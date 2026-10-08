O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumki
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1-noyabrdan boshlab O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirishda qo‘shimcha talablar joriy etilishi mumkinligi haqida norasmiy ma’lumotlar tarqalmoqda.
- Bu talablar jumlasiga xavfsizlik xizmati ruxsati, 16-40 yoshdagi fuqarolar uchun yosh cheklovi va moliyaviy kafolatni tasdiqlovchi hujjatlar kirishi mumkin.
- Hozircha ushbu ma’lumotlar rasman tasdiqlanmagan va amaldagi kirish tartibi o‘zgarishsiz qolmoqda.
Kuzgi ta’tillar va sayyohlik mavsumi arafasida ommaviy yo‘nalishlardan biri bo‘lgan Misrga safar qilish shartlari bo‘yicha muhim xabarlar tarqaldi. Qabul qiluvchi xorijiy sayyohlik shirkatlarining norasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning 1 noyabridan boshlab O‘zbekiston hamda qo‘shni davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishda qo‘shimcha talablar joriy etilishi masalasi ko‘rib chiqilmoqda.
Hozircha ushbu ma’lumotlar muhokamalar va taxminlar darajasida bo‘lib, Misr rasmiy idoralari tomonidan hali yakuniy qaror va sirkulyarlar e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, sayyohlik bozorida jiddiy qiziqish uyg‘otmoqda.
Qanday qo‘shimcha talablar kutilmoqda?
Norasmiy tarzda muhokama qilinayotgan va amaliyotga kiritilishi mumkin bo‘lgan asosiy cheklov va talablar quyidagilardan iborat:
Xavfsizlik xizmati ruxsati: Sayyohlik safaridan avval Misr xavfsizlik idoralarining dastlabki tekshiruvi va rasmiy roziligini olish tartibi;
Yosh cheklovi: 16 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolarning yaqin qarindoshlari hamrohligisiz yolg‘iz sayohat qilishiga muayyan cheklovlar qo‘yilishi ehtimoli;
Moliyaviy kafolat: Safar davomida moliyaviy ta’minlanganlikni tasdiqlovchi hujjatlar (bank ko‘chirmasi yoki yetarli miqdordagi naqd mablag‘) talab qilinishi.
Hozirgi holat: Rasmiy hujjat yo‘q, xabarlar tasdiqlanmagan
Mazkur o‘zgarishlar bo‘yicha hozircha rasmiy tartib kuchga kirmagan:
Norasmiy maqom: Ayni paytda bu yangilik faqatgina mezbon turoperatorlar darajasida muhokama qilinayotgan tashabbus bo‘lib, Misrning tegishli vazirliklari va diplomatik korpuslari tomonidan rasman tasdiqlanmagan;
Huquqiy kuch: Hech qanday rasmiy sirkulyar yoki normativ hujjat mavjud emas, amaldagi viza va kirish tartibi hozircha o‘zgarishsiz qolmoqda.
Turagentliklardan muhim tavsiya: Qaytarib bo‘lmaydigan chiptalarni shoshib olmang
Yuzaga kelgan noaniqliklar fonida turistik agentliklar va soha mutaxassislari safarga otlanayotgan hamyurtlarimizga ehtiyot choralarini ko‘rishni tavsiya etmoqda:
Axborotni kuzatib borish: Safarni rejalashtirayotgan fuqarolarga faqat rasmiy manbalar va TIV bayonotlarini diqqat bilan kuzatib borish tavsiya etiladi;
Ehtiyotkorlik chorasi: Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritilgunga qadar, puli qaytarilmaydigan (nevozvratniy) aviachiptalar va mehmonxona bronlarini shoshilinch xarid qilishdan tiyilish maqsadga muvofiqdir.
Misr hukumati yoki O‘zbekistonning tegishli diplomatik idoralari tomonidan mazkur masala yuzasidan rasmiy izoh berilishi bilan kirishning aniq qoidalariga to‘liq oydinlik kiritilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…