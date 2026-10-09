Qirg‘iziston sobiq prezidentining o‘g‘li Qodir Atamboyev 4 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevning o‘g‘li Qodir Atamboyev davlat to‘ntarishiga tayyorgarlik ko‘rishda aybdor deb topilib, 4 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi.
- «Sotsial-demokratlar» partiyasi yetakchisi o‘rinbosari Qodir Atamboyev bilan birga partiya raisi Temirlan Sultonbekov ham 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi, uning mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinadi.
Qo‘shni Qirg‘iziston siyosiy hayotida jiddiy rezonans uyg‘otgan navbatdagi shov-shuvli sud jarayoni yakuniga yetdi. Mamlakat sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevning o‘g‘li Qodir Atamboyev qurolli yo‘l bilan davlat to‘ntarishini amalga oshirish va hokimiyatni zo‘ravonlik bilan egallab olishga tayyorgarlik ko‘rishda aybdor deb topilib, 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
«Aziya plyus» nashri bergan xabarga ko‘ra, Bishkek shahar sudi mazkur rezonansli jinoyat ishi bo‘yicha yakuniy hukmni e’lon qildi. Ish bo‘yicha sobiq prezidentning o‘g‘li bilan birga mamlakatdagi muxolif kuchlardan birining yetakchisi ham uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etildi.
Sud hukmi: Qodir Atamboyev va Temirlan Sultonbekovga qanday jazo berildi?
Sud hay’ati tergov tomonidan taqdim etilgan dalillarni ko‘rib chiqib, quyidagi qat’iy qarorlarni chiqardi:
Qodir Atamboyevning jazosi: Sobiq prezidentning o‘g‘li, «Sotsial-demokratlar» partiyasi yetakchisi o‘rinbosari Qodir Atamboyev davlat hokimiyatini kuch ishlatib egallab olishga tayyorgarlik ko‘rish ayblovi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi;
Partiya yetakchisiga 7 yillik hukm: «Sotsial-demokratlar» partiyasi raisi Temirlan Sultonbekov ushbu modda bo‘yicha 4 yil jazo oldi. Biroq uning oldingi ishi bo‘yicha o‘talmagan jazo muddati qo‘shilib, yakuniy jazo 7 yil qamoq etib belgilandi (u 2025 yilning aprel oyida saylovchilarni sotib olishda ayblanib sudlangan edi);
Koloniya rejimi: Har ikki mahkum jazoni umumiy tartibli axloq tuzatish koloniyasida o‘taydi.
Mol-mulklar davlat foydasiga musodara qilinadi
Sud qarorida nafaqat ozodlikdan mahrum etish, balki moddiy choralar ham ko‘zda tutilgan:
Musodara qilish talabi: Sud hukmiga binoan, Qodir Atamboyev va Temirlan Sultonbekov o‘z tasarrufidagi mol-mulklarini davlat daromadiga o‘tkazib berishga majbur qilindi;
Tergov asoslari: Huquq-tartibot organlari ushbu shaxslarning mamlakatda ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarish, qurolli isyon orqali amaldagi boshqaruv tizimini o‘zgartirish rejalari bo‘yicha yetarli dalillarga ega bo‘lganini bildirgan.
Atamboyevlar oilasi va Qirg‘izistondagi siyosiy fondagi muhim o‘zgarish
Ushbu sud qarori Qirg‘izistonning eng ta’sirli siyosiy sulolalaridan biriga nisbatan yana bir jiddiy zarba bo‘ldi:
Oilaviy taqdir: Sobiq prezident Almazbek Atamboyev davrida mamlakatni boshqargan klan hozirda jiddiy huquqiy va siyosiy bosim ostida qolmoqda;
Muxolifatga berilgan signal: Mamlakatdagi siyosiy tahlilchilar bu qarorni hokimiyatni noqonuniy egallashga qaratilgan har qanday urinishlarga nisbatan rasmiy hukumatning qat’iy va murosasiz munosabati sifatida baholamoqda.
Qodir Atamboyevga nisbatan chiqarilgan ushbu hukm nafaqat Qirg‘iziston ichki siyosatida, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida siyosiy barqarorlik va hokimiyat almashinuvi masalalari qay darajada dolzarb ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…