Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandi

·94·Texno
Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandi
Qisqacha

Yaponiyaning OLIOSPEC kompaniyasi foydalanilgan kompyuter ehtiyot qismlari savdosi doirasida Zotac Trinity modifikatsiyasidagi GeForce RTX 3080 Ti videokartasini taxminan 405 AQSh dollari ekvivalentida sotishni boshladi. Bu NVIDIA tomonidan GeForce RTX 3060 modelining rasman bozorga qaytarilishidan farqli ravishda, ikkilamchi bozordagi ishlatilgan qurilma hisoblanadi.

Yaponiyaning OLIOSPEC chakana savdo kompaniyasi foydalanilgan kompyuter ehtiyot qismlarini sotishni boshladi va bu qadam doirasida yuqori unumdorlikka ega GeForce RTX 3080 Ti modelini qaytardi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlarga Zotac Trinity modifikatsiyasi taxminan 405 AQSh dollari ekvivalentida taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taʼkidlash joizki, NVIDIA kompaniyasi oʻz navbatida boshqa bir model — GeForce RTX 3060'ni rasman bozorga qaytarayotgan boʻlsa, OLIOSPEC holatida gap ikkilamchi bozordagi ishlatilgan qurilmalar haqida bormoqda. Yaponiya chakana savdo tarmoqlarining ushbu yoʻnalishni rivojlantirishi boshqa foydalanilgan butlovchi qismlar assortimenti ham kengayishidan darak beradi.

Bozor tendensiyalari va narxlar siyosati

Soʻnggi paytlarda yangi avlod videokartalari narxining keskin qimmatlashuvi fonida ikkilamchi bozorga qiziqish ortib bormoqda. Kompaniyalar savdo hajmini saqlab qolish va xaridorlarga hamyonbop muqobil variantlarni taqdim etish maqsadida ushbu chora-tadbirlarga qoʻl urmoqda.

GeForce RTX 3080 Ti modeli oʻz vaqtida flagman qatorga kirgan boʻlib, u oddiy RTX 3080 versiyasidan CUDA yadrolari soni kattaligi, qoʻshimcha 2 gigabayt xotirasi va kengroq shinasi bilan farq qiladi. Ushbu texnik xususiyatlar qurilmaning bugungi kundagi imkoniyatlarini yuqori darajada saqlab qolishini taʼminlaydi.

Unumdorlik va texnik imkoniyatlar

Mutaxassislarning baholashicha, GeForce RTX 3080 Ti imkoniyatlari boʻyicha bugungi kunda taxminan RTX 5070 darajasiga yaqinlashadi. Biroq eski avlod vakili ekanligini hisobga olgan holda, unda muhim cheklovlar mavjud.

Jumladan, ushbu videokartada zamonaviy kadrlar generatsiyasi (frame generation) texnologiyasi mavjud emas. Shuningdek, qurilmaning elektr energiyasi isteʼmoli zamonaviy analoglarga qaraganda sezilarli darajada yuqori boʻlib qolmoqda.

GeForce RTX 3080 TiNVIDIAOLIOSPECVideokartalarYaponiya bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi