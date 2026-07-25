Isroildagi o‘zbekistonliklarga muhim ogohlantirish berildi

·226·Dunyo
Isroildagi o‘zbekistonliklarga muhim ogohlantirish berildi

Yaqin Sharqdagi vaziyat keskinlashayotgani munosabati bilan O‘zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatda bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolariga xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo‘yicha murojaat qildi.

Elchixona ma’lumotiga ko‘ra, mintaqadagi vaziyat yanada murakkablashishi ehtimoli saqlanib turibdi. Shu munosabat bilan fuqarolarga Isroil davlat idoralari, xususan, Fuqaro fronti orti qo‘mondonligi (Home Front Command) tomonidan e’lon qilinayotgan rasmiy xabar va ko‘rsatmalarni muntazam kuzatib borish hamda ularga qat’iy amal qilish tavsiya etildi.

Shuningdek, o‘zbekistonliklardan yashash yoki ish joyiga eng yaqin boshpanalar joylashuvini oldindan aniqlab qo‘yish, harakatlanish va safarlarni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish, amaldagi xavfsizlik cheklovlarini inobatga olish so‘raldi. Bundan tashqari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni doimo o‘zlari bilan olib yurish va yaqinlari bilan uzluksiz aloqada bo‘lish muhimligi ta’kidlandi.

Shoshilinch holatlarda Isroilda bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolari quyidagi telefon raqamlari orqali elchixona bilan bog‘lanishlari mumkin:

  • 03-672-2466

  • 03-672-2371

  • 03-758-5075

  • 03-758-5076

Diplomatik vakolatxona fuqarolarni xotirjamlikni saqlashga, ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikka va faqat rasmiy manbalar tarqatayotgan axborotga tayanishga chaqirdi.

Favqulodda holatlar uchun:

  • +972 54 485 1397

Qayd etilishicha, O‘zbekistonning Isroildagi elchixonasi vaziyatni doimiy nazorat qilib bormoqda va zarurat tug‘ilgan taqdirda qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinadi.

O'zbekistonIsroilIsroil orqa front qo'mondonligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Bugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi