Olmaotada tanishini politsiya xodimlaridan tortib olishga uringan ayol janjal ko‘tardi (video)

·73·Dunyo
Olmaotada tanishini politsiya xodimlaridan tortib olishga uringan ayol janjal ko‘tardi (video)

Qozog‘istonning Olmaota shahridagi Naurizbay tumanida, Abishev ko‘chasida joylashgan oziq-ovqat do‘konida o‘g‘irlikka urinish holati sodir bo‘ldi. Hodisa 8 oktyabr kuni shahar politsiya departamenti matbuot xizmati tomonidan ma’lum qilindi.

Huquqni muhofaza qiluvchilarning ma’lum qilishicha, do‘konga ikki nafar erkak kirgan. Ular dastlab alkogolli ichimliklar joylashgan peshtaxta tomon borib, keyin maishiy kimyo mahsulotlari bo‘limiga o‘tgan.

Kassadan o‘tish vaqtida ulardan biri faqat marmelad uchun pul to‘lagan, shampunni esa kiyimi ostiga yashirgan. Do‘kon xodimlari bu holatdan shubhalanib, tovarlarni tekshirgan va politsiya chaqirgan.

Voqea joyiga uchastkavoy inspektor hamda tezkor-tergov guruhi yetib kelgan. Shu payt ushlangan erkakning tanishi bo‘lgan ayol uni politsiya xodimlaridan tortib olishga uringan. U janjal ko‘tarib, huquq-tartibot xodimlariga qarshilik ko‘rsatgan.

Politsiya matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, har ikki erkak hamda ayol Naurizbay tumani politsiya boshqarmasiga olib borilgan.

Endi ularning har biri o‘z harakatlari uchun qonun oldida javob beradi. Hodisaga huquqiy baho qonunchilikda belgilangan tartibda beriladi.

Qozog‘istonNaurizbay tumaniAbishev ko‘chasioziq-ovqat do‘koni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldi3 sentabr 22:47Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiFutbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildi15 sentabr 20:2716 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi5 oktabr 00:07150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Nyu-Yorkda odamlarga pichoq bilan hujum qilgan ayol otib o‘ldirildiNyu-Yorkda odamlarga pichoq bilan hujum qilgan ayol otib o‘ldirildi15 sentabr 12:57Minnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiMinnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildi12 sentabr 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?