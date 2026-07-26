Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdi

·44·Avto
Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdi

Yaponiyaning Mitsubishi avtokonserni afsonaviy Pajero modelining yangi avlodini keng jamoatchilikka taqdim etishdan avval cheklangan doiradagi muxlislar va mijozlarga koʻrsatdi. Star Camp 2026 tadbiri doirasida oʻtkazilgan yopiq taqdimotda avtomobilning seriyali ishlab chiqarishga tayyor boʻlgan nusxasi ilk bor namoyish etildi. Bu voqea modelning koʻp yillik tanaffusdan soʻng bozorga qaytayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdimotda ishtirok etgan mehmonlarning soʻzlariga koʻra, yangi Pajero oʻzining klassik qiyofasini saqlab qolgan holda, zamonaviy dizayn elementlari bilan boyitilgan. Tadbirda suratga olish taqiqlangan boʻlsa-da, ixbt.com nashri ishtirokchilarning ilk taassurotlarini eʼlon qildi. Avtomobil egalari yangi modelning tashqi koʻrinishi avvalgi avlodlarning mantiqiy davomi ekanini va ichki interyer sezilarli darajada premium darajaga koʻtarilganini taʼkidlashmoqda.

Texnik xususiyatlar va platforma

Yangi Pajero Mitsubishi Triton pikapining modernizatsiya qilingan ramali platformasiga asoslanadi. Biroq muhandislar yoʻltanlamasning kuzovi, osma tizimi va shassi sozlamalarini butunlay qayta ishlab chiqishgan. Bu oʻzgarishlar avtomobilning yoʻlsiz sharoitlardagi imkoniyatlarini saqlab qolgan holda, shahar ichidagi harakatlanishda yuqori qulaylikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Dvigatellar borasida hozircha rasmiy maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar avtomobil Triton modelidagi turbodizel yoki gibrid kuch qurilmalari bilan jihozlanishini taxmin qilishmoqda. Mitsubishi kompaniyasining elektrlashtirish strategiyasini hisobga olsak, gibrid versiyaning paydo boʻlishi ehtimoli juda yuqori.

  • GLX — bazaviy komplektatsiya;
  • GLS — oʻrta darajadagi jihozlangan versiya;
  • Exceed — hashamatli modifikatsiya;
  • GSR — sport uslubidagi variant.
Bundan tashqari, kelajakda Mitsubishi brendi ostida Pajero Ralliart sport modifikatsiyasi ham chiqarilishi kutilmoqda. Bu esa modelning ralli musobaqalaridagi tarixiy gʻalabalarini yodga soluvchi oʻziga xos tuhfa boʻladi.

Bozordagi raqobat va sotuvlar

Yangi Pajero jahon bozorida oʻzining anʼanaviy raqiblari boʻlmish Toyota Land Cruiser 300 va Nissan Patrol bilan raqobatlashadi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu segmentdagi yoʻltanlamaslarga talab yuqori boʻlgani sababli, yangi modelning paydo boʻlishi mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham ahamiyatli yangilikdir.

Avtomobilning jahon premerasi 2026-yilning kuz fasliga rejalashtirilgan. Dastlabki sotuvlar Avstraliyada boshlanishi, Shimoliy Amerika bozoriga esa Montero nomi ostida 2030-yilga yaqin kirib borishi kutilmoqda. Mitsubishi ushbu model orqali oʻzining yoʻltanlamaslar segmentidagi yetakchiligini tiklashni maqsad qilgan.

MitsubishiPajeroAvtomobilYoʻltanlamasTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiHonda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiKecha, 22:26Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiKecha, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiKecha, 10:23Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiHyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiKecha, 06:25Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi25.07, 21:56Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqda25.07, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan