Eron qurol ishlab chiqarishni 2,5 barobar oshirganini bildirdi

·52·Dunyo
Eron qurol ishlab chiqarishni 2,5 barobar oshirganini bildirdi

Eron uzoq davom etadigan harbiy harakatlar ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli qurol ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu haqda mamlakat Mudofaa vazirligi vakili Reza Talaiy-Nik davlat televideniyesiga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, AQSHga qarshi harbiy harakatlar davomida Eronda qurol ishlab chiqarish hajmi 2,5 barobar oshgan. Mamlakat harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish uzluksiz davom etishi uchun zaxira ishlab chiqarish maydonlarini ham oldindan tayyorlagan.

Talaiy-Nikning ta’kidlashicha, qariyb 9 mingta kompaniya harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoniga ixtiyoriy ravishda jalb qilingan. Bu orqali Eron mudofaa sanoatining ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga intilmoqda.

Uning qayd etishicha, Mudofaa vazirligi mutaxassislari raketa tizimlari, uchuvchisiz uchish apparatlari, dengiz va havo kuchlari vakillari bilan hamkorlik qilmoqda. Jangovar tajriba asosida qurol-yarog‘ va harbiy texnikani modernizatsiya qilish, shuningdek, yangi tahdidlarga qarshi choralarni ishlab chiqishga e’tibor qaratilmoqda.

Eron mudofaa idorasi vakilining bildirishicha, mamlakat avvalo o‘z armiyasining ehtiyojlarini qondirishni ustuvor vazifa deb biladi. Shu bilan birga, ichki ehtiyojlardan ortib qolgan mudofaa mahsulotlarini eksport qilish ham rejalashtirilgan.

Eron tomonining bayonotiga ko‘ra, mamlakat harbiy sanoatining kengayishi uzoq davom etadigan urush sharoitida qurol-yarog‘ ta’minotini saqlab qolishga qaratilgan.

Eron Mudofaa vazirligiReza Talaiy-Nikqurol ishlab chiqarishAQSHga qarshi harbiy harakatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildi26 iyul 22:28Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:06AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)31 avgust 10:45Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?8 avgust 23:24Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdi13 iyul 10:51AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldi18 iyun 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?