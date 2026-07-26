Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdi
Yaponiyaning Mitsubishi avtokonserni afsonaviy Pajero modelining yangi avlodini keng jamoatchilikka taqdim etishdan avval cheklangan doiradagi muxlislar va mijozlarga koʻrsatdi. Star Camp 2026 tadbiri doirasida oʻtkazilgan yopiq taqdimotda avtomobilning seriyali ishlab chiqarishga tayyor boʻlgan nusxasi ilk bor namoyish etildi. Bu voqea modelning koʻp yillik tanaffusdan soʻng bozorga qaytayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdimotda ishtirok etgan mehmonlarning soʻzlariga koʻra, yangi Pajero oʻzining klassik qiyofasini saqlab qolgan holda, zamonaviy dizayn elementlari bilan boyitilgan. Tadbirda suratga olish taqiqlangan boʻlsa-da, ixbt.com nashri ishtirokchilarning ilk taassurotlarini eʼlon qildi. Avtomobil egalari yangi modelning tashqi koʻrinishi avvalgi avlodlarning mantiqiy davomi ekanini va ichki interyer sezilarli darajada premium darajaga koʻtarilganini taʼkidlashmoqda.
Texnik xususiyatlar va platformaYangi Pajero Mitsubishi Triton pikapining modernizatsiya qilingan ramali platformasiga asoslanadi. Biroq muhandislar yoʻltanlamasning kuzovi, osma tizimi va shassi sozlamalarini butunlay qayta ishlab chiqishgan. Bu oʻzgarishlar avtomobilning yoʻlsiz sharoitlardagi imkoniyatlarini saqlab qolgan holda, shahar ichidagi harakatlanishda yuqori qulaylikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Dvigatellar borasida hozircha rasmiy maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar avtomobil Triton modelidagi turbodizel yoki gibrid kuch qurilmalari bilan jihozlanishini taxmin qilishmoqda. Mitsubishi kompaniyasining elektrlashtirish strategiyasini hisobga olsak, gibrid versiyaning paydo boʻlishi ehtimoli juda yuqori.
- GLX — bazaviy komplektatsiya;
- GLS — oʻrta darajadagi jihozlangan versiya;
- Exceed — hashamatli modifikatsiya;
- GSR — sport uslubidagi variant.
Bozordagi raqobat va sotuvlarYangi Pajero jahon bozorida oʻzining anʼanaviy raqiblari boʻlmish Toyota Land Cruiser 300 va Nissan Patrol bilan raqobatlashadi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu segmentdagi yoʻltanlamaslarga talab yuqori boʻlgani sababli, yangi modelning paydo boʻlishi mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham ahamiyatli yangilikdir.
Avtomobilning jahon premerasi 2026-yilning kuz fasliga rejalashtirilgan. Dastlabki sotuvlar Avstraliyada boshlanishi, Shimoliy Amerika bozoriga esa Montero nomi ostida 2030-yilga yaqin kirib borishi kutilmoqda. Mitsubishi ushbu model orqali oʻzining yoʻltanlamaslar segmentidagi yetakchiligini tiklashni maqsad qilgan.
…