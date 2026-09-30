Xiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi.
- Qurilma tunnel magnitorezistiv sensoriga oʻtilgani hisobiga signalga reaksiya tezligini oshirib, energiya sarfini kamaytiradi.
- Yangi datchikni 12-oktabrdan boshlab 44 yuan narxda kraudfunding orqali xarid qilish mumkin boʻladi.
Xiaomi kompaniyasi aqlli uy ekotizimi uchun moʻljallangan navbatdagi qurilma — Door and Window Sensor 3 eshik va deraza ochilishini aniqlovchi datchikning yangi avlodini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma oʻzidan oldingi avlodlariga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan texnik xususiyatlar va rekord darajadagi avtonomlikni namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur datchikni ishlab chiqarish boʻyicha yigʻish ishlari 12-oktabrdan boshlanishi rejalashtirilgan. Boshlangʻich kraudfunding bosqichida yangi mahsulot atigi 44 yuan narxda taklif etilsa, uning keyingi tavsiya etilgan chakana narxi 49 yuanni tashkil qilishi kutilmoqda. Arzon narxga qaramay, qurilma kundalik foydalanishda muhim qulayliklarni taqdim etadi.
Texnik yangiliklar va energiya samaradorligiQurilmaning oldingi avloddan asosiy farqi bu — anʼanaviy Xoll datchigidan yuqori sezgirlikka ega boʻlgan tunnel magnitorezistiv sensoriga oʻtilganidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday oʻzgarish signalga reaksiya tezligini oshirib, energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi.
Natijada, oddiy CR2032 batareyasi yordamida ishlaydigan qurilmaning xizmat muddati keskin uzaytirildi. Agar foydalanuvchi kuniga oʻrtacha 30 martagacha shunday amallarni bajarsa, datchik bir batareya quvvati bilan nafaqat bir yil, balki uch yilgacha uzluksiz xizmat koʻrsatishga qodir. Batareya quvvati kamayganda esa Mi Home ilovasi foydalanuvchiga bu haqda oʻz vaqtida ogohlantirish yuboradi.
Aqlli uy tizimidagi oʻrniDoor and Window Sensor 3 nafaqat eshik va derazalarga, balki turli xil tortmalar va shkaf eshiklariga ham oʻrnatilishi mumkin. Bluetooth Mesh texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan qurilmalar orqali ulanganda, egalari datchiklarning holati haqida masofadan turib maʼlumot olish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Shuningdek, foydalanuvchilar har kuni eshiklar necha marta ochilgani hamda ularning ochiq yoki yopiq holatda qancha vaqt boʻlganini kuzatib borishlari mumkin. Yangi mahsulot HyperOS Connect texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi va Mi Home ilovasi orqali turli avtomatlashtirish ssenariylarini yaratishga zamin yaratadi.
Avtomatlashtirish ssenariylari va oʻziga xos xususiyatlarUshbu datchik yordamida uyda aqlli ssenariylarni osongina sozlash imkoni mavjud. Misol uchun, eshik ochilganda chiroqlar avtomatik tarzda yonishi, deraza ochilganda esa konditsioner oʻchishi mumkin. Harorat, namlik yoki suv sizib chiqishini aniqlovchi boshqa datchiklar bilan birgalikda ishlaganda, yomgʻir yogʻayotganda yoki xonada namlik oshganda derazani yopish kerakligi haqida eslatmalar olish ham taʼminlanadi.
Qurilmada eshik yoki derazaning nosoz ochilishi, yopilishi hamda juda uzoq vaqt davomida ochiq qolishi holatlari haqida maxsus xabarnomalar nazarda tutilgan. Shuni ham taʼkidlash joizki, oldingi versiya bilan taqqoslaganda yangi qurilma yorugʻlik datchigidan mahrum qilingan, biroq uning oʻlchamlari yanada ixchamroq koʻrinishga kelgan.
Izohlar 0
…