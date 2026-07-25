Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldi

·60·O‘zbekiston
Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldi

Bugun, 25 iyuldan boshlab oliy ta’lim muassasalariga kirish test sinovlarida ishtirok etgan abituriyentlar uchun oliy ta’lim tashkiloti va bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlash jarayoni rasman boshlandi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, tanlov jarayoni 8 avgustga qadar davom etadi hamda joriy yilda ham «avval test – so‘ng tanlov» tamoyili asosida amalga oshiriladi.

Abituriyentlar test sinovida topshirgan fanlar majmuasi va tanlagan ta’lim tiliga mos ravishda 5 tagacha oliy ta’lim tashkiloti hamda bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashi mumkin. Shuningdek, har bir yo‘nalish bo‘yicha kunduzgi, kechki yoki masofaviy ta’lim shaklini belgilash imkoniyati ham mavjud. Tanlovni bitta OTM doirasida ham, turli oliy ta’lim muassasalari kesimida ham amalga oshirish mumkin.

OTM va ta’lim yo‘nalishini tanlash uchun abituriyentlar my.uzbmb.uz platformasiga kirib, «Oliy va kasbiy ta’lim tashkilotlariga qabul» bo‘limi orqali «Xizmatdan foydalanish» va «OTT tanlash» tugmalarini bosishi lozim.

Shundan so‘ng tanlov ustuvorligi belgilanadi. Agar abituriyent uchun imkoniyat mavjud bo‘lsa, maqsadli qabul bo‘yicha ham tanlov amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda esa fanlar majmuasiga mos ta’lim yo‘nalishlari va ta’lim shakllari tanlanib, kiritilgan ma’lumotlar saqlanadi.

Yakuniy bosqichda telefon raqamiga yuborilgan SMS-kod kiritilib, tanlov rasman tasdiqlanadi. Shundan keyin «Abituriyent qayd varaqasi» avtomatik shakllanadi. Bilim va malakalarni baholash agentligi ushbu hujjatni yuklab olish va saqlab qo‘yishni tavsiya etmoqda.

Shuningdek, agentlikning ta’kidlashicha, abituriyentlar 8 avgustga qadar tanlovga oid ma’lumotlarini istalgan vaqtda tahrir qilishi yoki o‘zgartirishi mumkin. Belgilangan muddat tugagach esa kiritilgan ma’lumotlarga o‘zgartish kiritish imkoniyati bo‘lmaydi.

Statistika va baholash agentligimy.uzbmb.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiO‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiBugun, 18:08Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiTanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiBugun, 12:54O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi