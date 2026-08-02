90 va 95 yoshli juftlik 64 yillik munosabatlaridan so‘ng nikohdan o‘tishdi
Keniyada 95 yoshli Ibrohim Mbogo va 90 yoshli Tabita Vangui 64 yillik birgalikdagi hayotdan so'ng cherkovda rasman nikohdan o'tishdi. Ushbu juftlik 1960 yildan buyon birga yashab, farzandlar tarbiyalab, nevaralar ko'rgan hamda katta oilaga asos solgan edi. Biroq ular shuncha yil davomida rasmiy nikohdan o'tmagan bo'lib, 2024 yilda bu orzusini yaqinlari ishtirokida amalga oshirdi.
2024 yilda Keniyada noodatiy va ko‘pchilik e’tiborini tortgan nikoh marosimi bo‘lib o‘tdi. 95 yoshli Ibrohim Mbogo hamda 90 yoshli Tabita Vangui oradan qariyb 64 yil o‘tgach, ilk bor cherkovda rasman nikohdan o‘tishdi. Ularning ta’sirli hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ko‘plab insonlarda iliq taassurot qoldirdi.
Ma’lum qilinishicha, juftlik 1960 yildan buyon birga hayot kechirib kelgan. Ular shu yillar davomida farzandlar tarbiyalab voyaga yetkazgan, nevaralar ko‘rgan va katta oilaga asos solgan. Biroq shuncha yil birga yashagan bo‘lishlariga qaramay, rasman er-xotin sifatida nikohdan o‘tishmagan.
Nihoyat, 2024 yilda ular ushbu orzuni amalga oshirib, yaqinlari va oila a’zolari ishtirokida cherkovda nikoh marosimini o‘tkazishga qaror qildi. Marosim qatnashchilar uchun unutilmas va his-tuyg‘ularga boy voqeaga aylandi.
Tabita Vanguidan nega bu qadar uzoq vaqt kutgani haqida so‘ralganda, u hazilomuz javob qaytardi.
“Erkaklar ko‘pincha fikrini o‘zgartirib turishadi, shuning uchun uning qarori haqiqatan ham qat’iy ekaniga to‘liq ishonch hosil qilishim kerak edi”, — dedi u.
Uning hazil aralash aytilgan ushbu gapi yig‘ilganlarni kuldirgan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa juftlikning muhabbat va sadoqatga boy hayot yo‘lini yuqori baholagan.
…