SpaceX muvaffaqiyati: Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining barchasi aloqaga chiqdi
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish va global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida muhim bosqichni zabt etdi. Starship kemasining soʻnggi parvozi doirasida koinotga olib chiqilgan 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining barchasi bilan muvaffaqiyatli aloqa oʻrnatildi. Bu haqda kompaniyaning Starlink va sunʼiy intellekt loyihalari boʻyicha muhandisi Maykl Nikolls maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, yer ustidagi stansiyalar barcha 20 ta qurilma bilan radioulanishni amalga oshirgan. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlararo maʼlumot uzatishda muhim hisoblangan lazer kanallari ham sinovdan oʻtkazildi. Ayni paytda qurilmalardan barcha zarur telemetrik maʼlumotlar qabul qilib olingan boʻlib, bu tizimning toʻliq ishchi holatda ekanligini anglatadi.
Texnologik yangilanishlar va sinov jarayoniStarlink V3 turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlar SpaceX global tarmogʻining oʻtkazuvchanlik qobiliyatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yangi avlod qurilmalari avvalgilariga qaraganda kuchliroq antenna tizimlari va takomillashtirilgan lazerli aloqa texnologiyalari bilan jihozlangan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur sinovlar Starship raketasining imkoniyatlarini amalda tekshirish uchun ham xizmat qildi.
Taʼkidlash joizki, ushbu muvaffaqiyatli aloqa seansi SpaceX tomonidan Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining ilk bor ommaviy joylashtirilishi haqidagi xabardan soʻng amalga oshdi. Garchi dastlabki bosqichda baʼzi qurilmalar belgilangan orbitaga chiqa olmasdan, atmosfera qatlamida yonib ketgan boʻlsa-da, qolgan apparatlar bilan barqaror aloqa oʻrnatilishi muhandislar uchun qimmatli maʼlumotlar taqdim etdi.
Starship loyihasining kelajagiIlon Mask Starship kemasining soʻnggi parvozini yuqori baholab, ayniqsa kemaning yangilangan issiqlikdan himoya qatlamini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, kema atmosferaga qayta kirish vaqtida oʻzini kutilganidan ham yaxshi tutgan. Bu esa kelajakda yanada koʻproq va ogʻirroq yuklarni, jumladan, yuzlab Starlink V3 qurilmalarini bir vaqtning oʻzida orbitaga chiqarish imkonini beradi.
Oʻzbekiston kabi internet infratuzilmasi rivojlanayotgan hududlar uchun bunday texnologik yutuqlar katta ahamiyatga ega. Starlink tarmogʻining kengayishi va oʻtkazuvchanlik quvvati oshishi kelajakda mamlakatimizning chekka hududlarida ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanish imkoniyatlarini yanada yaqinlashtiradi. Hozirda SpaceX oʻz tarmogʻini butun dunyo boʻylab qoplashni davom ettirmoqda.
Loyihaning muvaffaqiyati nafaqat tijoriy maqsadlarni, balki ilmiy tadqiqotlarni ham koʻzda tutgan. Starlink V3 orqali olingan maʼlumotlar kelajakda Marsga parvoz qilish va uzoq masofali koinot aloqalarini tashkil etishda asosiy poydevor boʻlib xizmat qiladi. Kompaniya muhandislari olingan telemetriya maʼlumotlarini tahlil qilib, keyingi missiyalar uchun tizimni yanada optimallashtirish ustida ishlamoqda.
…