SpaceX muvaffaqiyati: Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining barchasi aloqaga chiqdi

·39·Texno
SpaceX muvaffaqiyati: Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining barchasi aloqaga chiqdi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish va global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida muhim bosqichni zabt etdi. Starship kemasining soʻnggi parvozi doirasida koinotga olib chiqilgan 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining barchasi bilan muvaffaqiyatli aloqa oʻrnatildi. Bu haqda kompaniyaning Starlink va sunʼiy intellekt loyihalari boʻyicha muhandisi Maykl Nikolls maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, yer ustidagi stansiyalar barcha 20 ta qurilma bilan radioulanishni amalga oshirgan. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlararo maʼlumot uzatishda muhim hisoblangan lazer kanallari ham sinovdan oʻtkazildi. Ayni paytda qurilmalardan barcha zarur telemetrik maʼlumotlar qabul qilib olingan boʻlib, bu tizimning toʻliq ishchi holatda ekanligini anglatadi.

Texnologik yangilanishlar va sinov jarayoni

Starlink V3 turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlar SpaceX global tarmogʻining oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yangi avlod qurilmalari avvalgilariga qaraganda kuchliroq antenna tizimlari va takomillashtirilgan lazerli aloqa texnologiyalari bilan jihozlangan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur sinovlar Starship raketasining imkoniyatlarini amalda tekshirish uchun ham xizmat qildi.

Taʼkidlash joizki, ushbu muvaffaqiyatli aloqa seansi SpaceX tomonidan Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining ilk bor ommaviy joylashtirilishi haqidagi xabardan soʻng amalga oshdi. Garchi dastlabki bosqichda baʼzi qurilmalar belgilangan orbitaga chiqa olmasdan, atmosfera qatlamida yonib ketgan boʻlsa-da, qolgan apparatlar bilan barqaror aloqa oʻrnatilishi muhandislar uchun qimmatli maʼlumotlar taqdim etdi.

Starship loyihasining kelajagi

Ilon Mask Starship kemasining soʻnggi parvozini yuqori baholab, ayniqsa kemaning yangilangan issiqlikdan himoya qatlamini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, kema atmosferaga qayta kirish vaqtida oʻzini kutilganidan ham yaxshi tutgan. Bu esa kelajakda yanada koʻproq va ogʻirroq yuklarni, jumladan, yuzlab Starlink V3 qurilmalarini bir vaqtning oʻzida orbitaga chiqarish imkonini beradi.

Oʻzbekiston kabi internet infratuzilmasi rivojlanayotgan hududlar uchun bunday texnologik yutuqlar katta ahamiyatga ega. Starlink tarmogʻining kengayishi va oʻtkazuvchanlik quvvati oshishi kelajakda mamlakatimizning chekka hududlarida ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanish imkoniyatlarini yanada yaqinlashtiradi. Hozirda SpaceX oʻz tarmogʻini butun dunyo boʻylab qoplashni davom ettirmoqda.

Loyihaning muvaffaqiyati nafaqat tijoriy maqsadlarni, balki ilmiy tadqiqotlarni ham koʻzda tutgan. Starlink V3 orqali olingan maʼlumotlar kelajakda Marsga parvoz qilish va uzoq masofali koinot aloqalarini tashkil etishda asosiy poydevor boʻlib xizmat qiladi. Kompaniya muhandislari olingan telemetriya maʼlumotlarini tahlil qilib, keyingi missiyalar uchun tizimni yanada optimallashtirish ustida ishlamoqda.

SpaceXStarlinkStarshipElon MuskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob