Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqda

·1·Dunyo
Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqda

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralar olib borish va yangi kelishuvga erishish qiyinlashganini ma’lum qildi. Uning fikricha, Eron rahbariyatidagi yuqori lavozimli shaxslarning halok bo‘lishi muzokaralar jarayoniga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan.

Tehronda rahbariyat o‘zgardi

Eronning yangi oliy rahbari sifatida Mojtaba Xomanaiy otasi Ali Xomanaiyning o‘rnini egallagan. Ali Xomanaiy 28 fevral kuni boshlangan AQSH va Isroilning Eronga qarshi zarbalari birinchi kunida halok bo‘lgan.

Mojtaba Xomanaiy 9 martga o‘tar kechasi oliy rahbar etib saylanganidan keyin hali omma oldida ko‘rinish bermagan. Shu bilan birga, uning matbuot xizmati rahbar nomidan bir qator bayonotlarni e’lon qilgan.

«Muammoning bir qismi shundaki, ko‘plab rahbarlar halok bo‘ldi. Bitim tuzish oson emas», — dedi Tramp.

AQSH kim bilan muzokara qilishni bilmayapti

Trampning ta’kidlashicha, Erondagi rahbariyat tarkibidagi jiddiy o‘zgarishlar Vashington uchun ham muzokaralarni murakkablashtirgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, AQSH ma’muriyati vakillari hozir kim bilan muzokara olib borish masalasida qiyinchilikka duch kelmoqda.

Muzokaralar qayta boshlanishi mumkinmi?

18 avgust kuni Tramp AQSH Eron bilan muzokara olib bormayotgani va hozircha bunday muzokaralarni rejalashtirmayotganini aytgan edi.

Biroq 19 avgust kuni jurnalistlar bilan suhbatda Amerika prezidenti ikki davlat o‘rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlanishi ehtimolini tan oldi.

Shu tariqa, Vashington va Tehron o‘rtasidagi ehtimoliy kelishuv taqdiri hozircha noaniqligicha qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi