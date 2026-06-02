Rossiya Armanistondan yana bir qator mahsulotlar importini taqiqladi

·112·Dunyo
Rossiya Armanistondan yana bir qator mahsulotlar importini taqiqladi

Rossiya Federatsiyasining veterinariya va fitosanitariya nazorati bo‘yicha federal xizmati — “Rosselxoznadzor” 2026 yil 3 iyundan boshlab Armanistondan kartoshka, baqlajon, olma, nok, behi va quritilgan mevalar importini taqiqladi. Bu haqda Meduza xabar berdi.

Shuningdek, ushbu mahsulotlarning Rossiya orqali YEOII davlatlariga tranziti ham cheklandi. Cheklovlar noma’lum muddatga joriy qilinib, mahsulotlar xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha tegishli mexanizm ishlab chiqilguniga qadar amal qiladi.

“Rosselxoznadzor” Armanistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ustidan nazorat bilan bog‘liq muammolar mavjudligini ta’kidladi.

Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan esa eksportchilar va ishlab chiqaruvchilar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishini ma’lum qildi hamda ularga yangi bozorlar topishda yordam berilishini aytdi.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya avval ham Armanistondan gullar, mineral suv, sabzavotlar, ko‘katlar, shaftoli, qulupnay va baliq importini taqiqlagan edi. Mazkur qarorlar Armanistonning Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashuvi va mamlakatdagi parlament saylovlari arafasida qabul qilinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi