Misr o‘zbekistonliklar uchun yosh cheklovi, naqd pul talabi va yangi viza tartibini e’lon qildi

·62·Dunyo
Misr o‘zbekistonliklar uchun yosh cheklovi, naqd pul talabi va yangi viza tartibini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1-noyabrdan boshlab o‘zbekistonliklar uchun Misrga kirish tartiblari o‘zgaradi, jumladan, aeroportda viza olish cheklanadi va oldindan viza rasmiylashtirish majburiy bo‘ladi.
  • 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar faqat oila a’zolari hamrohligida sayohat qila oladi, mustaqil sayohat esa 40 yoshdan oshganlar uchun saqlab qolinadi.
  • Shuningdek, oilalar uchun kamida 5 000 AQSH dollari, mustaqil sayohatchilar uchun esa 3 000 AQSH dollari miqdorida naqd pul talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasining Qohiradagi elchixonasi Misr Arab Respublikasiga safar qilishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz uchun muhim va shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Diplomatik kanallar orqali olingan rasmiy ma’lumotlarga muvofiq, joriy yilning 1 noyabridan boshlab o‘zbekistonliklarning Misrga kirishi bo‘yicha tartib-qoidalar tubdan o‘zgaradi va sezilarli darajada qat’iylashtiriladi.

Yangi talablarga ko‘ra, endilikda mamlakatga aeroportda beriladigan viza orqali kirish amaliyoti cheklanib, fuqarolarning yoshi, oilaviy holati hamda moliyaviy ta’minotiga doir qat’iy mezonlar kuchga kiradi.

Asosiy o‘zgarish: Viza va tashkiliy safar tartibi

Elchixona taqdim etgan yangi nizomga binoan, sayohatga chiquvchilar oldindan quyidagi shartlarni bajarishlari shart:

  • Oldindan viza olish majburiyati: Misrga kirish vizasi endi mamlakatga yetib borgach emas, balki safar boshlangunga qadar Misrning tegishli diplomatik vakolatxonalari (konsulliklari) orqali rasmiylashtirilishi shart;

  • Faqat rasmiy turoperatorlar: Turistik sayohatlar va tur-paketlar faqat vakolatli hamda sertifikatlangan turoperatorlar orqali amalga oshirilishi belgilandi;

  • Viza turini o‘zgartirish taqiqi: Misr hududiga kirgandan so‘ng sayyohlik (turistik) vizasini boshqa toifadagi (masalan, ishchi, o‘qish yoki yashash) vizalarga o‘zgartirishga qat’iyan ruxsat berilmaydi.

Yosh va oilaviy chegirma: 40 yoshgacha bo‘lganlar kim bilan borishi mumkin?

Yangi nizomda yosh chegarasi bilan bog‘liq cheklovlar eng ko‘p muhokamalarga sabab bo‘lmoqda:

  • Yolg‘iz safar taqiqi: 40 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar Misrga yakka tartibda yoki do‘stlar davrasida bora olmaydi — ular faqat yaqin oila a’zolari (ota-onasi, qonuniy turmush o‘rtog‘i yoki farzandlari) hamrohligidagina mamlakatga kiritilishi mumkin;

  • 40 yoshdan yuqori fuqarolar: Mazkur yoshdan oshgan yo‘lovchilarga mustaqil va yakka tartibda sayohat qilish huquqi saqlab qolinadi.

Moliyaviy talablar: Cho‘ntakda qancha naqd pul bo‘lishi shart?

Misr chegara xizmati mamlakatga kirib kelayotgan har bir o‘zbekistonlikning moliyaviy layoqatini bevosita nazoratdan o‘tkazadi:

  • Oilalar uchun (40 yoshgacha bo‘lganlar bor guruh): Oila tasarrufida va yonida kamida 5 000 AQSH dollari miqdorida naqd mablag‘ bo‘lishi talab etiladi;

  • Mustaqil sayohatchilar uchun (40 yoshdan yuqori): Yakka tartibda safarga chiqqan fuqaroning yonida kamida 3 000 AQSH dollari miqdorida naqd pul mablag‘i bo‘lishi shart;

  • Deportatsiya xavfi: Chekkaga chiqishda belgilangan hujjatlarni to‘liq taqdim etmagan yoki moliyaviy talabga javob bermagan yo‘lovchilar chegaradan qaytarilib, ularni olib kelgan aviakompaniya hisobidan zudlik bilan ortga deportatsiya qilinishi mumkin.

O‘zbekistonning Misrdagi elchixonasi sayohatchilar, ziyoratchilar va dam olishni rejalashtirayotgan barcha fuqarolardan ortiqcha moliyaviy zarar va chegaradagi muammolarning oldini olish uchun 1 noyabrdan kuchga kiruvchi mazkur qat’iy talablarni oldindan hisobga olishni tavsiya etadi.

O‘zbekiston elchixonasiMisr vizasiTuroperatorlarMisrga safar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiO‘zbekiston fuqarolari uchun Misrga kirish tartibi murakkablashishi mumkiKecha 07:44Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi3 sentabr 06:15Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandiPutin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi30 sentabr 10:27Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?