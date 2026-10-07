Xitoy AQSH bilan 20 yillik supershartnomalar tuzib, gazni Yevropaga qayta sotmoqda

·41·Dunyo
Xitoy AQSH bilan 20 yillik supershartnomalar tuzib, gazni Yevropaga qayta sotmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning yirik energetika kompaniyalari AQSHdan suyultirilgan tabiiy gaz (STG) importi bo‘yicha uzoq muddatli shartnomalarini kengaytirmoqda, bu kelishuvlar hajmi Rossiyaning «Sibir qudrati» quvurining o‘tkazish quvvatiga tenglashmoqda.
  • Xitoy kompaniyalari AQSHdan sotib olingan STGning katta qismini Yevropa va Osiyo bozorlariga qayta sotishni rejalashtirmoqda, 2026 yilda bu hajmni 12 million tonnaga yetkazish kutilmoqda.

AQSH va Xitoy o‘rtasidagi keskin bojxona va tarif qarama-qarshiliklariga qaramay, energetika bozorida mutlaqo kutilmagan yirik geoiqtisodiy jarayon kuzatilmoqda. Nufuzli Bloomberg agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, Xitoyning yirik energetika gigantlari AQSHdan suyultirilgan tabiiy gaz (LNG/STG) importi bo‘yicha uzoq muddatli shartnomalar paketini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Mazkur kelishuvlarning umumiy hajmi Rossiyadan Xitoyga yo‘naltirilgan asosiy magistral quvur — «Sibir qudrati» (Sila Sibiri) quvvati bilan bevosita tenglashib qoldi.

Venture Global va Xitoy gigantlari o‘rtasidagi muzokaralar

Yaqin Sharqda Eron ishtirokidagi geosiyosiy to‘qnashuvlar fonida jahon bo‘ylab yetkazib berish zanjirlari izdan chiqayotgani Pekinni energiya ta’minotini faol diversifikatsiya qilishga undamoqda:

  • Yangi hamkorlar: AQSHning STG ishlab chiqaruvchi yirik operatori Venture Global Xitoyning kamida uchta yirik importchisi, jumladan, davlatga qarashli mashhur PetroChina bilan muzokaralarning yakuniy bosqichini o‘tkazmoqda;

  • PetroChina hajmi: Agentlik manbalariga ko‘ra, faqatgina PetroChina bilan tuziladigan bitim hajmi yiliga 1 million tonnadan oshadi;

  • China Gas bilan 20 yillik bitim: Bundan uch hafta oldin Venture Global Xitoyning China Gas korporatsiyasi bilan 2030 yildan boshlab 20 yil davomida yiliga 0,5 million tonna STG yetkazib berish bo‘yicha yangi shartnoma imzolagan edi. Natijada kompaniya loyihalaridan China Gas'ga uzoq muddatli yillik yetkazib berish hajmi 2,5 million tonnaga yetkazildi.

Raqamlar tilga kirganda: 34 milliard kubometrlik ulkan oqim

Xitoy allaqachon Amerika STG sanoatining eng yirik global xaridorlaridan biriga aylanib ulgurgan:

  • Amaldagi va istiqboldagi hajm: Hozirda Xitoy kompaniyalarining AQSH bilan amaldagi shartnomalari yiliga qariyb 10 million tonnani (14 milliard kubometr) tashkil qiladi. Kelgusi yangi bitimlar esa yiliga yana qo‘shimcha 15 million tonnagacha gazni kafolatlaydi;

  • «Sibir qudrati» bilan mutanosiblik: Umumiy yillik hajm qariyb 34 milliard kubometrga yetadi. Taqqoslash uchun, o‘tgan yili Rossiyaning «Sibir qudrati» quvuri orqali Xitoyga 38,8 milliard kubometr tabiiy gaz yetkazib berilgan edi;

  • Diplomatik fon: Ushbu yangi energetik kelishuvlar XXR rahbari Si Szinpinning AQSHga kutilayotgan tashrifi arafasida hamda amaldagi tarif va boj cheklovlari bekor qilinmagan bir sharoitda muvaffaqiyatli imzolanmoqda.

Gaz qayta sotilmoqda: Nima uchun «Sibir qudrati — 2» to‘xtab turibdi?

Xitoyning Amerika gazini sotib olish strategiyasi zamirida puxta hisob-kitob va yuqori rentabellik yotibdi:

  • Yevropaga reeksport: Xitoy kompaniyalari AQSHdan xarid qilingan STGning katta qismini o‘z hududiga olib bormasdan, moslashuvchan shartnomalar asosida Yevropa va Osiyo bozorlariga qayta sotmoqda. Nufuzli Rystad Energy baholashicha, 2026 yilda ushbu qayta sotuv hajmi 12 million tonnani (16,5 milliard kubometr) tashkil qiladi;

  • Pekinning pragmatik siyosati: Ushbu ko‘rsatkichlar nima sababdan Rossiyani Xitoy bilan bog‘lashi kerak bo‘lgan ikkinchi yirik quvur — «Sibir qudrati — 2» qurilishi hamon kechikayotganini izohlaydi. Bir tomondan, Pekin barcha tuxumlarni bitta savatga solib qo‘yishni istamaydi, ikkinchi tomondan esa, muqobil variantlar ko‘pligi sababli Moskvadan gaz narxini maksimal darajada arzonlashtirishni talab qilmoqda.

Xitoyning bu qadami global energetika xaritasida muvozanat o‘zgarib borayotganini va savdo urushlariga qaramay, iqtisodiy manfaat siyosatdan ustun kelayotganini yaqqol namoyon etmoqda.

Sibir qudratiPetroChaynaVenture GlobalChayna Gas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»24 sentabr 11:25Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?1 avgust 11:56AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqda5 sentabr 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?