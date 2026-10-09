Amerikaning eng zamonaviy qiruvchisidagi sensatsion tasvirlar nimadan dalolat beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Dengiz piyodalari korpusining F-35C qiruvchi samolyotida aks etgan jangovar vazifalar va nishonlar tasvirlangan surat xalqaro ekspertlar va mudofaa tahlilchilari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
- Samolyot fyuzelyajida AIM-120 AMRAAM raketalari, AGM-154 JSOW, GBU-31, GBU-54 va GBU-32 bombalari kabi turli qurollar bilan amalga oshirilgan zarbalar aks etgan.
AQSH harbiy aviatsiyasi atrofida xalqaro ekspertlar va mudofaa sohasi tahlilchilarining qizg‘in bahslariga sabab bo‘lgan shov-shuvli surat tarqaldi. Nufuzli The Aviationist nashri AQSH Dengiz piyodalari korpusining VMFA-314 «Black Knights» («Qora ritsarlar») eskadrilyasiga qarashli F-35C Lightning II beshinchi avlod qiruvchi samolyotining yaqindan tushirilgan eksklyuziv fotosuratini e’lon qildi.
Samolyot fyuzelyajida bajarilgan o‘ta murakkab jangovar vazifalar, qo‘llanilgan qurol-aslahalar hamda nishonga olingan obyektlarning shartli siluetlari aks etgan. Ayniqsa, qiruvchining qurol bo‘linmasi qopqog‘iga tushirilgan uchta suvosti kemasi belgisi mutaxassislar orasida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.
Fyuzelyajdagi «jangovar hisobot»: Qaysi qurollar qo‘llanilgan?
Eronga qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli «Epik g‘azab» operatsiyasidan qaytgan mazkur F-35C qiruvchisining kabina osti va havo qabul qilgich oldi qismida qator yuqori aniqlikdagi qurollar siluetlari muhrlangan:
Havo janglari raketalari: AIM-120 AMRAAM uzoq masofali «havo-havo» sinfidagi boshqariluvchi raketalari;
Planerlanuvchi zarba vositalari: AGM-154 JSOW taktik boshqariladigan aviatsiya vositalari;
Og‘ir aviabombalar oilasi: GBU-31 JDAM, yuqori aniqlikdagi GBU-54 Laser JDAM hamda GBU-32 JDAM boshqariluvchi aviatsion bombalari;
Qayta qo‘llash ko‘rsatkichlari: Har bir siluet yoniga tushirilgan qo‘shimcha shtrix-chiziqlar tegishli qurol turi bir necha bor real jangovar sharoitda muvaffaqiyatli qo‘llanilganini bildiradi.
Tankerdan tortib drongacha: Qanday nishonlar urilgan?
Qiruvchining qurol bo‘linmasi qopqog‘idagi tasvirlar samolyot nafaqat havoda, balki quruqlik va dengizda ham keng ko‘lamli zarbalar berganidan dalolat beradi:
Dengiz nishonlari: Neft tankeri, korvet yoki fregat toifasidagi yirik harbiy kema;
Quruqlikdagi nishonlar: Artilleriya qurilmasi, ko‘chma zenit-raketa majmuasi (avtomobil shassisida) hamda statsionar raketa uchirish bazasi yoki boshqa strategik yer usti obyektlari;
Urib tushirilgan dron: Uchburchaksimon qanotli Shahed-136 apparatiga o‘xshash siluet aks etgan. Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 3 fevralda VMFA-314 eskadrilyasi Arabiston dengizidagi «Avraam Linkoln» aviatashuvchisi tomon yo‘naltirilgan Shahed-139 dronini urib tushirgan edi. Garchi siluet shakli va urib tushirilgan dron modelida ayrim tafovutlar bo‘lsa-da, tahlilchilar bu belgi aynan o‘sha muvaffaqiyatli to‘xtatib qolish amaliyotini anglatishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Bosh jumboq: F-35C qanday qilib uchta suvosti kemasini urdi?
Harbiy ekspertlarning eng katta diqqati uchta suvosti kemasi siluetiga qaratilgan:
G‘ayrioddiy holat: Taktik qiruvchi samolyot tomonidan suvosti kemalarining nishonga olinishi va yakson qilinishi harbiy aviatsiya amaliyotida juda kam uchraydigan hodisa sanaladi;
Pretsedent mavjud: Bundan avvalroq AQSH HHKning VFA-41 eskadrilyasiga qarashli F/A-18F Super Hornet qiruvchisida ham suvosti kemasi belgisi va «Sub Buster» («Suvosti kemalari kushandasi») yozuvi qayd etilgan edi;
Talqin va haqiqat: The Aviationist ta’kidlashicha, F-35C'dagi belgilar qaysi aniq sinfdagi suvosti kemalari ekanini to‘liq ochib bermaydi. Siluetlar shartli xarakterga ega bo‘lib, ularning bazada turgan holatda yo‘q qilinganini, dengiz sathidagi harakatini to‘xtatib qolishni yoki umumiy qidiruv-zarba vazifasida muvaffaqiyatli ishtirok etganini anglatishi mumkin.
AQSH rasmiy doiralari suratdagi qaydlar bo‘yicha izoh bermagan bo‘lsa-da, ushbu tasvirlar F-35C qiruvchilarining zamonaviy ko‘p domenli jangovar harakatlarda dengizdan tortib quruqlikkacha keng ko‘lamli strategik nishonlarni yo‘q qilish qobiliyatiga ega ekanini yaqqol namoyon etmoqda.
Izohlar 0
…