AQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladi

·0·Dunyo
AQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladi

2009 yilda AQSHning Fort Hud harbiy bazasida 13 nafar amerikalik harbiyni o‘ldirib, yana 32 nafarini yaralagan Nidal Malik Hasanning qatl etilishi jonli efirda namoyish etilishi ma’lum qilindi. Bu haqda Reuters axborot agentligi xabar berdi.

Nidal Hasan AQSH armiyasining sobiq mayori va psixiatri bo‘lib, u og‘ir jinoyatni Texas shtatidagi Fort Hud harbiy bazasida sodir etgan. Pentagon vakilining ma’lum qilishicha, qatl 3 dekabr kuni aynan mazkur harbiy baza hududida amalga oshiriladi. Hasan 1945 yildan beri AQSH harbiylari tomonidan otib o‘ldiriladigan birinchi mahkumga aylanadi.

56 yoshli Hasanni otib o‘ldirish taklifini AQSH urush vaziri Pit Hegset ilgari surgan. Mamlakat prezidenti Donald Tramp ham ushbu tashabbusni qo‘llab-quvvatlagan. Hasan 13 kishini qasddan o‘ldirish va yana 32 nafar insonni o‘ldirishga urinishda aybdor deb topilgan.

Fojiali hodisa 2009 yil 5 noyabr kuni sodir bo‘lgan. O‘sha paytda harbiy xizmatchilar tibbiy ko‘rikdan o‘tish va emlanish uchun navbat kutayotgan bo‘lgan. Otishma harbiy baza hududidagi tibbiyot binosida yuz bergan va ko‘plab insonlarning hayotiga zomin bo‘lgan.

Hasan o‘z harakatlarini Afg‘onistonda yana odamlar halok bo‘lishining oldini olish istagi bilan izohlagan. Biroq 13 kishining hayotiga zomin bo‘lgan va 32 nafar insonning yaralanishiga sabab bo‘lgan mazkur hujum AQSH harbiy bazasida jangovar harakatlar bilan bog‘liq bo‘lmagan eng qonli hujum sifatida qayd etilgan.

AQSHda harbiylar uchun o‘lim jazosi qanday qo‘llaniladi?

AQSHda harbiy jinoyatlar uchun o‘lim jazosini qo‘llashning o‘ziga xos huquqiy tartibi mavjud. AQSH Qurolli Kuchlari apellyatsiya sudi 1983 yilda harbiy sudlarda o‘lim jazosini tayinlashni konstitutsiyaga zid deb topgan edi. Biroq bir yil o‘tib, o‘sha vaqtdagi prezident Ronald Reygan buyrug‘i bilan o‘lim jazosi qayta tiklangan.

Harbiy jinoyatlar uchun tayinlanadigan qatl jazosi fuqarolik sudlari doirasida amalga oshiriladigan qatllardan huquqiy tartibi jihatidan farq qiladi. AQSHda o‘lim jazosi, asosan, shtatlar darajasida ijro etiladi. Hozirda mamlakatning 27 shtatida ushbu jazo turi qonunan saqlanib qolgan.

Nidal Hasan ishi esa AQSHda harbiy jinoyatlar uchun o‘lim jazosini qo‘llash masalasini yana kun tartibiga olib chiqqan holatlardan biri hisoblanadi.

Nidal Malik HasanFort Hud2009 yil Fort Hud hujumiAQSH armiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi1 oktabr 15:22CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiO‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildi1 oktabr 15:30AQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdiAQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdi7 oktabr 21:01AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:0325 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?