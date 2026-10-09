Amerikaning eng zamonaviy qiruvchisidagi sensatsion tasvirlar nimadan dalolat beradi?

·92·Dunyo
Amerikaning eng zamonaviy qiruvchisidagi sensatsion tasvirlar nimadan dalolat beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Dengiz piyodalari korpusining F-35C qiruvchi samolyotida aks etgan jangovar vazifalar va nishonlar tasvirlangan surat xalqaro ekspertlar va mudofaa tahlilchilari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
  • Samolyot fyuzelyajida AIM-120 AMRAAM raketalari, AGM-154 JSOW, GBU-31, GBU-54 va GBU-32 bombalari kabi turli qurollar bilan amalga oshirilgan zarbalar aks etgan.

AQSH harbiy aviatsiyasi atrofida xalqaro ekspertlar va mudofaa sohasi tahlilchilarining qizg‘in bahslariga sabab bo‘lgan shov-shuvli surat tarqaldi. Nufuzli The Aviationist nashri AQSH Dengiz piyodalari korpusining VMFA-314 «Black Knights» («Qora ritsarlar») eskadrilyasiga qarashli F-35C Lightning II beshinchi avlod qiruvchi samolyotining yaqindan tushirilgan eksklyuziv fotosuratini e’lon qildi.

Samolyot fyuzelyajida bajarilgan o‘ta murakkab jangovar vazifalar, qo‘llanilgan qurol-aslahalar hamda nishonga olingan obyektlarning shartli siluetlari aks etgan. Ayniqsa, qiruvchining qurol bo‘linmasi qopqog‘iga tushirilgan uchta suvosti kemasi belgisi mutaxassislar orasida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.

Fyuzelyajdagi «jangovar hisobot»: Qaysi qurollar qo‘llanilgan?

Eronga qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli «Epik g‘azab» operatsiyasidan qaytgan mazkur F-35C qiruvchisining kabina osti va havo qabul qilgich oldi qismida qator yuqori aniqlikdagi qurollar siluetlari muhrlangan:

  • Havo janglari raketalari: AIM-120 AMRAAM uzoq masofali «havo-havo» sinfidagi boshqariluvchi raketalari;

  • Planerlanuvchi zarba vositalari: AGM-154 JSOW taktik boshqariladigan aviatsiya vositalari;

  • Og‘ir aviabombalar oilasi: GBU-31 JDAM, yuqori aniqlikdagi GBU-54 Laser JDAM hamda GBU-32 JDAM boshqariluvchi aviatsion bombalari;

  • Qayta qo‘llash ko‘rsatkichlari: Har bir siluet yoniga tushirilgan qo‘shimcha shtrix-chiziqlar tegishli qurol turi bir necha bor real jangovar sharoitda muvaffaqiyatli qo‘llanilganini bildiradi.

Tankerdan tortib drongacha: Qanday nishonlar urilgan?

Qiruvchining qurol bo‘linmasi qopqog‘idagi tasvirlar samolyot nafaqat havoda, balki quruqlik va dengizda ham keng ko‘lamli zarbalar berganidan dalolat beradi:

  • Dengiz nishonlari: Neft tankeri, korvet yoki fregat toifasidagi yirik harbiy kema;

  • Quruqlikdagi nishonlar: Artilleriya qurilmasi, ko‘chma zenit-raketa majmuasi (avtomobil shassisida) hamda statsionar raketa uchirish bazasi yoki boshqa strategik yer usti obyektlari;

  • Urib tushirilgan dron: Uchburchaksimon qanotli Shahed-136 apparatiga o‘xshash siluet aks etgan. Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 3 fevralda VMFA-314 eskadrilyasi Arabiston dengizidagi «Avraam Linkoln» aviatashuvchisi tomon yo‘naltirilgan Shahed-139 dronini urib tushirgan edi. Garchi siluet shakli va urib tushirilgan dron modelida ayrim tafovutlar bo‘lsa-da, tahlilchilar bu belgi aynan o‘sha muvaffaqiyatli to‘xtatib qolish amaliyotini anglatishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Bosh jumboq: F-35C qanday qilib uchta suvosti kemasini urdi?

Harbiy ekspertlarning eng katta diqqati uchta suvosti kemasi siluetiga qaratilgan:

  • G‘ayrioddiy holat: Taktik qiruvchi samolyot tomonidan suvosti kemalarining nishonga olinishi va yakson qilinishi harbiy aviatsiya amaliyotida juda kam uchraydigan hodisa sanaladi;

  • Pretsedent mavjud: Bundan avvalroq AQSH HHKning VFA-41 eskadrilyasiga qarashli F/A-18F Super Hornet qiruvchisida ham suvosti kemasi belgisi va «Sub Buster» («Suvosti kemalari kushandasi») yozuvi qayd etilgan edi;

  • Talqin va haqiqat: The Aviationist ta’kidlashicha, F-35C'dagi belgilar qaysi aniq sinfdagi suvosti kemalari ekanini to‘liq ochib bermaydi. Siluetlar shartli xarakterga ega bo‘lib, ularning bazada turgan holatda yo‘q qilinganini, dengiz sathidagi harakatini to‘xtatib qolishni yoki umumiy qidiruv-zarba vazifasida muvaffaqiyatli ishtirok etganini anglatishi mumkin.

AQSH rasmiy doiralari suratdagi qaydlar bo‘yicha izoh bermagan bo‘lsa-da, ushbu tasvirlar F-35C qiruvchilarining zamonaviy ko‘p domenli jangovar harakatlarda dengizdan tortib quruqlikkacha keng ko‘lamli strategik nishonlarni yo‘q qilish qobiliyatiga ega ekanini yaqqol namoyon etmoqda.

F-35C Lightning IIVMFA-314The AviationistEpik g‘azab
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkin10 avgust 14:35Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildi14 sentabr 23:01Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolari28 iyul 16:11Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldi19 sentabr 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?