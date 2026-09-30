Xiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi

·26·Texno
Xiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdi.
  • Qurilma tunnel magnitorezistiv sensoriga oʻtilgani hisobiga signalga reaksiya tezligini oshirib, energiya sarfini kamaytiradi.
  • Yangi datchikni 12-oktabrdan boshlab 44 yuan narxda kraudfunding orqali xarid qilish mumkin boʻladi.

Xiaomi kompaniyasi aqlli uy ekotizimi uchun moʻljallangan navbatdagi qurilma — Door and Window Sensor 3 eshik va deraza ochilishini aniqlovchi datchikning yangi avlodini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma oʻzidan oldingi avlodlariga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan texnik xususiyatlar va rekord darajadagi avtonomlikni namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur datchikni ishlab chiqarish boʻyicha yigʻish ishlari 12-oktabrdan boshlanishi rejalashtirilgan. Boshlangʻich kraudfunding bosqichida yangi mahsulot atigi 44 yuan narxda taklif etilsa, uning keyingi tavsiya etilgan chakana narxi 49 yuanni tashkil qilishi kutilmoqda. Arzon narxga qaramay, qurilma kundalik foydalanishda muhim qulayliklarni taqdim etadi.

Texnik yangiliklar va energiya samaradorligi

Qurilmaning oldingi avloddan asosiy farqi bu — anʼanaviy Xoll datchigidan yuqori sezgirlikka ega boʻlgan tunnel magnitorezistiv sensoriga oʻtilganidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bunday oʻzgarish signalga reaksiya tezligini oshirib, energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi.

Natijada, oddiy CR2032 batareyasi yordamida ishlaydigan qurilmaning xizmat muddati keskin uzaytirildi. Agar foydalanuvchi kuniga oʻrtacha 30 martagacha shunday amallarni bajarsa, datchik bir batareya quvvati bilan nafaqat bir yil, balki uch yilgacha uzluksiz xizmat koʻrsatishga qodir. Batareya quvvati kamayganda esa Mi Home ilovasi foydalanuvchiga bu haqda oʻz vaqtida ogohlantirish yuboradi.

Aqlli uy tizimidagi oʻrni

Door and Window Sensor 3 nafaqat eshik va derazalarga, balki turli xil tortmalar va shkaf eshiklariga ham oʻrnatilishi mumkin. Bluetooth Mesh texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan qurilmalar orqali ulanganda, egalari datchiklarning holati haqida masofadan turib maʼlumot olish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Shuningdek, foydalanuvchilar har kuni eshiklar necha marta ochilgani hamda ularning ochiq yoki yopiq holatda qancha vaqt boʻlganini kuzatib borishlari mumkin. Yangi mahsulot HyperOS Connect texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi va Mi Home ilovasi orqali turli avtomatlashtirish ssenariylarini yaratishga zamin yaratadi.

Avtomatlashtirish ssenariylari va oʻziga xos xususiyatlar

Ushbu datchik yordamida uyda aqlli ssenariylarni osongina sozlash imkoni mavjud. Misol uchun, eshik ochilganda chiroqlar avtomatik tarzda yonishi, deraza ochilganda esa konditsioner oʻchishi mumkin. Harorat, namlik yoki suv sizib chiqishini aniqlovchi boshqa datchiklar bilan birgalikda ishlaganda, yomgʻir yogʻayotganda yoki xonada namlik oshganda derazani yopish kerakligi haqida eslatmalar olish ham taʼminlanadi.

Qurilmada eshik yoki derazaning nosoz ochilishi, yopilishi hamda juda uzoq vaqt davomida ochiq qolishi holatlari haqida maxsus xabarnomalar nazarda tutilgan. Shuni ham taʼkidlash joizki, oldingi versiya bilan taqqoslaganda yangi qurilma yorugʻlik datchigidan mahrum qilingan, biroq uning oʻlchamlari yanada ixchamroq koʻrinishga kelgan.

XiaomiSmart HomeSensorTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdi17 avgust 21:29Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdiXiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdiBugun 09:23Xiaomi vanna xonasi uchun aqlli isitgichni chiqardiXiaomi vanna xonasi uchun aqlli isitgichni chiqardi5 avgust 16:21Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdiXiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdiKecha 16:29Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi24 sentabr 02:21Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi28 sentabr 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi