Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdi

·16·Dunyo
Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdi
Qisqacha

Astronomlar Yerdan 2,5 baravar katta va massasi qariyb 23,5 baravar yuqori bo'lgan GJ 523b ekzosayyorasini aniqladi. Taxminan 170 million yil avval shakllangan yulduzlar tizimida joylashgan bu sayyora o'z yulduzi atrofida 18 kunda aylanadi, radiusi Yernikidan 2,55 baravar katta va zichligi 7,8 gramm/kub santimetrga teng. GJ 523b katta massasiga qaramay gaz gigantiga o'xshamaydi, uning atrofida qalin gaz qatlami borligini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar ham aniqlanmagan.

Astronomlar Yerdan 2,5 baravar katta, massasi esa qariyb 23,5 baravar yuqori bo‘lgan g‘ayrioddiy zich ekzosayyorani aniqladi. GJ 523b deb nomlangan ushbu osmon jismi «mega-Yer» toifasiga kiritilmoqda. Uning g‘ayrioddiy xususiyatlari sayyoralar qanday shakllanishi haqidagi mavjud qarashlarni qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bu haqda TRT Haber xabar berdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, GJ 523b taxminan 170 million yil avval shakllangan nisbatan yosh yulduzlar tizimida joylashgan. Ekzosayyora o‘z yulduzi atrofidagi bir to‘liq aylanishini taxminan 18 kunda amalga oshiradi.

Sayyoraning radiusi Yernikidan 2,55 baravar katta bo‘lib, zichligi taxminan 7,8 gramm/kub santimetrga teng. Bu ko‘rsatkich uning tarkibida og‘ir va zich moddalar, xususan, toshli qatlamlar katta ulushni egallashini ko‘rsatadi.

Olimlarni hayratga solgan sayyora

GJ 523b bilan bog‘liq eng qiziq jihat uning katta massasiga qaramay gaz gigantiga o‘xshamasligidir.

Olimlarning tushuntirishicha, bunday katta massaga ega sayyora shakllanish jarayonida odatda katta miqdorda vodorod va geliy to‘plashi kerak. Bu esa uning yirik gaz gigantiga aylanishiga olib kelishi mumkin.

Biroq GJ 523b juda zich bo‘lib, asosan toshli tuzilishga ega. Hozirgacha uning atrofida qalin gaz qatlami mavjudligini ko‘rsatuvchi ishonchli dalillar aniqlanmagan.

Shu sababli ushbu «mega-Yer» olimlar uchun katta qiziqish uyg‘otmoqda. Chunki sayyoraning hozirgi holati uning qanday sharoitda shakllangani haqida muhim savollarni paydo qilmoqda.

Sayyora atmosferasini qanday yo‘qotgan?

Mutaxassislar GJ 523b dastlab qalin atmosferaga ega bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Keyinchalik turli kosmik jarayonlar ta’sirida mazkur gaz qatlami yo‘qolib, uning zich toshli qismi saqlanib qolgan bo‘lishi ehtimol qilinmoqda.

Yana bir taxminga ko‘ra, sayyoralar tizimining dastlabki shakllanish davrida ulkan kosmik to‘qnashuv sodir bo‘lgan. Ana shu kuchli to‘qnashuv natijasida sayyoraning gaz qatlamlari koinotga sochilib ketgan va oqibatda zich, asosan toshdan iborat yadro qolgan bo‘lishi mumkin.

Hozircha bu taxminlarning qay biri to‘g‘ri ekanini aniq aytish qiyin. Shuning uchun olimlar GJ 523b ni yanada chuqurroq o‘rganish uchun qo‘shimcha kuzatuvlarni davom ettirmoqda.

Tadqiqot hozircha taqriz jarayonida bo‘lib, mutaxassislar GJ 523b singari «mega-Yer»lar qanday paydo bo‘lgani va nima sababdan ular odatiy gaz gigantlariga aylanmaganini aniqlashga harakat qilmoqda.

GJ 523bTRT Haber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi