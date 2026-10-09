Misr o‘zbekistonliklar uchun yosh cheklovi, naqd pul talabi va yangi viza tartibini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1-noyabrdan boshlab o‘zbekistonliklar uchun Misrga kirish tartiblari o‘zgaradi, jumladan, aeroportda viza olish cheklanadi va oldindan viza rasmiylashtirish majburiy bo‘ladi.
- 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar faqat oila a’zolari hamrohligida sayohat qila oladi, mustaqil sayohat esa 40 yoshdan oshganlar uchun saqlab qolinadi.
- Shuningdek, oilalar uchun kamida 5 000 AQSH dollari, mustaqil sayohatchilar uchun esa 3 000 AQSH dollari miqdorida naqd pul talab etiladi.
O‘zbekiston Respublikasining Qohiradagi elchixonasi Misr Arab Respublikasiga safar qilishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz uchun muhim va shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Diplomatik kanallar orqali olingan rasmiy ma’lumotlarga muvofiq, joriy yilning 1 noyabridan boshlab o‘zbekistonliklarning Misrga kirishi bo‘yicha tartib-qoidalar tubdan o‘zgaradi va sezilarli darajada qat’iylashtiriladi.
Yangi talablarga ko‘ra, endilikda mamlakatga aeroportda beriladigan viza orqali kirish amaliyoti cheklanib, fuqarolarning yoshi, oilaviy holati hamda moliyaviy ta’minotiga doir qat’iy mezonlar kuchga kiradi.
Asosiy o‘zgarish: Viza va tashkiliy safar tartibi
Elchixona taqdim etgan yangi nizomga binoan, sayohatga chiquvchilar oldindan quyidagi shartlarni bajarishlari shart:
Oldindan viza olish majburiyati: Misrga kirish vizasi endi mamlakatga yetib borgach emas, balki safar boshlangunga qadar Misrning tegishli diplomatik vakolatxonalari (konsulliklari) orqali rasmiylashtirilishi shart;
Faqat rasmiy turoperatorlar: Turistik sayohatlar va tur-paketlar faqat vakolatli hamda sertifikatlangan turoperatorlar orqali amalga oshirilishi belgilandi;
Viza turini o‘zgartirish taqiqi: Misr hududiga kirgandan so‘ng sayyohlik (turistik) vizasini boshqa toifadagi (masalan, ishchi, o‘qish yoki yashash) vizalarga o‘zgartirishga qat’iyan ruxsat berilmaydi.
Yosh va oilaviy chegirma: 40 yoshgacha bo‘lganlar kim bilan borishi mumkin?
Yangi nizomda yosh chegarasi bilan bog‘liq cheklovlar eng ko‘p muhokamalarga sabab bo‘lmoqda:
Yolg‘iz safar taqiqi: 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar Misrga yakka tartibda yoki do‘stlar davrasida bora olmaydi — ular faqat yaqin oila a’zolari (ota-onasi, qonuniy turmush o‘rtog‘i yoki farzandlari) hamrohligidagina mamlakatga kiritilishi mumkin;
40 yoshdan yuqori fuqarolar: Mazkur yoshdan oshgan yo‘lovchilarga mustaqil va yakka tartibda sayohat qilish huquqi saqlab qolinadi.
Moliyaviy talablar: Cho‘ntakda qancha naqd pul bo‘lishi shart?
Misr chegara xizmati mamlakatga kirib kelayotgan har bir o‘zbekistonlikning moliyaviy layoqatini bevosita nazoratdan o‘tkazadi:
Oilalar uchun (40 yoshgacha bo‘lganlar bor guruh): Oila tasarrufida va yonida kamida 5 000 AQSH dollari miqdorida naqd mablag‘ bo‘lishi talab etiladi;
Mustaqil sayohatchilar uchun (40 yoshdan yuqori): Yakka tartibda safarga chiqqan fuqaroning yonida kamida 3 000 AQSH dollari miqdorida naqd pul mablag‘i bo‘lishi shart;
Deportatsiya xavfi: Chekkaga chiqishda belgilangan hujjatlarni to‘liq taqdim etmagan yoki moliyaviy talabga javob bermagan yo‘lovchilar chegaradan qaytarilib, ularni olib kelgan aviakompaniya hisobidan zudlik bilan ortga deportatsiya qilinishi mumkin.
O‘zbekistonning Misrdagi elchixonasi sayohatchilar, ziyoratchilar va dam olishni rejalashtirayotgan barcha fuqarolardan ortiqcha moliyaviy zarar va chegaradagi muammolarning oldini olish uchun 1 noyabrdan kuchga kiruvchi mazkur qat’iy talablarni oldindan hisobga olishni tavsiya etadi.
Izohlar 0
…