Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandi
Yaponiyaning OLIOSPEC kompaniyasi foydalanilgan kompyuter ehtiyot qismlari savdosi doirasida Zotac Trinity modifikatsiyasidagi GeForce RTX 3080 Ti videokartasini taxminan 405 AQSh dollari ekvivalentida sotishni boshladi. Bu NVIDIA tomonidan GeForce RTX 3060 modelining rasman bozorga qaytarilishidan farqli ravishda, ikkilamchi bozordagi ishlatilgan qurilma hisoblanadi.
Yaponiyaning OLIOSPEC chakana savdo kompaniyasi foydalanilgan kompyuter ehtiyot qismlarini sotishni boshladi va bu qadam doirasida yuqori unumdorlikka ega GeForce RTX 3080 Ti modelini qaytardi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlarga Zotac Trinity modifikatsiyasi taxminan 405 AQSh dollari ekvivalentida taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taʼkidlash joizki, NVIDIA kompaniyasi oʻz navbatida boshqa bir model — GeForce RTX 3060'ni rasman bozorga qaytarayotgan boʻlsa, OLIOSPEC holatida gap ikkilamchi bozordagi ishlatilgan qurilmalar haqida bormoqda. Yaponiya chakana savdo tarmoqlarining ushbu yoʻnalishni rivojlantirishi boshqa foydalanilgan butlovchi qismlar assortimenti ham kengayishidan darak beradi.
Bozor tendensiyalari va narxlar siyosatiSoʻnggi paytlarda yangi avlod videokartalari narxining keskin qimmatlashuvi fonida ikkilamchi bozorga qiziqish ortib bormoqda. Kompaniyalar savdo hajmini saqlab qolish va xaridorlarga hamyonbop muqobil variantlarni taqdim etish maqsadida ushbu chora-tadbirlarga qoʻl urmoqda.
GeForce RTX 3080 Ti modeli oʻz vaqtida flagman qatorga kirgan boʻlib, u oddiy RTX 3080 versiyasidan CUDA yadrolari soni kattaligi, qoʻshimcha 2 gigabayt xotirasi va kengroq shinasi bilan farq qiladi. Ushbu texnik xususiyatlar qurilmaning bugungi kundagi imkoniyatlarini yuqori darajada saqlab qolishini taʼminlaydi.
Unumdorlik va texnik imkoniyatlarMutaxassislarning baholashicha, GeForce RTX 3080 Ti imkoniyatlari boʻyicha bugungi kunda taxminan RTX 5070 darajasiga yaqinlashadi. Biroq eski avlod vakili ekanligini hisobga olgan holda, unda muhim cheklovlar mavjud.
Jumladan, ushbu videokartada zamonaviy kadrlar generatsiyasi (frame generation) texnologiyasi mavjud emas. Shuningdek, qurilmaning elektr energiyasi isteʼmoli zamonaviy analoglarga qaraganda sezilarli darajada yuqori boʻlib qolmoqda.
…