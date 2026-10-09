Qirg‘iziston sobiq prezidentining o‘g‘li Qodir Atamboyev 4 yilga qamaldi

·87·Dunyo
Qirg‘iziston sobiq prezidentining o‘g‘li Qodir Atamboyev 4 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevning o‘g‘li Qodir Atamboyev davlat to‘ntarishiga tayyorgarlik ko‘rishda aybdor deb topilib, 4 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi.
  • «Sotsial-demokratlar» partiyasi yetakchisi o‘rinbosari Qodir Atamboyev bilan birga partiya raisi Temirlan Sultonbekov ham 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi, uning mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinadi.

Qo‘shni Qirg‘iziston siyosiy hayotida jiddiy rezonans uyg‘otgan navbatdagi shov-shuvli sud jarayoni yakuniga yetdi. Mamlakat sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevning o‘g‘li Qodir Atamboyev qurolli yo‘l bilan davlat to‘ntarishini amalga oshirish va hokimiyatni zo‘ravonlik bilan egallab olishga tayyorgarlik ko‘rishda aybdor deb topilib, 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.

«Aziya plyus» nashri bergan xabarga ko‘ra, Bishkek shahar sudi mazkur rezonansli jinoyat ishi bo‘yicha yakuniy hukmni e’lon qildi. Ish bo‘yicha sobiq prezidentning o‘g‘li bilan birga mamlakatdagi muxolif kuchlardan birining yetakchisi ham uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etildi.

Sud hukmi: Qodir Atamboyev va Temirlan Sultonbekovga qanday jazo berildi?

Sud hay’ati tergov tomonidan taqdim etilgan dalillarni ko‘rib chiqib, quyidagi qat’iy qarorlarni chiqardi:

  • Qodir Atamboyevning jazosi: Sobiq prezidentning o‘g‘li, «Sotsial-demokratlar» partiyasi yetakchisi o‘rinbosari Qodir Atamboyev davlat hokimiyatini kuch ishlatib egallab olishga tayyorgarlik ko‘rish ayblovi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi;

  • Partiya yetakchisiga 7 yillik hukm: «Sotsial-demokratlar» partiyasi raisi Temirlan Sultonbekov ushbu modda bo‘yicha 4 yil jazo oldi. Biroq uning oldingi ishi bo‘yicha o‘talmagan jazo muddati qo‘shilib, yakuniy jazo 7 yil qamoq etib belgilandi (u 2025 yilning aprel oyida saylovchilarni sotib olishda ayblanib sudlangan edi);

  • Koloniya rejimi: Har ikki mahkum jazoni umumiy tartibli axloq tuzatish koloniyasida o‘taydi.

Mol-mulklar davlat foydasiga musodara qilinadi

Sud qarorida nafaqat ozodlikdan mahrum etish, balki moddiy choralar ham ko‘zda tutilgan:

  • Musodara qilish talabi: Sud hukmiga binoan, Qodir Atamboyev va Temirlan Sultonbekov o‘z tasarrufidagi mol-mulklarini davlat daromadiga o‘tkazib berishga majbur qilindi;

  • Tergov asoslari: Huquq-tartibot organlari ushbu shaxslarning mamlakatda ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarish, qurolli isyon orqali amaldagi boshqaruv tizimini o‘zgartirish rejalari bo‘yicha yetarli dalillarga ega bo‘lganini bildirgan.

Atamboyevlar oilasi va Qirg‘izistondagi siyosiy fondagi muhim o‘zgarish

Ushbu sud qarori Qirg‘izistonning eng ta’sirli siyosiy sulolalaridan biriga nisbatan yana bir jiddiy zarba bo‘ldi:

  • Oilaviy taqdir: Sobiq prezident Almazbek Atamboyev davrida mamlakatni boshqargan klan hozirda jiddiy huquqiy va siyosiy bosim ostida qolmoqda;

  • Muxolifatga berilgan signal: Mamlakatdagi siyosiy tahlilchilar bu qarorni hokimiyatni noqonuniy egallashga qaratilgan har qanday urinishlarga nisbatan rasmiy hukumatning qat’iy va murosasiz munosabati sifatida baholamoqda.

Qodir Atamboyevga nisbatan chiqarilgan ushbu hukm nafaqat Qirg‘iziston ichki siyosatida, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida siyosiy barqarorlik va hokimiyat almashinuvi masalalari qay darajada dolzarb ekanini yana bir bor namoyon etdi.

Almazbek AtamboyevQodir AtamboyevSotsial-demokratlar partiyasiQirg‘iziston sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iziston prezidenti Farid Niyazovni afv etish haqida farmon chiqardiQirg‘iziston prezidenti Farid Niyazovni afv etish haqida farmon chiqardi31 may 23:08Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdi23 iyun 22:40Krishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdiKrishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdiBugun 13:52Eron qurol ishlab chiqarishni 2,5 barobar oshirganini bildirdiEron qurol ishlab chiqarishni 2,5 barobar oshirganini bildirdiBugun 13:43Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?Bugun 13:01Istanbulda yo‘lovchi kemasi 200 yillik tarixiy qasrga urildiIstanbulda yo‘lovchi kemasi 200 yillik tarixiy qasrga urildiBugun 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?