaldagi bitimni 2030-yilgacha uzaytirish boʻyicha ham aloqada boʻlib turibdi, bu esa uning transfer narxini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Real MadridTransferJuventusJose MourinhoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi