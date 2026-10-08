O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumki

·53·Dunyo
O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumki
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1-noyabrdan boshlab O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirishda qo‘shimcha talablar joriy etilishi mumkinligi haqida norasmiy ma’lumotlar tarqalmoqda.
  • Bu talablar jumlasiga xavfsizlik xizmati ruxsati, 16-40 yoshdagi fuqarolar uchun yosh cheklovi va moliyaviy kafolatni tasdiqlovchi hujjatlar kirishi mumkin.
  • Hozircha ushbu ma’lumotlar rasman tasdiqlanmagan va amaldagi kirish tartibi o‘zgarishsiz qolmoqda.

Kuzgi ta’tillar va sayyohlik mavsumi arafasida ommaviy yo‘nalishlardan biri bo‘lgan Misrga safar qilish shartlari bo‘yicha muhim xabarlar tarqaldi. Qabul qiluvchi xorijiy sayyohlik shirkatlarining norasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning 1 noyabridan boshlab O‘zbekiston hamda qo‘shni davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishda qo‘shimcha talablar joriy etilishi masalasi ko‘rib chiqilmoqda.

Hozircha ushbu ma’lumotlar muhokamalar va taxminlar darajasida bo‘lib, Misr rasmiy idoralari tomonidan hali yakuniy qaror va sirkulyarlar e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, sayyohlik bozorida jiddiy qiziqish uyg‘otmoqda.

Qanday qo‘shimcha talablar kutilmoqda?

Norasmiy tarzda muhokama qilinayotgan va amaliyotga kiritilishi mumkin bo‘lgan asosiy cheklov va talablar quyidagilardan iborat:

  • Xavfsizlik xizmati ruxsati: Sayyohlik safaridan avval Misr xavfsizlik idoralarining dastlabki tekshiruvi va rasmiy roziligini olish tartibi;

  • Yosh cheklovi: 16 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolarning yaqin qarindoshlari hamrohligisiz yolg‘iz sayohat qilishiga muayyan cheklovlar qo‘yilishi ehtimoli;

  • Moliyaviy kafolat: Safar davomida moliyaviy ta’minlanganlikni tasdiqlovchi hujjatlar (bank ko‘chirmasi yoki yetarli miqdordagi naqd mablag‘) talab qilinishi.

Hozirgi holat: Rasmiy hujjat yo‘q, xabarlar tasdiqlanmagan

Mazkur o‘zgarishlar bo‘yicha hozircha rasmiy tartib kuchga kirmagan:

  • Norasmiy maqom: Ayni paytda bu yangilik faqatgina mezbon turoperatorlar darajasida muhokama qilinayotgan tashabbus bo‘lib, Misrning tegishli vazirliklari va diplomatik korpuslari tomonidan rasman tasdiqlanmagan;

  • Huquqiy kuch: Hech qanday rasmiy sirkulyar yoki normativ hujjat mavjud emas, amaldagi viza va kirish tartibi hozircha o‘zgarishsiz qolmoqda.

Turagentliklardan muhim tavsiya: Qaytarib bo‘lmaydigan chiptalarni shoshib olmang

Yuzaga kelgan noaniqliklar fonida turistik agentliklar va soha mutaxassislari safarga otlanayotgan hamyurtlarimizga ehtiyot choralarini ko‘rishni tavsiya etmoqda:

  • Axborotni kuzatib borish: Safarni rejalashtirayotgan fuqarolarga faqat rasmiy manbalar va TIV bayonotlarini diqqat bilan kuzatib borish tavsiya etiladi;

  • Ehtiyotkorlik chorasi: Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritilgunga qadar, puli qaytarilmaydigan (nevozvratniy) aviachiptalar va mehmonxona bronlarini shoshilinch xarid qilishdan tiyilish maqsadga muvofiqdir.

Misr hukumati yoki O‘zbekistonning tegishli diplomatik idoralari tomonidan mazkur masala yuzasidan rasmiy izoh berilishi bilan kirishning aniq qoidalariga to‘liq oydinlik kiritilishi kutilmoqda.

Misrga safarO‘zbekistonxavfsizlikmoliyaviy kafolat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi3 sentabr 06:15"Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti..."Agar o‘ladigan bo‘lsangiz, o‘z yurtingizga borib o‘ling!": Tailand bosh vaziri bayonoti...18 sentabr 18:16Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartib14 iyul 08:49Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?15 sentabr 10:36Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi4 sentabr 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?