Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqda
AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralar olib borish va yangi kelishuvga erishish qiyinlashganini ma’lum qildi. Uning fikricha, Eron rahbariyatidagi yuqori lavozimli shaxslarning halok bo‘lishi muzokaralar jarayoniga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan.
Tehronda rahbariyat o‘zgardi
Eronning yangi oliy rahbari sifatida Mojtaba Xomanaiy otasi Ali Xomanaiyning o‘rnini egallagan. Ali Xomanaiy 28 fevral kuni boshlangan AQSH va Isroilning Eronga qarshi zarbalari birinchi kunida halok bo‘lgan.
Mojtaba Xomanaiy 9 martga o‘tar kechasi oliy rahbar etib saylanganidan keyin hali omma oldida ko‘rinish bermagan. Shu bilan birga, uning matbuot xizmati rahbar nomidan bir qator bayonotlarni e’lon qilgan.
«Muammoning bir qismi shundaki, ko‘plab rahbarlar halok bo‘ldi. Bitim tuzish oson emas», — dedi Tramp.
AQSH kim bilan muzokara qilishni bilmayapti
Trampning ta’kidlashicha, Erondagi rahbariyat tarkibidagi jiddiy o‘zgarishlar Vashington uchun ham muzokaralarni murakkablashtirgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, AQSH ma’muriyati vakillari hozir kim bilan muzokara olib borish masalasida qiyinchilikka duch kelmoqda.
Muzokaralar qayta boshlanishi mumkinmi?
18 avgust kuni Tramp AQSH Eron bilan muzokara olib bormayotgani va hozircha bunday muzokaralarni rejalashtirmayotganini aytgan edi.
Biroq 19 avgust kuni jurnalistlar bilan suhbatda Amerika prezidenti ikki davlat o‘rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlanishi ehtimolini tan oldi.
Shu tariqa, Vashington va Tehron o‘rtasidagi ehtimoliy kelishuv taqdiri hozircha noaniqligicha qolmoqda.
…