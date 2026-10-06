Dunyodagi eng og‘ir hasharot qirilib ketishdan saqlandi

·1·Dunyo
Dunyodagi eng og‘ir hasharot qirilib ketishdan saqlandi

Yangi Zelandiyada vazni sichqonnikiga teng keladigan ulkan vetapunga hasharotlarini saqlab qolish va ularni tabiiy muhitga qayta olib chiqish bo‘yicha amalga oshirilgan maxsus dastur samara berdi. Hayvonot bog‘i mutaxassislari ushbu noyob hasharotlar uchun zarur sharoitlarni yaratib, maxsus parhez asosida parvarish qildi va ularning naslini saqlab qolishga erishdi.

Yangi Zelandiyada olib borilgan maxsus ko‘paytirish dasturi dunyodagi eng og‘ir hasharot hisoblanadigan vetapunga populyatsiyasini qayta tiklashga katta yordam berdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Vetapunganing urg‘ochisi, rasmiy nomi Deinacrida heteracantha, tashqi ko‘rinishi va hajmi bilan boshqa ko‘plab hasharotlardan ajralib turadi. Uning vazni sichqonniki bilan deyarli teng bo‘lishi mumkin. Tanasining uzunligi 10 santimetrgacha, oyoqlarining yoyilgan holdagi qulochi esa 20 santimetrgacha yetadi.

Odatda urg‘ochi vetapungalar erkaklariga nisbatan yirikroq bo‘ladi. Homiladorlik davrida ularning og‘irligi hatto 70 grammgacha yetishi mumkin. Shu jihatdan mazkur hasharot dunyodagi eng yirik va og‘ir hasharotlardan biri sifatida e’tiborni tortadi.

Ayni paytda ushbu hasharotlar Yangi Zelandiyada tabiatda rasman yo‘qolib ketgan tur sifatida baholanadi. Shimoliy orol hududlarida esa ularning soni ayniqsa keskin kamaygan.

Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, yirtqich hayvonlar ko‘payishi va tabiiy ekotizimning buzilishi natijasida vetapungalar 1990 yillarning boshlariga kelib butunlay yo‘qolib ketish xavfi ostida qolgan.

Maxsus parvarish va tabiatga qaytarish

Inson kaftida turgan yirik Weta hasharoti sabzi yemoqda.

Nodir hasharot turini saqlab qolish maqsadida Yangi Zelandiyadagi ikkita hayvonot bog‘i vetapungalarni maxsus sharoitlarda ko‘paytirish tizimini ishlab chiqdi.

Mutaxassislar hasharotlar uchun alohida kataklar tashkil etib, ularning tabiiy hayotiga imkon qadar yaqin sharoit yaratishga harakat qildi. Vetapungalar yangi va to‘kilgan barglardan tashqari, baliq oqsilini ham o‘z ichiga olgan uch tarkibli maxsus parhez bilan boqildi.

Maxsus parvarish va nazorat ostida ko‘paytirish natijasida vetapungalar soni sezilarli darajada oshdi. Keyinchalik ularni tabiiy muhitga qaytarish ishlari boshlandi.

Natijada jami 11 mingta vetapunga yirtqichlardan xoli bo‘lgan orollarga qo‘yib yuborildi. Bu noyob hasharotlarga xavfsiz muhitda yashash, ko‘payish va yangi avlod qoldirish imkonini berdi.

Shu tariqa mutaxassislar bir necha avlod davomida tur populyatsiyasini saqlab qolishga erishdi. Vetapungalarning tabiatga qaytarilishi esa Yangi Zelandiyada yo‘qolib ketish xavfi ostidagi noyob turlarni muhofaza qilish borasidagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi.

VetapungaYangi ZelandiyaDeinacrida heteracanthaEkologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdiHR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdi23 sentabr 06:17Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatDaraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primat28 avgust 23:27Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Kecha 17:40Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...12 sentabr 16:55Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!18 sentabr 21:117 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota